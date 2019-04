CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 29 marzo

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo, al Politeama di Diano Marina e al cinema Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

- DUMBO – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di Tim Burton - con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Alan Arkin, Finley Hobbins - Fantastico - "Max Medici, proprietario di un circo, assume l'ex star Holt Farrier insieme ai figli Milly e Joe per occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo riscuote un incredibile successo attirando l'attenzione del persuasivo imprenditore V.A. Vandevere che recluta l'insolito elefante per il suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre più in alto insieme all'affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant finché Holt scopre che, dietro alla sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti…”

Voto della critica: ***



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- BENTORNATO PRESIDENTE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi - con Claudio Bisio, Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Guglielmo Poggi - Commedia - "Giuseppe Garibaldi, detto Peppino, diversi anni dopo essere stato Presidente della Repubblica, di fronte a una crisi di Governo viene nuovamente chiamato da Roma, stavolta per ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- A UN METRO DA TE – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Justin Baldoni - con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Elena Satine – Drammatico/Sentimentale - "Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto complicato…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CAPTAIN MARVEL - ore 16.15 - di Anna Boden, Ryan Fleck - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch – Azione/Avventura/Fantascienza - "Ambientato durane gli anni ‘90, il film segue la ‘origin story’ di Carol Danvers che la porterà a diventare uno degli eroi più potenti dell’universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati, tra cui Fury e un giovanissimo Coulson…”

Voto della critica: ***

- IL PROFESSORE E IL PAZZO – ore 19.15 - 21.30 – di Farhad Safinia - con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle, Steve Coogan – Biografico/Drammatico - "La storia vera del Professor James Murray al quale viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò il Professore avrà l'idea di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente. Le migliaia di parole che il Dr. Chester sta mandando via posta sono talmente fondamentali per la compilazione del dizionario che i due formeranno un'insolita alleanza che si trasformerà in una splendida amicizia…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- SARA E MARTI – ore 16.00 - 17.45 – di Emanuele Pisano - con Aurora Moroni, Chiara del Francia, Antonio Nicotra (II), Gabriele Badaglialacqua, Guido Laudenzi - Commedia - "Sara e Marti sono due sorelle. Cresciute a Londra, si sono trasferite insieme al padre a Bevagna, un piccolo borgo medievale nel cuore dell'Umbria, dove hanno iniziato una nuova vita…”

Voto della critica: ***

- THE PRODIGY – ore 19.30 - 21.30 – di Nicholas McCarthy - con Taylor Schilling, Jackson Robert Scott, Colm Feore, Peter Mooney, Paul Fauteux – Horror/Thriller - "Sarah è preoccupata per il comportamento inquietante del figlio di 8 anni Miles: la giovane madre, infatti, teme che qualcosa di soprannaturale possa essersi impossessato del bambino. Decide quindi di farlo ipnotizzare, scoprendo così che un demone ha scelto il corpo di suo figlio per manifestarsi…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CROCE E DELIZIA – ore 15.45 - 19.45 – di Simone Godano - con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio, Filippo Scicchitano, Lunetta Savino - Commedia - "I Castelvecchio sono una famiglia di eccentrici, hanno una mentalità aperta, ma sono narcisisti e disuniti. I Petagna sono tutto l'opposto: gente molto affiatata, di estrazione sociale più umile, dai valori tradizionali ma conservatori. Come mai queste due famiglie così diverse si ritrovano a trascorrere le vacanze estive insieme? Lo sanno solo i capifamiglia Tony e Carlo: l'inaspettato annuncio del loro amore scardinerà gli equilibri delle due famiglie ma soprattutto quelli di Penelope e Sandro, i loro rispettivi primogeniti…”

Voto della critica: ***

- ESCAPE ROOM – ore 19.45 - 21.45 – di Adam Robitel - con Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani – Drammatico/Thriller - "Sei sconosciuti si ritrovano in una situazione al di là del loro controllo e dovranno usare tutto il loro acume per poter sopravvivere. Rinchiusi in un ambiente dal quale sembra impossibile uscire, dovranno cercare gli indizi utili per poter avanzare e ritrovare la libertà, ma dovranno fare attenzione perchè per ogni sbaglio c'è un ingranaggio mortale ad attenderli…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE – ore 16.00 – di Charles Martin Smith - con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi - Avventura - "Bella, un cane che, dopo essersi smarrito, intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi con il suo amato padrone…”

Voto della critica: ***

- SCAPPO A CASA – ore 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Enrico Lando - con Aldo Baglio, Jacky Ido, Benjamin Stender, Angela Finocchiaro, Dino Longo - Commedia - "Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne (solo per accumulare punti su un'applicazione di incontri), guidare macchine di lusso (non perché ne sia proprietario ma perché lavora come meccanico nella concessionaria che le vende) e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore e la propria energia psicofisica (anche con l'aiuto di un parrucchino e di qualche farmaco stimolatore). È quindi un assiduo frequentatore dei social network, che gli permettono di diffondere l'immagine desiderata ma irreale di sé. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest per lavoro (e per rimorchiare su un bolide fiammante), sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- UNA GIUSTA CAUSA – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Mimi Leder - con Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Stephen Root – Biografico/Drammatico - "La vera storia di Ruth Bader Ginsburg, le sue lotte per la parità di diritti e i primi casi di una carriera storica che ha portato alla sua nomina e conferma come giudice supremo della Corte Suprema degli Stati Uniti…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DUMBO – ore 21.00

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- CAPTIVE STATE – ore 21.00 – di Rupert Wyatt - con John Goodman, Ashton Sanders, Jonathan Majors, Vera Farmiga, Kevin Dunn, James Ransone – Fantascienza/Thriller - "Dieci anni dopo un'invasione extra terreste, il mondo è governato dagli alieni. Gli umani si dividono in due fazioni, coloro che accettano il nuovo governo e coloro che invece si oppongono dando vita alla Ribellione…”Voto della critica: ****



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- A UN METRO DA TE – ore 20.45

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- BENTORNATO PRESIDENTE – ore 21.15

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- BENTORNATO PRESIDENTE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DUMBO – ore 21.00

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- IL PROFESSORE E IL PAZZO – ore 21.00

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- PARIGI A PIEDI NUDI (in versione originale) – ore 21.00 – di Dominique Abel, Fiona Gordon - con Dominique Abel, Fiona Gordon, Emmanuelle Riva, Pierre Richard, Frédéric Meert – Commedia - "Fiona lavora come bibliotecaria in una piccola città canadese. Quando riceve una lettera con una richiesta di aiuto da parte della 93enne zia Martha che vive a Parigi, Fiona salta sul primo aereo e sbarca nella capitale francese dove, però, scopre che l'anziana donna è scomparsa. Mentre cerca di districarsi in una serie di disavventure, Fiona incontra Dom, un senzatetto egoista e seducente che non la lascerà sola…”

Voto della critica: ***





