Elezioni a Riva Ligure: il candidato sindaco Giorgio Giuffra apre la campagna elettorale "Facciamo vedere ai cittadini di chi si possono fidare"

E’ partita la campagna elettorale a Riva Ligure. Arrivano in paese i primi manifesti elettorali del candidato sindaco Giorgio Giuffra, il primo cittadino uscente in corsa per il secondo mandato.



Per il momento Giuffra sembra avere la vittoria in tasca, considerando che non si sono ancora presentati altri candidati a sindaco. Il primo cittadino ha deciso di puntare la campagna elettorale su messaggi forti, dando un’idea di ciò che è stato realizzato in questi 5 anni di mandato, lavorando per argomento.



Sul manifesto elettorale reso pubblico in queste ore, la prima parola è ‘L’egoismo’ scritta al contrario. Non è un caso. Infatti l’idea è che concetti dall’accezione negativa vengano confrontati con l’azione amministrativa, ovvero quanto fatto, scritto nel verso giusto. Un altro aspetto è la presenza di un’espressione rafforzativa ‘Di più’, per far vedere come sia stato fatto qualcosa in aggiunta rispetto agli obiettivi di programma.



“Amministrare significa provare a fare le cose per bene. Senza demagogia e senza rabbia. - spiega Giorgio Giuffra - Abbiamo fatto tanti passi per mandare avanti Riva Ligure e prossimamente, ci proponiamo di farne altri. Di continuare nel verso giusto. Non parliamo di mirabolanti promesse, né di idee lanciate a vanvera, ma di interventi puntuali, precisi e fattibili. La nostra misura shock si chiama concretezza. Non ci interessa dipingere il Paese dei Balocchi, noi puntiamo su misure facilmente verificabili e realizzabili. Alle solite risse e polemiche alimentate da chi vive imprigionato nella propria bolla autoreferenziale, risponderemo facendo vedere ai nostri concittadini di chi si possono fidare. Chi vuole inventare bugie si accomodi pure, noi non lo seguiremo”.

Una risposta alle critiche (LEGGI LA NOTIZIA QUI) arrivate dai due consiglieri comunali di opposizione, Lorena Sablone di ‘Riva@ttiva’ e Paolo Balloni de ‘La Rinascita’? “Non siamo soliti replicare alle accuse delle minoranze, perché è risaputo che, abitualmente, le stesse siano più inclini alle critiche anche gratuite e meno a commentare positivamente le varie iniziative che la Civica Amministrazione propone. Detto ciò, ci colpisce il modo pervicace con il quale cercano di negare l’evidenza. - puntualizza il sindaco di Riva Ligure - Una volta, la campagna elettorale era basata su idee diverse e ciascuno cercava di prevalere contro l’altro. Adesso il meccanismo è quello di mistificare la realtà. Scommettendo sul fatto che nessuno abbia la voglia di verificare tutto ciò che viene detto. Il tempo è sempre galantuomo e siamo convinti che giochi con la nostra maglia. Tra due mesi, conteranno i voti dei cittadini, non le polemiche dei soliti noti. Ci vuole ancora un po’ di pazienza. A noi non manca”.

Intanto, secondo i bene informati è in via di definizione la lista di candidati che sosterranno Giorgio Giuffra in questo percorso verso le urne. Stando alle indiscrezioni pare che per il sindaco uscente ci sarà una squadra composta da 10 persone, 5 membri dovrebbero arrivare dall’attuale amministrazione uscente, gli altri saranno delle new entry. Bocche cucite sui nomi del candidati, tuttavia pare che vi sarà equilibrio tra uomini e donne ed i candidati avranno un profilo noto legato al mondo dell’associazionismo. Non resta quindi che attendere aprile, quando scadrà il termine di presentazione delle liste, per vedere se a Riva Ligure ci sarà una competizione tra più candidati sindaco o se invece Giuffra farà una volata in solitaria.