Dolceacqua: Gazzola scioglie le riserve e si ricandida per il terzo mandato, con lui il vice Fabio Sbraci

Il Sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, rompendo il silenzio che fino ad ora ha voluto mantenere, conferma la sua ricandidatura insieme a quella dell’attuale vice Sindaco, Fabio Sbraci.

“Abbiamo voluto fare diverse riflessioni, prendendoci il tempo necessario per arrivare a prendere questa decisione – affermano entrambi – non tanto per capire se avevamo ancora gli stessi stimoli degli anni passati, se mai quelli sono ogni giorno sempre più forti, ma comprendere innanzitutto se esistevano ancora i presupposti per continuare a dare la nostra piena disponibilità con gli impegni professionali e familiari. Ma è stato in particolare il 'vuoto' di interesse verso l’amministrazione pubblica, ormai generalizzato come si evidenzia in altri Paesi, che ci ha fatto decidere in tal senso, e cioè scegliere di portare nell’Amministrazione nuove persone con l’obiettivo che possano appassionarsi e continuare nel futuro, gettando le basi per una nuova generazione di Amministratori. Un nuovo progetto che quindi ci vedrà al fianco di una squadra rinnovata per il 70%, motivo per noi stimolante, il cui obiettivo principale del programma sarà concentrato sulla comunità nelle sue diverse esigenze".