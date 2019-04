Sanremo: offese ai giornalisti sulla pagina di Giorgio Tubere, la risposta di Languasco e Ferrante dopo il nostro articolo

A seguito del nostro articolo in merito alle offese alla nostra categoria sulla pagina Facebook ufficiale del candidato sindaco Giorgio Tubere, intervengono i due diretti interessati.

Giustino Languasco, incalzato dallo stesso Tubere, si è scusato in un commento sotto al post che rivolgeva la frase “Giornalisti! Vil razza dannata” alla categoria scrivendo: “Era scherzoso. Non volevo insultare nessuno. Non so a chi devo chiedere scusa, ma si vede che l'ironia non è nelle corde tese pre elezioni. Quindi mi scuso, ero in totale buona fede”.

Ersilia Ferrante ha affidato la propria risposta a una nota inviata alla nostra redazione: “Con riferimento all’articolo in data odierna indicato in oggetto pubblicato alle ore 15,04, a firma Pietro Zampedroni, chiedo l’immediata rettifica delle parti che mi riguardano e precisamente: 1) Il sottotitolo, che mi attribuisce una frase, non corrispondente al post pubblicato su Facebook, peraltro sotto riportato. 2) il commento relativo al fatto che mi sarei distinta per al levatura del mio commento, il cui significato non era assolutamente offensivo, ma intendeva solo invitare a fare attenzione a quello che viene scritto, perché anche in buona fede un’affermazione può essere distorta, e in effetti è quanto accaduto in questo caso. Estrapolarlo dagli altri commenti e usarlo in modo non appropriato esclude la corretta informazione dei lettori, 3) il riferimento alla mia attività professionale di penalista, che non si limita alla difesa dei "no border" e questo lo può testimoniare il vostro stesso giornale, che ha riportato spesso nella cronaca giudiziaria processi dei quali mi sono occupata con reati di tutti i tipi. Per mia fortuna godo dell’amicizia di molti giornalisti, so quindi quanto il vostro lavoro, fatto bene, sia importante per tutti. Farmi apparire come una nemica della vostra categoria non corrisponde assolutamente al vero”.