Da Villa Angerer all’ex Macello, dal Mercato dei Fiori alla vecchia stazione: ecco come il Comune di Sanremo gestirà gli immobili di sua proprietà

Torna d’attualità la gestione degli immobili di proprietà comunale. La Giunta ha varato di recente il piano per l’assegnazione in concessione in locazione o per l’alienazione di una lunga serie di immobili. Alcuni, come si evince dall’elenco che riportiamo in pagina, sono al centro da anni di progetti e di idee che potrebbero rivoluzionarne il futuro. Altri permetteranno, con il loro recupero, di riqualificare aree ormai da troppo tempo nel degrado.

Per Villa Angerer il Comune ha deciso l’affidamento mediante gara per la concessione d’uso mentre per l’ex Macello di valle Ormea i procederà con una variante di destinazione urbanistica con destinazione che lo renda più appetibile per l’alienazione o la concessione. Si dice possa essere la sede del Tribunale nel caso in cui il Ministero ne stabilisca il ritorno a Sanremo. Villa Meglia, attualmente libera, sarà inserita nel piano delle alienazioni.

La ex stazione di piazza Cesare Battisti sarà affidata in concessione dopo la procedura con variante di valorizzazione. Quella nuova, invece, sarà inserita nel piano delle alienazioni (per i piani sopra lo scalo per i passeggeri). In alternativa all’alienazione si potrebbero valutare alcune destinazioni come, per esempio, per la biblioteca comunale con un canone annuo di 124.495,16 euro.

Differente (e più articolato) il discorso legato al Mercato dei Fiori di valle Armea. Il Comune ha stabilito di “definire la proprietà delle aree di sedie (privati e Agenzia del Demanio) con cancellazione del vincolo di destinazione, affidamento ad Amaie Energia e Servizi anche ai fini dell’attivazione dal parte della società partecipata nell’attivazione di interventi di carattere straordinario finalizzati all’impedimento del deperimento della struttura nonché finalizzati alla razionalizzazione degli spazi e la messa a norma del complesso e infine alla permanenza e della conduzione e gestione del servizio Mercato dei Fiori, quanto sopra vista la prossima scadenza della concessione temporanea e stante nell’immediato l’impossibilità in concerto di percorrere altre ipotesi quali concessioni di valorizzazioni o alienazioni”.

C’è poi una lunga serie di immobili minori per i quali la Giunta ha definito la gestione per i prossimi anni. Ci sono 6 immobili (da ristrutturare) nella Pigna e attualmente murati che saranno inseriti nel piano delle alienazioni oltre a un locale commerciale in piazza Capitolo che sarà battuto all’asta. Andrà invece a gara un locale di via Palma in fase di rilascio.

Si trova a Bordighera, ma è di proprietà del Comune di Sanremo, un negozio lascito della signora Gherzi la cui locazione servirà per finanziare il premio per gli studenti più meritevoli del Liceo “Cassini”.

Andranno all’asta per la concessione la porzione riservata ai souvenir del chiosco sul solettone di piazza Colombo e un locale attualmente sede di un’associazione in piazza Corridoni.

Il chiosco dei giardini della Villa del Sole in corso Mazzini sarà destinato all’associazione Anffas per progetti irati agli assistiti mentre andrà a gara limitata alle associazioni la ex stazione della funivia di San Romolo.

Gli alloggi di servizio (già in uso ai custodi) di villa Ormond e del palazzo Comunale Bellevue saranno valutati per eventuali affidamenti alle associazioni. In particolare i locali di palazzo Bellevue saranno destinati a 6 associazioni (istanza agli atti: Lions Club Sanremo Host, Lions Club Sanremo Matutia, A.N.I.O.C., Associazione Alpini, Maestri del lavoro, Xrally team).

Per il parcheggio del Casinò dall’ex scalo merci sarà valutata la concessione a lunga durata dietro il pagamento di un congruo canone. E poi: alloggio di servizio di Villa Luca (assegnazione ai dipendenti comunali con affidamento incarico di custodia), ex diurno in corso Trento e Trieste (da adottare variante urbanistica e poi gara per la concessione), terreni in zona Borgo Tinasso (gara per assegnazione in concessione per la durata di due o tre anni), terreni di notevole superficie in zona via Martiri e via Galilei (gara per la concessione o in alternativa da inserire nel piano delle alienazioni), dependance di Villa Peppina (bilocale libero al primo piano, richiesta da associazione, gara per l’assegnazione in concessione).