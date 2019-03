Ospedaletti: Daniele Cimiotti incontra le associazioni cittadine “C’è un malcontento diffuso, tutte evidenziano come la città versi in una situazione di degrado” (Video)

“La nostra campagna elettorale è iniziata già da qualche tempo e l'abbiamo portata avanti incontrando quasi tutte le settimane le associazioni di Ospedaletti, i ristoratori, i commercianti, ma anche un parte di floricoltori, agenzie immobiliari e, ultimamente, le associazioni sportive. Da questi incontri è scaturito un malcontento generale, tutti indicano come Ospedaletti versi in una situazione piuttosto trasandata e degradata, nel senso che molte zone versano in condizioni non idonea a considerarla una città turistica.” A dirlo è Daniele Cimiotti, candidato Sindaco con la lista ‘Ospedaletti Rilancio e Sviluppo’, che evidenzia il malcontento diffuso rispetto alla situazione della cittadina e indica le priorità su cui sarebbe necessario partire.





“Bisogna assolutamente intervenire su alcune aree affinché si possa dare una un'immagine di Ospedaletti più consona alla nostra volontà di avere il turismo in questo paese - spiega - in particolare mi riferisco al porto rimasto ormai terra di nessuno da circa 10 anni. E’ necessario intervenire e cercare di risolvere l’annoso contenzioso che lo riguarda in modo da evitare da prolungare ancora il corso della giustizia. Per quanto concerne la pista ciclabile ritengo che debba essere portata a termine, sé una parte è vero che è molto bella, l’altra parte è in condizioni pietose.

Porto e pista ciclabile, ma non solo, Daniele Cimiotti vorrebbe far ritornare al vecchio splendore Villa Sultana: “E’ ormai un cumulo di macerie - continua - è stata il primo Casino d’Italia, ed sicuramente il più bell'edificio che abbiamo nella provincia di Imperia. E’ necessario trovare un accordo con la società proprietaria per riuscire a riportare la struttura ai vecchi fasti.”

Idee chiare anche per quanto riguarda il rilancio della floricolutura: “Questa deve trovare la soluzione nel riconvertire le coltivazioni non solo, ma è necessario dare un aiuto ai floricoltori, non solo dal punto di vista agricolo, ma anche della generazione di energia rinnovabile attraverso il fotovoltaico. Questo potrà dare loro la possibilità di avere costi inferiori e quindi ritornare ancora ad avere un vantaggio nell’uso floricolo della stessa area. Non parliamo poi di qualche altra trasformazione di prodotti locali quali i carciofi e le zucchine non solo come vendita del prodotto, ma anche come trasformazione dello stesso.”

In ultimo il rilancio di Ospedaletti non può non passare dallo sviluppo delle attività sportive in chiavce turistica: “Per quanto concerne lo sport dovremmo riuscire sicuramente ad utilizzarlo come veicolo turistico aumentando le manifestazioni - conclude Cimiotti - e dando alle associazioni sportive sempre più spazi aperti, in passato sono state un veicolo di sviluppo notevole da questo punto di vista.”