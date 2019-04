Elezioni Ospedaletti: il risultati dell'incontro della Lista Rilancio e Sviluppo con le associazioni sportive

La Lista Rilancio e Sviluppo del candidato sindaco Daniele Cimiotti, dopo gli incontri con le varie realtà produttive di Ospedaletti, ha incontrato lunedì 25 le associazioni sportive, per ascoltare dal vivo le esigenze e le idee per rilanciare l’economia del paese, anche attraverso lo Sport.



"Tutti gli intervenuti hanno concordato che lo Sport è un forte veicolo di attrazione specie se collegato a manifestazioni sportive di livello e quindi sfruttabile come attrazione turistica. Questi incontri dal vivo hanno evidenziato un diffuso malcontento per le condizioni difficili in cui operano le associazioni sportive, lamentando la mancanza di spazi e la mancanza di supporto da parte del Comune. Non c’è dubbio che lo Sport rende un servizio sociale essenziale per distogliere i giovani dai rischi della strada, pertanto la nostra Lista ritiene che lo sviluppo del settore sportivo sia essenziale per rilanciare anche le offerte turistiche della nostra città. Infatti, Ospedaletti gode di una situazione privilegiata potendo sfruttare il mare e la montagna anche a fini sportivi, per esempio collegando la pista ciclabile con i sentieri montani attraverso percorsi attrezzati.

Rilancio e Sviluppo ha nel suo programma il recupero di quegli spazi che sono mancati negli ultimi 10 anni, come il piazzale al mare, il campetto di calcio, la zona per l’alaggio delle barche per facilitare lo sviluppo del circolo velico, oltre al recupero dei sentieri montani. Inoltre, è essenziale che l’annosa questione del circolo tennis sia risolta nel modo migliore, riportando questa importante struttura alla funzione turistica per cui era nata 54 anni fa, come ben precisa la sigla stessa del circolo 'C.I.T.O.', ossia Circolo Iniziative Turistiche Ospedaletti.

Le attività sportive che si possono svolgere in palestra e/o spazi aperti hanno visto un calo considerevole dovuto alla mancanza di interventi di manutenzione straordinaria alla palestra e la mancanza di spazi aperti adeguati a manifestazioni importanti per accogliere un pubblico numeroso. A questo proposito è nostro preciso impegno dare sviluppo al collegamento delle piste montane per dare la possibilità di fruire al meglio e più facilmente le piste di lancio di parapendio e lo sviluppo dei percorsi in mountain bike. Naturalmente affiancheremo a manifestazioni nazionali anche quelle internazionali recuperando la funzione del circuito di Ospedaletti per accogliere i nuovi mezzi compatibili con l’ambiente.

Possiamo affermare che 'Rilancio e Sviluppo' si conferma come la risposta alle istanze delle associazioni sportive, con un particolare riguardo allo sviluppo dello Sport e delle manifestazioni ad esso collegate quale veicolo per migliorare l’offerta turistica della nostra città.

Siamo convinti che le caratteristiche e le volontà dei componenti della nostra lista possano imprimere un deciso impulso innovativo e di sviluppo economico alla nostra città, eliminando il declino turistico prodotto negli ultimi 15 anni. Le nostre proposte innovative e competenze manageriali sono capaci di affrontare e risolvere i grandi problemi e risollevare Ospedaletti, grazie anche alla possibilità di avere il Sindaco ed il Vicesindaco al servizio degli ospedalettesi a tempo pieno".