CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 25 marzo

SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso



Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CAPTAIN MARVEL - ore 16.15 - 19.00 - di Anna Boden, Ryan Fleck - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch – Azione/Avventura/Fantascienza - "Ambientato durane gli anni ‘90, il film segue la ‘origin story’ di Carol Danvers che la porterà a diventare uno degli eroi più potenti dell’universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati, tra cui Fury e un giovanissimo Coulson…”

Voto della critica: ***

- GREEN BOOK – ore 21.30 – di Peter Farrelly - con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini, Sebastian Maniscalco, P.J. Byrne – Biografico/Commedia/Drammatico - "New York, anni '60. Tony Lip, un tempo rinomato buttafuori, finisce a fare l'autista di Don Shirley, giovane pianista afro-americano. Lip deve accompagnare il pianista prodigio in un lungo tour nel profondo sud degli Stati Uniti. Dopo alcune prime difficoltà, il viaggio nelle regioni razziste degli USA porta i due a stringere una forte e straordinaria amicizia…”

Voto della critica: ****

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- INSTANT FAMILY – ore 15.30 - 19.30 – di Sean Anders - con Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Octavia Spencer, Eve Harlow, Iliza Shlesinger – Commedia/Drammatico - "Quando Pete ed Ellie scelgono di fondare una famiglia, non potendo avere figli intraprendono la strada dell'adozione. Dopo aver appreso che il loro bambino adottivo arriverà con altri due fratelli, Pete ed Ellie si ritrovano a passare da zero a tre bambini nel giro di una notte... Ispirato ad eventi realmente accaduti nella vita dello scrittore, regista e produttore Sean Anders…”

Voto della critica: **

- A UN METRO DA TE – ore 17.30 - 21.30 – di Justin Baldoni - con Cole Sprouse, Haley Lu Richardson, Moises Arias, Kimberly Hebert Gregory, Elena Satine – Drammatico/Sentimentale - "Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell'ospedale dove sono entrambi ricoverati ed è amore a prima vista. La malattia li costringe a restare sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto molto complicato…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- IL PROFESSORE E IL PAZZO – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Farhad Safinia - con Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Marsan, Natalie Dormer, Jennifer Ehle, Steve Coogan – Biografico/Drammatico - "La storia vera del Professor James Murray al quale viene affidata la redazione del primo dizionario al mondo che racchiuda tutte le parole di lingua inglese. Per far ciò il Professore avrà l'idea di coinvolgere la gente comune invitandola a mandare via posta il maggior numero di parole possibili. Arrivato però ad un punto morto, riceve la lettera di William Chester un ex professore ricoverato in un manicomio perché giudicato malato di mente. Le migliaia di parole che il Dr. Chester sta mandando via posta sono talmente fondamentali per la compilazione del dizionario che i due formeranno un'insolita alleanza che si trasformerà in una splendida amicizia…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- BOY ERASED – VITE CANCELLATE (in lingua inglese con sottotitoli in italiano) – ore 16.30 - 19.15 - 21.30 – di Joel Edgerton - con Lucas Hedges, Nicole Kidman, Joel Edgerton, Russell Crowe, Flea, Joe Alwyn - Biografico/Drammatico - "Jared, figlio di un pastore battista di una piccola città americana, a diciannove anni rivela ai genitori di essere omosessuale. Il ragazzo a quel punto si ritrova a un bivio: sottoporsi a una terapia di rieducazione sessuale o venire esiliato ed emarginato dalla sua famiglia, dai suoi amici e dover rinunciare alla sua fede. Costretto a mettere in discussione ogni aspetto della propria identità, Jared accetta, tra mille dubbi, di cominciare la terapia. Il film, basato su una storia vera, è tratto dall'omonimo libro di Garrard Conley…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE – ore 15.45 - 17.45 – di Charles Martin Smith - con Ashley Judd, Jonah Hauer-King, Edward James Olmos, Alexandra Shipp, Wes Studi - Avventura - "Bella, un cane che, dopo essersi smarrito, intraprende un epico viaggio lungo 400 miglia per ricongiungersi con il suo amato padrone…”

Voto della critica: ***

- ESCAPE ROOM – ore 19.45 - 21.45 – di Adam Robitel - con Deborah Ann Woll, Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller, Nik Dodani – Drammatico/Thriller - "Sei sconosciuti si ritrovano in una situazione al di là del loro controllo e dovranno usare tutto il loro acume per poter sopravvivere. Rinchiusi in un ambiente dal quale sembra impossibile uscire, dovranno cercare gli indizi utili per poter avanzare e ritrovare la libertà, ma dovranno fare attenzione perchè per ogni sbaglio c'è un ingranaggio mortale ad attenderli…”

Voto della critica: **

Centrale (tel. 0184 597822)

- SCAPPO A CASA – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Enrico Lando - con Aldo Baglio, Jacky Ido, Benjamin Stender, Angela Finocchiaro, Dino Longo - Commedia - "Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne (solo per accumulare punti su un'applicazione di incontri), guidare macchine di lusso (non perché ne sia proprietario ma perché lavora come meccanico nella concessionaria che le vende) e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore e la propria energia psicofisica (anche con l'aiuto di un parrucchino e di qualche farmaco stimolatore). È quindi un assiduo frequentatore dei social network, che gli permettono di diffondere l'immagine desiderata ma irreale di sé. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest per lavoro (e per rimorchiare su un bolide fiammante), sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ – ore 16.30 - 18.15 - 20.00 - 21.45 – di Daniele Luchetti - con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco - Commedia - "Paolo muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA MELODIE (cineforum) – ore 16.15 - 20.15 - 22.30 – di Rachid Hami - con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent, Tatiana Rojo – Commedia/Drammatico - "Simon, un famoso musicista ormai disilluso, arriva in una scuola alle porte di Parigi per dare lezioni di violino. I suoi metodi d'insegnamento rigidi non facilitano il rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c'è Arnold, un timido studente affascinato dal violino, che scopre di avere una forte predisposizione per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all'incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà a ritrovare l'energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e mantenere la promessa di portare la classe ad esibirsi al saggio finale alla Filarmonica di Parigi?…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- CAPTAIN MARVEL - ore 20.45 - di Anna Boden, Ryan Fleck - con Brie Larson, Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch – Azione/Avventura/Fantascienza - "Ambientato durane gli anni ‘90, il film segue la ‘origin story’ di Carol Danvers che la porterà a diventare uno degli eroi più potenti dell’universo. Quando una guerra galattica tra due razze aliene raggiunge la Terra, Danvers viene coinvolta nel conflitto insieme a un piccolo gruppo di alleati, tra cui Fury e un giovanissimo Coulson…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- SCAPPO A CASA – ore 21.00 – di Enrico Lando - con Aldo Baglio, Jacky Ido, Benjamin Stender, Angela Finocchiaro, Dino Longo - Commedia - "Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne (solo per accumulare punti su un'applicazione di incontri), guidare macchine di lusso (non perché ne sia proprietario ma perché lavora come meccanico nella concessionaria che le vende) e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore e la propria energia psicofisica (anche con l'aiuto di un parrucchino e di qualche farmaco stimolatore). È quindi un assiduo frequentatore dei social network, che gli permettono di diffondere l'immagine desiderata ma irreale di sé. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest per lavoro (e per rimorchiare su un bolide fiammante), sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre…”

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ – ore 21.00 – di Daniele Luchetti - con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco - Commedia - "Paolo muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ – ore 21.00 – di Daniele Luchetti - con Pif, Thony, Renato Carpentieri, Angelica Alleruzzo, Francesco Giammanco - Commedia - "Paolo muore improvvisamente e si ritrova in Paradiso, dove per motivi tecnici, gli viene concesso di tornare sulla terra per un'ora e trentadue minuti. Novantadue minuti di bilanci. Avrà il tempo di fare i conti con le cose importanti della propria vita, o gli torneranno in mente solo momenti di trascurabile felicità?…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

- SCAPPO A CASA – ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di Enrico Lando - con Aldo Baglio, Jacky Ido, Benjamin Stender, Angela Finocchiaro, Dino Longo - Commedia - "Per Michele quel che conta è apparire: far colpo sulle belle donne (solo per accumulare punti su un'applicazione di incontri), guidare macchine di lusso (non perché ne sia proprietario ma perché lavora come meccanico nella concessionaria che le vende) e curare maniacalmente il proprio aspetto esteriore e la propria energia psicofisica (anche con l'aiuto di un parrucchino e di qualche farmaco stimolatore). È quindi un assiduo frequentatore dei social network, che gli permettono di diffondere l'immagine desiderata ma irreale di sé. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest per lavoro (e per rimorchiare su un bolide fiammante), sarà vittima di alcuni incidenti tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate a stravolgere la sua vita per sempre…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





