Dure accuse al Governo per la vicenda di Gennaro Iavarone "E' morto in attesa dell'autorizzazione al trasporto"

“Gennaro Iavarone, cittadino italiano gravemente ferito in Ecuador, è morto nella vana attesa del volo di stato che lo riportasse in Italia”. E’ una dura accusa che lancia Loredana De Maria, dal suo profilo pubblico di Facebook.

“Circa tre settimane fa – racconta Loredana - a seguito di un incidente accadutogli nel paese, è stato operato alla spina dorsale. Doveva tornare in Italia per le cure mediche che in Ecuador non era possibile prestargli in alcun modo. Comincia la girandola burocratica tra autorità diplomatica in Ecuador e la Farnesina. I giorni passano, Gennaro inizialmente non e' in pericolo di vita, ma bisogna fare presto perché è soggetto a crisi respiratorie. Nel frattempo sembra che l'ambasciatore pensi bene di prendersi una vacanza. Passano altri giorni, tra continui rimbalzi di responsabilità. La struttura sanitaria italiana è pronta per ricevere il paziente in qualsiasi momento, ma il volo non è autorizzato perché l'interessato (che è sedato in un letto in Ecuador) non può produrre l'ISEE”.

“Altri giorni passano – prosegue Loredana - tra l'angoscia di parenti ed amici che, lì in loco, pagano decine di migliaia di euro ai sanitari locali. In Italia, pare che la ‘pratica’ sia incagliata al livello di Presidenza del Consiglio: manca una firma! Le condizioni del paziente intanto peggiorano mentre i medici locali dichiarano (per iscritto) di non essere in grado di andare oltre con le cure specialistiche. In Italia si mobilitano in tanti, a quanto ne so, ma niente. Finalmente venerdì scorso è arrivata l'autorizzazione ma ieri Gennaro muore, ucciso da una burocrazia implacabile e indifferente”.

Loredana De Maria termina attaccando duramente l’attuale Governo del nostro paese: “Curioso questo Governo sovranista che se la prende in Italia con gli stranieri ma se ne frega degli italiani in difficoltà in terra straniera! Il sovranista vicepresidente Salvini disse che il caso Regeni era una questione privata della famiglia Regeni. Pensa che anche il caso Iavarone sia una questione privata della sua famiglia in lacrime?”

Da evidenziare che, nei giorni scorsi, l'Onorevole Giorgio Mulè, di Forza Italia, aveva lavorato per fare in modo che dal Ministero degli Esteri venisse attivato l'iter per fare in modo che un aereo di Stato si occupasse del trasporto di Gennaio Iavarone, per poterlo curare nel nostro paese.