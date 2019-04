L'Oroscopo di Corinne per la settimana dal 22 al 29 marzo

Ariete: l’opposizione del plenilunio e l’ingresso del Sole nel segno favorirà giornate intense, movimentate, fermentate, comprese delle decisioni da pigliare, dei lagnosi da sopportare, delle contrattazioni da definire, una fiacca dilagante e delle asprezze da chi reputavate essere più corretto… Un soggetto darà filo da torcere ma basterà metterlo in riga con estrema diplomazia evitando di polemizzare. Corrucci da amici e serate da organizzare insieme a chi sa far divertire.



Toro: gli ultimi sprazzi di Marte nella vostra costellazione incideranno primariamente sugli appartenenti al III decano i quali dovranno tutelare gli interessi e dare un colpo al cerchio e uno alla botte nel trattare con esseri meschini o sibillini. Il rivedere una deliziosa personcina riempirà in cuore di gioia mentre tra accoppiati o cooperatori tirerà aria di maretta… Un corruccio proverrà da un ostacolo da superare, la salute di un parente o la superbia di un impertinente.



Gemelli: aguzzate l’ ingegno e siate diffidenti verso chi non conoscete approfonditamente od è avvezzo ad ordire in sordina. Se un evento rallegrerà un posteriore inquieterà facendovi sentire ovunque a posto e fuori posto non riuscendo ad estrinsecare, come vorreste, emozioni e sentimenti. Sul lavoro invece state attenti ai marpioni e cercate di far quadrare conti che non tornano… Fattibili pure dei contatti con dottori od esperti di uno specifico settore. Week end allegrotto.



Cancro: qualcosa sta per variare rispetto al passato e, indipendentemente dal fatto che si tratti di attività, affetti o quattrini, ne trarrete beneficio pur dovendo calcolare un paio di noiosi contrattempi atti a far salire i fumenti. Nel complesso però non va malaccio e l’essere positivi vi aiuterà a guardare fiduciosamente al dischiudersi di una stagione assai promettente… Fattibili dei comunicati inaspettati, delle momentanee incomprensioni domestiche e un acciacco da curare.



Leone: apparirete leggermente alla coque, imbronciati, agitati, nervosetti ed esiguamente disposti ad ingollare rospetti o a digerire il contegno di persone complicate o tendenti ad impartire ordini senza neppure tentare di capirvi e amarvi integralmente, compresi i difetti… In mutuo soccorso arriva il trigono di Giove preposto a semplificare ciò che sembrava complicato e a gioire per un risultato, una risposta o proposta. Ritrovi ruspanti ed allettanti tra venerdì e lunedì.



Vergine: fare buon viso a cattivo gioco risulta la maniera ottimale al fine di concludere un affare e veder chiaro in voi stessi avendo nel contempo l’accortezza di mettere alle strette chiunque tentenni o si comporti malamente… Una novella rinfrancherà, un’ entrata di denaro, pur se alternata a degli sborsi, ringalluzzirà, una vecchia conoscenza dopo mesi di assenza si farà risentire e un componente del parentado vi farà impensierire. Tra venerdì e martedì preparatevi a delle sorprese.



Bilancia: la formazione della Luna piena del giorno 21 apporterà sbalzi umorali, minuti cambiamenti esistenziali, contatti con persone speciali, arrabbiature in ambito privato o professionale ma anche impensate soddisfazioni o l’alleggerimento di un fardello… Confidate nelle benevolenze astrali, in primis il sestile di Giove, al fine di dare un input alla quotidianità, ottimizzare un rapporto o farvi valere. Condizioni meteo permettendo regalatevi un giretto al mare o in collina.



Scorpione: tra un’incombenza, un sospiro e un respiro, i dì voleranno giungendo a sabato col cervello fuso e l’energia in disuso… Certo che di fatterelli sia brutti che belli ve ne accadranno a iosa e uno di questi avrà il compito di portavi a comprendere la vera natura di un essere indecifrabile. Fidatevi inoltre dell’innato istinto il quale, se ascoltato, permetterà di scansare rogne o condurvi verso situazioni allettanti… Una cenetta o un caffè in compagnia garantirà allegria.



Sagittario: se Giove spalleggia, la quadratura di Nettuno confonde rischiando di farvi prendere lucciole per lanterne o rimanere di stucco dinanzi alle dichiarazioni di tipi insicuri, immaturi, testoni o furbacchioni… Soltanto il parere di una savia amicona o confidente vi deluciderà a riguardo così come un chiarimento servirà a ripristinare una relazione o cooperazione. Propensione a forme allergiche, intolleranze (anche umane) e alimentazione da sorvegliare.



Capricorno: al di fuori delle solite quattro mura, dei pensieri cupi o della attanagliante routine, ritagliate degli spazi per voi, coltivando un hobby, organizzando un combino, facendovi un personale regalino… Se ciò, per svariati motivi, non fosse attuabile imparate a convivere con i problemi magari minimizzandoli visto che, tra la primavera e l’estate, si dissolveranno licenziando l’affanno… Cosine da sistemare in casa o giardino. Innamoramenti per single ed adolescenti.



Acquario: il risveglio della natura vi renderà maggiormente ottimisti e più aperti ad innovazioni non tardanti ad arrivare basta soltanto avere tanta pazienza e saper aspettare tutto ciò che di nuovo sta per arrivare… Una sferzata di vitalità deriverà da un momento indimenticabile, un incontro encomiabile, un introito o una novità sul fronte dell’amore o dell’attività. Taluni nativi vivranno altresì un’esperienza indimenticabile. Stramberie da un uomo dalla duplice personalità.



Pesci: ma che settimana incisiva e importante vi aspetta in sordina… Qualcheduno modificherà lo status quo, altri se la spasseranno, altri ancora invece subiranno un’onta o in inganno. Ma per una buona fetta di nativi si prospettano giornate infuocate, trambusti all’interno di un ambiente o cosucce da sistemare od organizzare. Grazie ad un appoggio esterno vi solleverete di un peso. Contiguità con enti sanitari o fastidi a schiena, basso ventre o articolazioni.



Ho chiesto alla stella della speranza di illuminare, ora e sempre, il vostro cammino.