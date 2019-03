Sanremo: il 10 marzo c'è 'SanremoInFiore', emesse le diverse ordinanze di divieto per garantire la sicurezza

Verrà presentato lunedì prossimo ‘SanremoInFiore’, il grande weekend di inizio marzo dedicato ovviamente ai fiori, che vedrà il suo culmine nella sfilata di domenica 10, dopo una serie di manifestazioni collaterali che, quest’anno inizieranno già dal martedì e con la solita sfilata delle bande che, quest’anno vedranno l’eccezionale presenza di quella della Marina Militare.

La domenica è prevista la chiusura al traffico, dalle 7 a fine manifestazione e comunque fino al normale ripristino della circolazione ordinaria, sulle seguenti strade: corso Trento Trieste, corso Nazario Sauro, sottopasso Croce Rossa, via Nino Bixio, via Gioberti inferiore, corso Mombello inferiore (entrambe le carreggiate), via Helsinore, piazzale Dapporto, lungomare Italo Calvino e giardini Vittorio Veneto. Alla chiusura del traffico, i veicoli in sosta regolare all’interno delle aree interdette al transito e negli spazi privati, dove è possibile in base alle strade occupate dal percorso dello spettacolo, potranno defluire per la via più breve sino a raggiungere la circolazione consentita. I veicoli nelle aree intercluse dalla manifestazione potranno riprendere la marcia al termine dello spettacolo e comunque fino al normale ripristino della circolazione.

Sarà vietato il transito ai velocipedi sulla pista Ciclo-Pedonale (da Via Nobel a Pian di Poma) dalle 7 alle 19. Previsto il senso unico di circolazione su corso Orazio Raimondo e su via Fiume con direzione ponente-levante dalle 7 alle 19, per consentire ai pullman turistici l’effettuazione in sicurezza del carico e scarico dei passeggeri.

Divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli: dalle 00.00 alle 20, e comunque, fino al cessare delle necessità, sulle seguenti strade: rondò Garibaldi, via Fiume, corso Orazio Raimondo, via Ruffini, via XX Settembre, via Gioberti inferiore, via Carli inferiore, via Nino Bixio, corso Nazario Sauro, compreso il tratto ex Permare, Molo di Ponente (lato ponente primi 30 mt, spazio per motocicli), giardini Veneto Veneto, lungomare Italo Calvino (entrambe le carreggiate), area ex Sede Ferroviaria (da Corso Mombello a ex bunker), piazzale Carlo Dapporto, piazza Cesare Battisti, corso Imperatrice lato monte (da Largo Nuvoloni a ingresso Hotel Royal), via Nuvoloni (entrambe le semi-carreggiate parte iniziale ex sede APT); Via XX Settembre (escluso aree di sosta persone diversamente abili) area riservata alla sosta dei pullmans delle bande musicali.

In via Carli inferiore area riservata alla sosta mezzi ditta Amaie Energia. I bus navetta, dalle aree di sosta appositamente predisposte, fanno capolinea in corso Imperatrice, lato monte da Largo Nuvoloni a ingresso hotel Royal, e in rondò Garibaldi. E’ consentita la svolta a sinistra, in deroga al divieto, alle navette provenienti da corso Imperatrice in direzione di via Nuvoloni, secondo gli ordini impartiti dagli operatori di Polizia Municipale.

Dalle 7 del 7 marzo, alle 12 del 10, la disciplina della circolazione stradale in via Nino Bixio, corso Orazio Raimondo e via Manzoni è integrata e modificata come segue, rispetto a quanto già prescritto dalle vigenti Ordinanze:

- via Nino Bixio (ambo i lati) dall’ultimo passaggio pedonale al termine della strada divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli. Lato mare area riservata alla sosta degli autobus in servizio di linea.

- corso Orazio Raimondo (lato monte, area di sosta per motocicli fronte aiuola Zampillo) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli. Sul lato mare (da inizio via fino a termine aiuola zampillo) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli (area riservata alla sosta degli autobus in servizio di linea).

- via Manzoni lato ponente (da inizio intersezione via Roma fino a entrata parcheggio) divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli. Area riservata alla sosta degli autobus in servizio di linea.

Dalle 8 del 4 marzo alle 24 del 15 è previsto il divieto di transito e sosta, con rimozione forzata in piazzale Dapporto.

Domenica 10 marzo, dalle 7 alle 18 la disciplina della circolazione stradale nell'area di Pian di Poma, ad eccezione dell’area delimitata come stabilito dall’Ordinanza Sindacale, è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata, a tutte le categorie di veicoli nell'area di Pian di Poma, tra ai bus turistici, auto e caravan.