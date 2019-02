Vetem muzika mund te na bashkoje!

Sot, me 5 Shkurt, , ne studentet shqiptare qe jetojme ne Itali, kemi dalur ne qendren e Sanremos per te intervistuar komandantin provincial i karabiniereve ‘Andrea Mommo’, edhe karabinieri ‘Livio Bellone’, i cili ka shkuar ne nje mision ne Kosove me nje shoqate qe ka per detyre te ndihmoje njerzit qe kane probleme ekonomike dhe fizike.



Karabinieret dhe shume vullnetare italjane bashkepunojne per te dorezuar ne gjithe Kosoven gjera per te ndihmuar te varferit, si pershembull nje makine e ambulance, lojera dhe mjete shkollore per shtepine e femijes ‘SOS VILLAGE’ ne Prishtine, rroba edhe ushqime.



Kemi pyetur karabinierin Livio Bellone cfare emocionesh ka ndjehur kur eshte ballafaquar me keto kushte edhe me njohjen e kulturave te reja. Ai, me nje buzeqeshje te embel, u pergjigje duke thene qe ka ngelur i mahnitur per ospitalitetin i Shqiperis, ashtu si i Kosoves, nje dicka qe per ne ka shume vlere, por ajo buzeqeshja ju fik kur filloj te kujtonte varferine dhe gjendjen e rend qe ka gjetur atje. Ai eshte munduar qe te rinjte mos te merrnin rruge te gabuara dhe, pervec te rinve, ai ka ndihmuar dhe njerezit te tjere qe kishin nevoje per ndihme.



Si perfundim, per te shkarkuar tensionin, na dha mendimin e tij ne lidhje me festivalin e Sanremos : “per te bashkuar popujt e ndryshem,duhet vetem muzika, gjuha unike universale e jashtezakonshme”. Por jo te gjithe kane te njejtin mendim per kete event… Ne fakt komandanti ‘Andrea Mommo’ shprehu qe ne kete periudh eshte e shume e veshtire per te mbajtur sigurimin dhe qetesin e qytetit . Por ne fund te fundit edhe ai e ndjek festivalin me kenaqesi.



Stefania Orengo in collaborazione con:

Aurora Kraja

Valeria Vaqari

Sara Peqini