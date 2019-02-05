Мы - фестиваль

Перед началом фестиваля, на Радио 103 мы взяли интервью у Olmo Romeo, президент

Федерации по азартным играм, который ответил на наши вопросы касающийся роли казино во время фестиваля.

Во первом вопросе мы спросили если казино подготавливает какие нибудь события и выставки посвящены фестивалю, на который он нам ответил что они готовят почти все главные события которые будут происходить в театре и это будет транслировано по телевизору. Самое главное событие каждого вечера будет Dopofestival где будут главные звезды и будут рассказывать разные истории и будут рассказаны главные новости дня. Внутри казино будет размещен музей посвящен фестивалю который будет открытый для публики, Romeo говорит что для него этот музей это как вернуться в прошлое, что надо не забывать историю и корни этого фестиваля. Президент нам рассказал что много звезд посещает его казино, и что это единственное здание в Италии и в мире которое народилось зразу же как казино и все кто видит его дизайн остаюсь под впечатлением.

Во втором вопросе мы советы для молодых людей о том как они могут достичь своих целей. Он нам ответил «Вы должны учиться, учеба ето фундамент всего.»

В целом президент нас зазывает быть туристическими „послами“ в Санремо, искать пути продвигать наш город.

Stefania Orengo in collaborazione con Paula Slanina Luka Povroznik