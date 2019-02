Festival di Sanremo: i rapporti tra Baglioni, i cantanti e gli ospiti della kermesse finiranno nella commissione parlamentare di Vigilanza Rai

Il deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè ha annunciato "...un ciclo di audizioni che faccia piena luce sui conti e sui denunciati quando documentati conflitti di interesse in capo a Claudio Baglioni".



Sulla questione, il gruppo di Forza Italia ha presentato un'interrogazione ed una lettera ad Alberto Baracchini presidente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. Una situazione che a meno di 24 ore dalla partenza della 69a edizione del Festival di Sanremo, crea non poco imbarazzo nell'azienda di viale Mazzini.



Al centro di tutto, come spiega Mulè, c'è la figura del direttore artistico della kermesse matuziana, Claudio Baglioni ed i suoi rapporti tra i cantanti e gli ospiti in gara quest'anno. La questione da giorni sta tenendo banco su molte testate nazionali, come Il Sole 24 Ore e sul popolare tg satirico di Canale 5, Striscia La Notizia.



Le troupe del programma di Antonio Ricci da tempo stanno facendo la posta a Baglioni per cercare di consegnargli il 'famigerato tapiro'. Una situazione scomoda e che, secondo alcune voci di corridoio, pare abbia portato il direttore artistico a disertare la cerimonia di consegna della targa Amico di Sanremo, in programma nei giorni scorsi nel municipio sanremese (LINK). In più ieri, Valerio Staffelli e Pinuccio, due tra i più famosi inviati di 'Striscia', hanno fatto irruzione in città con un tapiro d'oro gigante (LINK).



La questione dei rapporti di Baglioni potrebbe aver conseguenze serie e Forza Italia sembra intenzionata ad andare a fondo della questione. "Il Festival di #Sanremo quest’anno non terminerà con la proclamazione del vincitore il 9 febbraio ma sarà necessario celebrare un 'Dopofestival' nell’aula della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. - afferma Giorgio Mulè, su Facebook - Con un’interrogazione e una lettera al presidente della Commissione Alberto Barachini il gruppo di Forza Italia ha chiesto di avviare immediatamente dopo la chiusura della kermesse - per evitare di interferire nella programmazione - un ciclo di audizioni che faccia piena luce sui conti e sui denunciati quando documentati conflitti di interesse in capo a Claudio Baglioni come emerso da numerosi articoli di qualificati quotidiani (su tutti il Sole24Ore) o di importanti trasmissioni televisive (Striscia la Notizia)".



"L’imbarazzato silenzio dei vertici della #Rai su questa vicenda o i goffi tentativi di 'intonare' un inno al 'va tutto bene' stonano con la necessità di fornire tutte le risposte ai cittadini. - prosegue Mulè - Già il 13 febbraio, data prevista per l’audizione in vigilanza Rai del direttore di RaiUno Teresa De Santis, inizieremo a porre le nostre domande pretendendo risposte chiare e esaurienti. Ma sarà solo l’inizio di una sinfonia alla trasparenza e all’uso corretto dei soldi dei contribuenti".