на кануне фестиваля

На кануне 69 музыкального фестиваля Санремо, город наполнен туристами и дышит воздухом предвкушения. Последние приготовления продолжаются, и певцы готовы к конкурсу.

Улицы города заполнены журналистами которые готовы при каждой возможности взять интервью у известных людей и у ихних двойников в надежде узнать ихние мнение о фестивале. В обед на красной дорожке перед театром Аристон, были высоко почитаемые гости как кондитер Ernst Knam, певица Arisa и журналист Tiberio Timperi, которые были тепло приветственный публикой. В центре города размещены радио станции которые держат всех в курсе о последних событиях. Как форма дополнительного различения, местная оркестр Санремо исполняла некоторые песни которые стали известные благодаря фестивалю.

Пока мы наблюдали улицы мы заметили что большинство публики состоит из людей в возрасте, причин этого может быть недостаток сегодняшних музыкантов и исполнителей которые могли-бы привлечь интерес молодых зрителей.

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Stefania Orengo in collaborazione con Paula Slanina e Luka Povroznik