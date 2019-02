"La stanza dell'Aquila" il noir di Salvatore Grenci ambientato ad Imperia: capitolo 2

"La stanza dell'Aquila" - capitolo 2

VI

La nave avrebbe dovuto attraccare nella rada della piccola isola di Patmos , ma per motivi di “traffico” – così gli aveva detto il comandante in seconda – avrebbe saltato il primo scalo previsto dal programma per dirigersi subito al Pireo ,il porto di Atene.

Di fronte all’isola ben due navi da crociera occupavano lo spazio marino antistante.

Da come la vedeva lui, era come cercare parcheggio in centro nell’ora di punta; comunque l’escursione a Patmos era solo rimandata di qualche giorno.

Erano le sette e trenta del Mattino. Si era alzato di buon’ora e , affacciato a prua , stava osservando un paio di delfini saltellare in mezzo ai flutti .

Quella scena lo aveva messo di buon umore; si accorse improvvisamente di avere un appetito formidabile ; entrò in sala da pranzo per fare colazione.

Seduta al tavolo vicino la veranda c’era Paula.

Stava imburrando una fetta di pane tostato.

- -Ciao, Enrico –

Si guardò intorno. Nessun altro crocerista stava consumando la colazione.

Ricordò, con una punta di vergogna, l’improvvisa domanda che le aveva posto la sera prima circa i suoi rapporti con Santinato e restò sorpreso dal tono confidenziale di lei.

Paula indossava un prendisole bianco e calzava un paio di sandali infradito.

I capelli raccolti sulla nuca rendevano ancora più luminoso l’ovale perfetto del viso ; gli occhi, azzurrissimi, avevano una lieve obliquità , ma nulla di orientaleggiante.

- - Dai, serviti e vieni a sederti -

Perplesso prese un vassoio e si diresse verso il bancone ; si servì del succo d’arancia, prese un vasetto di yogurt e ordinò un caffè espresso. Il formidabile appetito che credeva di avere era scomparso.

Paula era di ottimo umore e ciò la rendeva ancora più affascinante. Era una donna di straordinaria bellezza.

Posò il vassoio sul tavolo e si sedette di fronte a lei.

- -Sai – gli disse mentre agitava il cucchiaino colmo di marmellata per farla cadere sul pane tostato – Giancarlo non si sente bene. Deve avere esagerato con il vino.

- -Già , non è più un ragazzino – commentò ironicamente Enrico.

Fece finta di non raccogliere la battuta .

- -Pare ci aspettino ancora ventiquattro ore di navigazione prima di arrivare al Pireo, tu che programmi hai per la giornata ? –

La guardò stupito.

- -voglio dire – riprese Paula - che ci sono molte opportunità per non annoiarsi ; per esempio, credo che oggi organizzino un corso di yoga.

Lui proruppe in una risata.

- Scusami, sembra che tu mi conosca da sempre…. Non che la cosa mi disturbi, anzi, ma

mi piacerebbe sapere a cosa devo tanta … ehm.. cordialità ! –

- -Via, non è gentile da parte tua dire che sto tentando di rimorchiarti – rispose con tono canzonatorio – ma la tua osservazione è esatta. Sai cosa diceva Richter ? la memoria è l’unico paradiso dal quale non possiamo essere scacciati –

- -Conosco Richter, ma temo di non capire –

Paula lascio cadere il cucchiaino. Sospirò e, guardandolo intensamente, scosse la testa.

- -Enrico , ma è possibile che non ricordi? Io sono Paoletta ! –

- -Paoletta …? –

- -Sono passati molti anni, ma ti ho riconosciuto subito: quella tua abitudine di accarezzarti la fossetta del mento ..sai, lo facevi anche da ragazzino –

D’improvviso il volto di Enrico si illuminò

- -Ma certo! Paoletta , la figlia dello straniero che aveva rilevato l’osteria di Massabò –

- -Veramente tua madre lo chiamava il russo-

- -Ma è incredibile ! sono passati più di trent ‘ anni –

- -Eravamo bambini. Ricordi quella giornata memorabile quando vincemmo contro i “grandi” della fondura?-

- -Si , credo di ricordare…-

Paula si volse e guardò oltre la veranda. Lui notò una vaga ed improvvisa malinconia nei suoi occhi. La luce del giorno esaltava ancor più lo splendore dei suoi capelli rossi ; per un attimo si lasciò sommergere dai ricordi.

- -Sembrava tutto così bello, eravamo euforici , poi , se non sbaglio, proprio quel giorno tu sei stata male –

- -Ho avuto le convulsioni –

In quel momento, rivisse la scena del medico che saliva le scale” Sotto Tina” e si tergeva la fronte imperlata di sudore….

Era sbigottito : come poteva ricordare improvvisamente con tale nitidezza?

- -Come .. come stai? –

Non poteva domandare nulla di più idiota.

- -Sai, ho una zia a Londra , figurati.. ha novantadue anni e fuma i sigari; fu lei a scrivere al parroco, dopo la morte di mio padre , affinché si interessasse del futuro di una povera orfanella. Credo che abbia allegato alla lettera un munifico contributo.

Enrico si accese la prima sigaretta del mattino e aspirò con voluttà . Accavallò le gambe e si sporse in avanti per seguire con attenzione il racconto di Paula: il tavolino che li divideva era piccolo e quasi sfiorò con la mano il suo volto.

- -Bene – riprese Paula – con la raccomandazione del monsignore, entrai in un collegio salesiano , a Torino. –

Silenzio

- -Allora ? –

- -Allora..allora , beh , dopo la maturità ho lavorato alcuni anni in un noto ristorante di Torino. Mi sono iscritta alla facoltà di lettere ed ho conseguito la laurea in Storia, tesi : La rivalutazione della vecchia aristocrazia nella Francia Napoleonica”. Due dottorati di ricerca, finiti con un nulla di fatto; un matrimonio fallito dopo pochi mesi .Due o tre impieghi a termine per il Comune e la Regione e… ancora ricerche.

- -Che genere di ricerche?

- -Ricerche ! … poi ho conosciuto Giancarlo -

- -Beh, non c’è che dire sei, stata sintetica –

Si sporse in avanti. Le loro labbra potevano sfiorarsi; Aveva un gran voglia di baciarla .

- -Ascoltami, carino: adesso andiamo in piscina e poi ricominciamo tutto daccapo-

- -Cioè?

- -Dal Parasio, intendo –

Enrico fu preso da un ondata di sensazioni piacevolissime.

- -Non ho afferrato il tuo piano d’azione –

Lei rise di gusto.

- -Anch’io ho divorziato solo dopo pochi mesi – riprese Enrico.

- -Sai ,in verità , io non volevo lasciarlo – lo interruppe Paula - ma tredici anni sono lunghi , anche per una come me che si vanta di essere fin troppo paziente –

- -Tredici anni?

- -Di reclusione. Fu condannato a tredici anni e otto mesi-

- -Ma che cosa aveva fatto ?

- -Banda armata. Era di Prima Linea –

- -Cazzo ! –

L’espressione gli era sfuggita dalle labbra, suo malgrado.

La musichetta ruppe il silenzio ovattato della sala ristorante semideserta. Era il cellulare di Paula.

- -Si? –

Chiuse gli occhi per un attimo e serrò le labbra.

- -Va bene, Va bene, arrivo! –

Era visibilmente irritata

- -Che succede ? –

- -Giancarlo. Ha chiesto dove diavolo mi fossi cacciata . Dice di sentirsi meglio –

- -Questo si che è un imprevisto.

- -Vai all’inferno!

- -Ehi ! stavo scherzando –

Si alzò e senza aggiungere altro si avviò verso il punto di riunione. Enrico si alzò a sua volta , mise le mani nelle tasche dei bermuda e rimase incantato ad osservare il corpo sinuoso di Paula ; in quel preciso istante si accorse che aveva i capelli legati a coda di cavallo.

Improvvisamente si voltò e corse verso di lui. Gli mise le braccia al collo e lo baciò fugacemente sulle labbra.

Prima che potesse corrispondere si era già allontanata.

*****

Stava leggendo l’etichetta della bottiglia consigliata dal barman : bianco di Verbicaro. Un vino forse un po’ troppo abboccato ma adatto alla bisogna.

Era seduto sullo sgabello del bancone ; accusò un leggero fastidio alle natiche.

“ Sarà la prostata “ pensò ridendo tra se.

Mangiò un'altra tartina al salmone affumicato e riempì il bicchiere per la quinta volta.Ormai la bottiglia era vuota.

“ Sono le undici del mattino e io sono ubriaco “pensò “ ubriaco ! che bisogna c’era di fare una crociera in Grecia per potersi ubriacare? Non ho toccato ancora le sacre sponde di alcunché, non ho cuccato e mi sono innamorato di un’amica di infanzia che di mestiere , adesso, fa l’intellettuale mantenuta. Proprio una bella vacanza !”

- -Perché cazzo non salgono in coperta !? – disse, improvvisamente , ad alta voce.

- -Prego, signore? – Il barman sembrava preoccupato.

- -Nulla, mi scusi –

Il barilotto, a quanto pare, si sentiva meglio. Evidentemente aveva deciso di manifestare la sua ritrovata veemenza .

- -Io gli spacco la faccia a quel pappone di merda! – stava quasi urlando.

- -C’è qualche problema, signore? – era ancora il barman.

- -Mi scusi , non mi sento molto bene.

Uscì dalla sala ristorante, voleva rimanere qualche minuto sul ponte a respirare l’aria salmastra. Si accorse che il mare si stava increspando.

La testa gli girava, un rigurgito acido fece aumentare quel po’ di nausea che aveva cominciato a sentire dopo il quarto bicchiere.

Doveva vomitare.

Il problema era riuscire a passare in mezzo ad un gruppo di croceristi che stava eseguendo alcuni esercizi ginnici ai comandi di un istruttore palestrato proprio davanti la scala n. 5 , quella che conduceva alla sua cabina

- -Uno, due , tre inspirare !. Uno , due ,tre espirare ! –

Caracollò in mezzo a loro cercando di evitare qualche manrovescio sui denti ed infilò la porta tagliafuoco.

Non fece in tempo a raggiungere il bagno: rigettò un fiotto schiumoso rosa pallido sul mezzo tavolo di ciliegio.

- -Che schifo ! vino e salmone affumicato dopo il caffè –

Pulì con della carta igienica intrisa di sapone liquido, poi nebulizzò sul piano un po’ del suo deodorante personale.

Guadagnò il letto e si lasciò cadere languidamente . Si addormentò subito.

VII

A sinistra della porta della Strà, si apriva un’ampia spianata dove stava sorgendo un grande tempio cristiano. Ma da molto tempo tutto era fermo e alcune murature erano già crollate; su altre faceva capolino una roscia in morte di qualche illustre ed un rattoppato coltrone nero da portale.

Dirimpetto alla grande piazza, da una finestra un presule osservava melanconico questa incompiutezza .

All’interno della stanza un altro uomo , seduto su una nera poltroncina di ebano, teneva le mani raccolte sul grembo e scuoteva lentamente il capo come per qualcosa di tristemente ineluttabile.

L’uomo seduto ruppe il silenzio irreale

- -E’ giorno, ormai, Monsignore, dovrebbero giungere notizie –

- -Credete ancora , signor mio, che non passeranno di qui ?

- -Insomma..insomma nessuno, in verità, francese o altro vile che sia, oserà attentare alla neutralità-

- -Mi fate ridere, Genova implora la sicurezza a Parigi perché non ha armi per combattere i francesi-

- -Ma di quali armi parlate?queste sono inutili locomachie . Abbiamo case e terre da conservare e l’onore da difendere e anche voi, che portate la parola di Dio, appartenete alla nostra confraternita –

Il presule aggrottò la fronte

– -ma voi quale onore volete difendere? Si dico voi che avete permesso a francesi ed olandesi provenienti dal mare di impossessarsi degli alloggi della confraternita per .. –

– -che dite? Non vi capisco –

– -La religione della setta, intendo, l’eresia di coloro che hanno ammonticchiato nelle piazze i cadaveri di chi rendeva grazie a Dio –

– -E’ una menzogna e voi lo sapete. Non esistono le logge eretiche; i venerabili inquisitori dello Stato non hanno trovato nulla e poi … non fatemi dire cose di cui potrei pentirmi..

– -Che cosa intendete ? –

– -La vostra posizione, dico, avete i denari ed incitate i rivoltosi a scannare i ricchi e sapete bene a cosa mi riferisco.

Il presule trattenne il respiro quasi a voler soffocare l’impeto d’ ira improvviso che per un attimo gli aveva annebbiato la mente. Avanzò un poco guardando negli occhi il suo interlocutore e indicando la finestra con il braccio destro disse

- I fedeli vogliono la loro chiesa come Leonardo aveva desiderato per noi. Per tutti noi. Cosa mi venite a uggiare con la vostra neutralità a cui volete dar credito per pura meschinità dell’animo vostro, quando sapete che quella debole Serenissima è avvezza solo ad implorare la pietà di chi brandisce la spada e dilaniare di gabelle i devotissimi che sudano per rendere grazia al Signore nostro ! –

Si arrestò ansante continuando a guardare l’uomo che , confuso e meravigliato, aprì la bocca per ribattere , ma per qualche attimo non riuscì ad emettere alcun suono.

Disse infine con forzata pacatezza

- -Monsignore , i francesi vogliono Oneglia; il campo di grano che nutrirà le cavallette si trova aldilà del di quel torrente di mietè –

Il religioso si allontanò sorridendo mestamente

- -Voi vedete lanzichenecchi dappertutto, conte Gabriel,la paura vi ottenebra la mente poichè l’intelletto vostro è da troppo tempo servo dei danari e troppo intento a far di conto per lasciarsi guidare da cuore –

Un improvviso rumore di passi veloci distolse i due uomini dal loro concitato colloquio.

- -C’ è qualcuno – disse il conte.

Il vecchio servitore entrò nell’anticamera

- -Eccellenza, è giunto l’aiutante del governatore di Sanremo –

- -Fatelo entrare , subito –

L’ uomo portava una nera zimarra e guardò il religioso con aria interrogativa

- -Monsignore ! voi qui? –

- -Il pastore è sempre con le sue pecore –

- -Quali nuove, dunque? – proruppe il conte

- -Ho parlato poc’anzi con il Censore , l’armata del generale Mouret è alle porte, ma non v’è nulla da temere : le notizie provenienti da Ventimiglia sono rasserenanti. Certo,qualche rappresentante del popolo francese rimarrà, per un po’ di tempo –





Il conte,le mani dietro la schiena, si avvicinò al nuovo venuto

- -Che cosa significa ciò , signor mio? -

- -Ma per tutti i santi! Cosa temete mai , dunque?vi dico che quei valorosi hanno dimostrato bontà d’animo e buona amicizia e hanno anche solennemente giurato al comandante Bagigalupo di osservare i trattati –

- -Io temo per il nostro popolo –

- -Temete per il nostro popolo, o temete il bubbone repubblicano? – intervenne ironicamente il presule .

Il comandato del governatore interruppe i due con autorità

- -Smettetela, ho sentito dire che i soldati piemontesi disertano. Oneglia non opporrà resistenza. Tutto quello che dobbiamo fare è non compromettere la neutralità. Se non vi saranno atti inconsulti e se i francesi di qualcosa si approfitteranno , persone o galline che siano,non saremo certo noi a chiederne conto, poiché è solo questione di giorni, forse di ore –

- -Ora dovremo andare all’ordine del capitano – disse il conte che , mestamente, si era portato alla finestra a guardare la grande chiesa incompiuta, ma i suoi pensieri non erano rivolti verso il Paradiso che pur doveva guadagnarsi , ma ai tanti denari che aveva e ai tanti altri che avrebbe voluto.





******

Il cavallo , madido di sudore, nitrì scotendo la testa , quasi volesse liberarsi dalle redini divenute insopportabili.

L’Ufficiale che lo cavalcava gli accarezzò dolcemente il collo ricoperto di schiuma mentre una lunga striscia di bava uscì dalla bocca dell’animale e ondeggiò mollemente nell’aria.

- -buono, buono mon ami, adesso potrai riposarti e bere fino a scoppiare.





L’uomo si guardò intorno: vide orti e terreni coltivati, e finalmente un pozzo. Sorrise.

Si voltò verso la fanteria , notò due soldati abbracciati alla bocca di un obice che lo guardavano con aria interrogativa.



- -Tenente! –

- -Comandi, cittadino generale-

- -Si avvicini –

Il tenente, con un rapido galoppo, si portò a fianco del primo ufficiale





- -E’ questo il luogo del concentramento?-

- -Credo di si –

- -Non vedo il capitano Buonaparte, né il resto dell’artiglieria-

- -Era sua intenzione portare l’attacco all’alba-

- -Dove?-

- -Mi aveva parlato di un’altura che conosceva bene –

Il generale sospirò profondamente.

- -Erano tre le brigate al suo comando…. –

- -Sissignore, con dieci pezzi –

- -Forse doveva comunicarmi le sue intenzioni – rise – comunque …-

- Vi sarà battaglia, cittadino generale ? –

Strinse forte l’impugnatura della sciabola e si volse a guardare la divisione : alcuni fanti erano distesi; un piccolo gruppo stava percotendo due obici ed intonava una canzoncina rivolto verso due compagni d’arme intenti a divorare gallette.

“ Noi della Bretagna alla battaglia

voi della Provenza alla vettovaglia

Il comandante si sbottonò la giubba ed avanzò di qualche metro verso di loro.

- Soldati, ascoltate, tra non molto giungerà il resto della divisione; dobbiamo …rifocillarci ma non tollererò nè soprusi, né ruberie. Qualora mi venisse riferito di soldati intenti a molestare paesani o spogliare alloggi del vicariato, vi giuro che saranno passati per le armi. Per ora, tutto quello che vi chiedo è cercare di riconoscere i cittadini di Sua Maestà Sarda provenienti da ovest e capire se in mezzo a loro vi siano disertori…..-

Un boato interruppe il discorso dell’Ufficiale e fece imbizzarrire il suo cavallo.

Seguirono altri due rimbombi .

I soldati distesi e sonnecchianti si alzarono prestamente. Il generale si volse di scatto.

- Buonaparte ! - esclamò

VIII

-“ Celo, celo, celo, celo ..mi manca ! “ .

Avvertiva una fastidiosa sensazione di pienezza estrema.

Un rigurgito acido, lievemente affumicato , nauseabondo , lo costrinse a sedersi sul bordo della cuccetta, poi ricadde pesantemente sul letto , soprafatto dalla spossatezza.

Non aveva intenzione di salire in coperta, almeno fino a quando la nausea non fosse scomparsa; tuttavia ,tale deprimente disgusto sembrava avesse paradossalmente accresciuto la sua capacità mnemonica.

A differenza di alcuni suoi audaci coetanei , negli anni settanta, l’acido lisergico ed i suoi maramaldi effetti non appartenevano , viva Dio, al suo bagaglio di esperienze giovanili .

Ciò non di meno, pensò che la percezione straordinariamente chiara di un vissuto ormai remoto ben poteva paragonarsi ad una sorta di allucinazione fantasmagorica.

Ma, ovviamente, non stava fantasticando. Stava ricordando

-“ Celo, celo, celo… mi manca ! “.

Successe - circa - un mese prima dello sbarco dell’uomo sulla luna; esattamente il ventinove giugno 1969 .

Ricordava con precisione la data perché era la festa di San Pietro, un giorno importante per il Parasio e per la piccola chiesa della confraternita .

Dalla piazzetta antistante , era possibile spaziare con lo sguardo oltre la torre di Prarola .

C’era solo il mare.

A sinistra le logge di Santa Chiara e, dietro la chiesa, proseguiva la salita di San Pietro sino all’imponente palazzo secentesco Gastaldi –Lavagna: fu proprio nell’atrio del palazzo che Paoletta aveva avuto le convulsioni.

» Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo ecclesiam meam « .

Rammentò la lunga tirata d’orecchi che Don Bazzani aveva assestato a Pinuccio durante l’ora di catechismo.

- Biancheri, chi pronunziò questa frase? -

- - Giulio Cesare… no, San Giovanni Battista ! –

Si era corretto nel momento in cui aveva notato il lampo assassino negli occhi del parroco, ma non aveva potuto evitare la punizione…. E non riusciva a capire perché.

Giù, discesa la scalinata, sotto Piazza Raineri dove oggi sorge la struttura dell’Unione Sportiva Maurina , c’era un campo di pallacanestro che i ragazzi chiamavano “il campetto”.

Ormai la scuola era terminata da una settimana e in quella mattina di prima estate i ragazzi erano già tutti al campetto.

-“ celo, celo, celo..mi manca ! “

Antonio e Brunello si stavano scambiando le figurine dei calciatori dopo aver selezionato le doppie, le mancanti – Mi manca ! – e le rarità: “ Giggirriva,finalmente !.”

-Ti do cinque mancanti per giggirriva – propose Bruno e Antonio gli fece il gesto dell’ombrello.

Spaparanzati sulle gradinate ,Claudio , Leonardo, Salvatore e Dino disquisivano sui “ gialli a fumetti “ .

Dino stava osservando la copertina dell’ultimo numero di Satanik. Si rivolse a Leonardo seduto accanto a lui

- -Ci andresti con Satanik ? – domandò

- -…E se poi mi ammazza ? meglio di no –

Paoletta e Loredana stavano giocando a pane e salame a centro del campetto, quando arrivò Enrico con il pallone.

- - Levatevi dal belino , dobbiamo giocare a calcio ! – ordinò loro Salvatore

- -Sei stronzo e maleducato – disse Loredana

- -E tu hai le gambe storte –

Paoletta, le mani dietro la schiena , si mise a saltellare attorno a Salvatore

- -Salvatore , salvatutti , salva l’anima dei prosciutti ! –

Loredana rincarò la dose

- -Salvatore ha una sorella che si chiama mortadella ! –

Salvatore voleva rispondere a tono

- -siete delle ….. –

Non riuscì a finire la frase e restò a bocca aperta quando si accorse dell’improvvisa comparsa di Angelo .

- -Attenti, ci sono i grandi – proruppe Dino –

Nonostante facesse già molto caldo, Angelo era vestito di tutto punto : portava un camicia a fiori con le maniche lunghe, i pantaloni scampanati ed un paio di stivaletti di pelle nera.Aveva sedici anni ed apparteneva alla “ banda della fondura”.

Guardò verso il gruppetto delle gradinate e sorrise ; si accese una sigaretta, sistemò il pacchetto all’interno dello stivaletto sinistro e si avviò verso di loro.

“ Divertiamoci con quei cacasotto” pensò.

- -Non andate alla spiaggia, stronzetti? –

Nessuno rispose.

Angelo si accorse della pila di fumetti che Dino aveva ai piedi

- -Ti fai le seghe con quelli? … ma se mi hanno detto che sei un buliccio! –

- -Lasciami in pace -

Angelo buttò la sigaretta e sorrise : aspettava solo una risposta, una qualsiasi.

Si avvicinò minaccioso a Dino.

- -Hai il coraggio di rispondere? Ma allora vuoi essere cresimato ! -

La sberla colpì in piena guancia Dino che cadde malamente dalla gradinata.

Antonio e Brunello , che fino a quel momento erano stati in disparte, dopo aver pensato bene di nascondere le figurine, se la diedero e gambe.

Si udirono delle risate : altri grandi della fondura , nel frattempo, avevano raggiunto Angelo.

Erano in quattro e si misero a provocare Salvatore

- -Guarda che naso lungo ha ‘sto terrone! –

- -La colpa è di Garibaldi che li ha portati tutti su –

Poi qualcosa cambiò.

Era ormai un anno che i ragazzi del campetto subivano i soprusi dei grandi della Fondura. Ma quel giorno qualcosa cambiò.

Il sonoro ceffone di Angelo aveva fatto cadere Dino ai piedi di Paoletta ; rannicchiato su se stesso non riusciva ad alzarsi e stava piangendo.

Paoletta lo stava osservando sgomenta, ma non si chinò per aiutarlo.

Guardò Angelo e poi Dino, e ancora Angelo . I suoi occhi, azzurrissimi, erano sgranati ; aveva la bocca aperta ; tutto il suo volto mostrava lo sdegno per quanto era accaduto.

Come in trance si avvicinò ad Angelo e lo fissò per alcuni interminabili secondi.

Lui la sovrastava di almeno cinque centimetri

La rossa fece un saltello … e gli sputò in faccia.

Angelo si asciugò il volto ; come inebetito guardò la sostanza bianca e viscida che colava lentamente dal palmo della sua mano. Era incredulo. Quella puttanella gli aveva sputato in faccia . Non era possibile. Non era mai accaduto .

Continuava a guardarsi la mano senza sapere cosa fare .

Quando si riprese dallo shock, emise un grugnito.

- -Anche se sei una donna, ora ti mando all’ospedale. –

Non si accorse che , nel frattempo , Enrico era salito sulla gradinata più alta, dietro di lui.

Non fece a tempo ad avventarsi su Paoletta perché Enrico gli saltò sulle spalle; si sistemò sulla groppa e conficcò i polpastrelli degli indici nei suoi occhi. Cominciò a premere con tutta la forza.

Angelo urlò. Era un urlo che non aveva nulla di umano, almeno così parve ai ragazzi del campetto.

- -Bastardo, mi accechi ! –

Il “ grande” lo stava tempestando di gomitate , ma lui non mollava la presa,benché temesse che gli occhi di quel bullo di periferia potessero scoppiare da un momento all’altro come due chicchi d’uva.

Angelo cominciò a girare su se stesso; i due rovinarono sul pavimento sintetico vicino al canestro.

Il bullo inferse un’ultima terribile gomitata sullo stomaco di Enrico che fu costretto a desistere per portarsi le mani sul ventre.

Angelo, durante la colluttazione, aveva perso uno stivaletto

Paoletta ansimava : era ipnotizzata dal calzino bianco, ruvido, screziato da esili solchi color nocciola .

Il “grande” stava per rialzarsi; non fece a tempo.In un baleno la “ rossa” si scaraventò su di lui e gli azzannò il piede; i denti si conficcarono nell’alluce . Paoletta scuoteva la testa . Erano strattoni rabbiosi, come quelli di una belva intenta a staccare lembi di carne dalla sua preda.

Un altro urlo.

Quando Mauro della Fondura detto “ il losco” decise di intervenire in aiuto del capo, a Leonardo venne un’idea.

- -Che forte …! - pensò

Leonardo aveva preso l’abitudine di nascondere nello spogliatoio del campetto , che peraltro era sempre aperto , alcune bagattelle di cui si vergognava . Come poteva giustificare , infatti, il possesso di carabattole che si addicevano più a mocciosi di prima elementare che ad un ragazzo di primo pelo? Suo padre lo avrebbe preso in giro.

Sotto ad una panca dello spogliatoio , aveva sistemato , dentro un sacchetto di plastica, una pistola ad acqua ,gialla e trasparente, un coltellino di plastica, una bambola senza capelli e …un fioretto.

Strano che gli allievi della Maurina non se ne fossero mai accorti.

Il fioretto di plastica non era del tutto innocuo; era differente dagli altri giocattoli d’arma bianca . Infatti era sottile, flessibile e sinuoso …come una frusta.

Il losco si era avventato su Paoletta e le stava tirando i capelli rossi.

Svuisccc ..!

Era proprio come aveva pensato: il fioretto colpì il losco trasversalmente, sulla schiena; Leonardo guardò, soddisfatto, l’arma che ancora raggiava .

Mauro provò un dolore acuto , penetrante ,intollerabile.

Non aveva mai provato un dolore simile.

Un gorgoglio roco , estremo ,gli uscì dalla bocca mentre arcuava la schiena cercando di portarsi la mano sulle scapole.

Prontamente Leonardo si era portato davanti al nemico con l’intenzione di assestare il colpo di grazia.

Svuisccc..!

La seconda scudisciata colpì il losco sui testicoli ; cadde in avanti latrando come un cane investito da un’automobile.

Ed implorò.

- Basta! Ti prego, Basta ! -

Gli altri tre grandi erano stupefatti.

- -Dobbiamo andarcene , tra poco portano il Santo in Basilica , ci vedranno tutti –

Disse uno dei tre

- -E Angelo ? e Mauro? –

- -..fan culo , scappiamo –

I tre si misero a correre verso l’uscita secondaria del campetto che dava sul lavatoio ; da lì avrebbero raggiunto l’orologio di via Cascione e quindi la Fondura.

Stavano per imboccare via Silorata quando la prima pietra colpì uno di loro sulla spalla.

Altre due pietre finirono contro la rete protettiva del campetto.

Increduli, guardarono verso il lavatoio .

Nascosti dietro alle vasche fecero capolino Antonio e Brunello.

- -Da dove spuntate voi due ?

- -Andate via … abbiamo trenta boccioni… andate via

- -Va bene, va bene..è stato Angelo , noi non volevamo venire

Lentamente i tre scesero verso via Carducci, voltandosi di tanto in tanto.

- -Più veloci , o finirete lapidati

- -Cosa vuol dire lapidati ? – chiese Brunello

Il sasso raggiunse uno dei tre sul gluteo

- -più veloci , abbelinati !

I tre si misero a correre.

- -Se ne vanno , quegli stronzi se ne vanno finalmente –

All’interno del campetto Angelo , zoppicante, stava aiutando Mauro a rialzarsi: aveva gli occhi gonfi come due palle da tennis e del colore delle ciliegie mature.

Enrico e Paoletta assistevano impassibili.

- -Ci vedi? Bastardo , ci vedi?- chiese Enrico

- -Si, si ci vedo…-

Sostenendosi a vicenda, Angelo ed il Losco imboccarono la salita che portava a Piazza Raineri mentre Loredana saltellava battendo le mani .

- -Abbiamo vinto – disse Salvatore .

“ Pietro! Pietro “ “ gridavano i portatori del Santo quando iniziarono l’ultima parte della processione serale che riportava San Pietro nella sua chiesa dopo aver passato l’intera giornata “ ospite” del Duomo, la Basilica di San Maurizio.

La corsa lungo la salita che conduceva alla chiesa , era la parte più spettacolare della processione serale.

I vincitori della “ battaglia del campetto “ erano euforici; dopo la processione, quando la folla si fu diradata , rimasero ancora a giocare sotto le Logge di Santa Chiara.

Non c’era Leonardo con loro: suo padre , in qualche modo, era venuto a conoscenza di quanto era accaduto quella mattina e proibì al figlio di uscire.

Loredana aveva promesso ai suoi che sarebbe tornata a casa per le undici.

Erano , appunto, circa le undici di sera quando Dino fece la proposta

- -Andiamo a Palazzo Lavagna –

- -Che forte! dicono che ci sono i fantasmi .

- -Ma non c’è la luce

- -Io ho il lumino che mi ha dato il priore – suggerì Dino

L’atrio del palazzo era completamente buio; Dino accese il lumino : osservò le volte del soffitto e la prima rampa di scale.

- -E adesso cosa facciamo ?, io devo andare a casa –

- -Piantala Loredana ,bisogna andare fino in cima , se no..non vale –

In un primo momento nessuno si accorse che Paoletta si era avvicinata a quella porta …e la stava fissando.

- -Che cosa vuoi?

La fioca luce del lumino rivelò il volto della ragazza : sembrava terrorizzata.

Paoletta cominciò a sudare , il mento gli tremava. Continuava a fissare quella porta.

- -Che cosa vuoi? Che cosa vuoi ? –

Il tono era lamentoso, supplichevole.

- -Paoletta , cosa ti succede ? –

Le toccò la spalla , ma lei si ritrasse con uno scatto repentino.

- -Lasciami, voglio sapere cosa vuole –

- -Ma chi? –

Improvvisamente rovesciò il capo all’indietro. Un filo di bava gli uscì dalle labbra e stava colando trasversalmente sul mento. Enrico , tremante, prese il piccolo cero dalle mani di Dino e lo avvicinò al volto di Paoletta. Si accorse che i suoi occhi erano obliqui.

- -Io ho paura ! – disse Loredana .

Il lumino, improvvisamente, si spense. Si udì un tonfo sordo.

- -Oddio , è morta –

- -Che succede qui ? –

Il Priore fece capolino dal Portone e la luce del lampione illuminò il corpo di Paoletta disteso sul pavimento.

- Ma questa bambina sta male! Maria , Maria , ciama u megu!

*******

- -Signor Mancinelli ! è in cabina signor Mancinelli ? –

Ma cosa stava succedendo? Si alzò a sedere sul letto; era madido di sudore.

- Signor Mancinelli, sono la responsabile dell’ufficio postale, tutto bene? Non si è fatto vedere per la cena , si sente bene?

- -Si.. si sto bene grazie –

Guardò l’orologio: erano le dieci di sera. Ma quanto aveva dormito?.

Si alzò dal letto ,entrò nel piccolo bagno e si lavò la faccia . doveva andare subito nella sala feste . Doveva vedere Paula.

IX

Quando aprì la porta della cabina le gambe gli si afflosciarono di colpo, mentre avvertì una vampata di calore montargli dagli interstizi più reconditi del diaframma ed esplodere potente sulle guance, le orecchie, la fronte.

Paula era davanti a lui, in tutto il suo splendore.

Fu un attimo. Era stordito nella contemplazione affascinata della sua carnagione che cominciava ad abbronzarsi .

- -Enrico, ero così preoccupata … -

La prese per mano , avvicinandola a se.

Nessuna resistenza ; docilmente si lasciò condurre all’interno della cabina.

- - Enrico –

La sua voce vellutata era una carezza calda e vibrante.

Si lasciò sommergere dalla luce dei suoi capelli rossi.

Con lentezza le abbassò le spalline del vestito, guardò , incantato, i capezzoli turgidi e larghi.

Il vestito di raso rosso scivolò ai piedi della donna.

Si inginocchiò. Rimase immobile, come intontito, estasiato dalle cosce tornite, dai fianchi armoniosi.

Chiuse gli occhi e respirò profondamente: il profumo del suo corpo era inebriante, una ridondanza di gelsomino arabo.

Liberò i suoi fianchi dagli slip e sprofondò le labbra …

La prese così, sul mezzo tavolo di ciliegio.

- -Non ti fermare! Ti prego, non ti fermare –

-

E lui non si fermò. Da quanto tempo non era così felice ?

Finalmente, spossato dall’orgasmo, si abbandonò sul suo petto.

Chiuse gli occhi ed ebbe una strana sensazione,come se il corpo perfetto sotto di lui si fosse improvvisamente irrigidito.

La fraganza che proveniva dalla sua pelle si stava trasformando in una esalazione animalesca….e la felicità di Enrico in angoscia.

Paula stava spingendo le anche in avanti, i movimenti del suo pube assunsero una cadenza rabbiosa.

Istintivamente Enrico sollevò la testa: il viso della donna gli apparve quasi oblungo ed i suoi splendidi occhi azzurri due sottilissime fessure.

- -Non ti libererai tanto facilmente –

- -Paula ?

Il suo abbraccio si trasformò in una morsa.

Tentò di divincolarsi, ma lei lo teneva stretto. Sempre più stretto. Sentì le unghie conficcarsi nella schiena.

- -Paula lasciami, cosa ti prende ? –

Ebbe la terrificante sensazione di essere prigioniero di un turbine, un gorgo che lo stava trasportando in un abisso…

- -Vieni, vieni ..

- -Non riusciva a respirare . Sembrava che lei avesse acquistato una forza sovrumana.

Paonazzo in volto, riuscì ad allontanarla quel poco che bastava , e la schiaffeggiò. Poi arretrò, sbandando, verso il centro della cabina.

- -Paula, ma cosa diavolo ti prende ? –

La donna rimase così , con gli avambracci appoggiati sul mezzo tavolo in una posizione quasi ridicola .

Il suo volto , improvvisamente pallido, appariva confuso, inebetito .

Poi si animò.

Le guance si coprirono di un lieve rossore , il respiro si fece più veloce.

Le sue splendide labbra cominciarono a tremolare, mentre la luminosità dei suoi occhi azzurri si stava smorzando in una patinatura acquosa.

Le lacrime rigarono velocemente le gote.

Cominciò a singhiozzare.

- -Aiutami …. –

L’attacco di autentico panico che aveva pervaso Enrico , scomparve come d’incanto di fronte al pianto della donna.

Prese dal bagno il suo accappatoio e la coprì ; dolcemente le circondò le spalle con le braccia.

- -Vieni a sederti sul letto –

Lo seguì arrendevole, mentre gli ultimi singulti lasciavano il posto ad un timido sorriso.

- -Allora , vogliamo parlare ? qual è il problema? -

- -Non lo so –

- -Che significa non lo so ? –

Paula chiuse gli occhi e si massaggiò delicatamente le palpebre, sembrava stanchissima.

- -se io avessi dei problemi … mentali , mi troveresti ugualmente attraente ?

Lui sospirò , poi rispose paziente

- Senti, qualunque cosa mi dirai, io saprò capire ..credimii

- La verità può essere desolante.

Improvvisamente si alzò dal letto e si specchiò cercando di assemblare una ciocca ribelle.

- -Devo andare , ho detto a Giancarlo che non mi sentivo bene e che sarei ritornata in cabina, ma potrebbe insospettirsi… -

Enrico scosse la testa e allungò impulsivamente la mano per stringere quella affusolata di lei.

Un gemito leggero, modulato, quasi melodioso uscì dalle labbra tumide della donna.

- -Abbi fiducia in me – disse . Poi cominciò a rivestirsi.

X

La calca dei croceristi sulla terrazza panoramica gli impediva di raggiungere la sala ristorante.

Una leggera nebbiolina non ostacolava il panorama di Atene: la nave stava entrando al Pireo.

La temperatura era gradevolissima , intorno ai venticinque gradi; una temperatura insolita per quel periodo.

- -Professore, ma lei dorme sempre ! –

Riconobbe la signora “dai fianchi generosi “con cui aveva ballato la prima sera.

- Ha ragione, ma quando ho deciso di fare la crociera non avevo considerato che questo è il mio periodo di letargo -

Si udirono delle risate.

- -Ha prenotato l’escursione al Partenone ? –

- -Naturalmente –

- -Non ci credo, sono sicura che tornerà a dormire –

- -Beh, potrei anche sorprenderla -

Altre risate .

Enrico guardava tra la calca cercando di scorgere Paula e il Santinato , ma non riusciva a individuarli .

Un vago timore lo assalì .

- -Guardi che la coppia che le interessa sta ancora facendo colazione – intervenne dileggiante la signora “ dai fianchi generosi “.

Enrico sorrise acido , poi riuscì ad allontanarsi.

Paula e il barilotto erano seduti al solito tavolo, ma qualcosa non andava per il verso giusto.

Erano silenziosi. Si accorse subito che lei aveva pianto.

Santinato, lo sguardo perso nel vuoto, accarezzava l’orlo del bicchiere colmo di succo d’arancia.

Enrico si servì del caffè americano dalla brocca posta sul bancone e restò in piedi perplesso; infine si avvicinò al tavolo con passo deciso.

Paula si voltò e scosse la testa ; le sue labbra articolarono qualcosa di indecifrabile.

- -Buongiorno – disse cercando di assumere un tono cordiale .

Nessuno dei due rispose al saluto.

Attimi che sembravano secoli. Fu Santinato a rompere il silenzio.

- -Sa professore, io lavoro da quando avevo quindici anni . Ho pagato tutto quello che ho avuto . Pagato, capisce? Anche le donne. Direi soprattutto le donne. Ma ci sono donne che hanno un prezzo e donne che ne hanno un altro –

Decise che doveva interrompere subito quel delirio.

- -Signor, Santinato, forse non si sente molto bene -

- -Io mi sento benissimo ! - stava alzando la voce –lei non immagina quanto mi sono costati psichiatri, psicoterapeuti ed altri strizzacervelli, oltre al resto, naturalmente. E non è amore questo ? però pare che non basti per una che ha il cognome di un premio nobel per la letteratura.

Santinato iniziò ad ansimare, il mento gli stava tremando.

- -In realtà io non desidero trovare il movente; mi disgusta il solo pensiero di conoscere il motivo per cui questa stronza mi vuole lasciare -

Si alzò in piedi ; un gruppetto di croceristi si era affacciato , incuriosito, all’ingresso della sala ristorante.

- -Io non…. –

Non riuscì a finire la frase; si portò le mani alla gola.

Spalancò la bocca in una disperata ricerca di aria. Poi cominciò a tossire .

Paula si avvicinò a lui

- -Giancarlo , cosa ti succede ? –

Santinato la allontanò con un braccio , poi caracollò verso l’uscita urtando il tavolo.

Tazze e bicchieri si frantumarono sul pavimento.

Molte persone stavano entrando nella sala.

- -Chiamate il medico di bordo ! –

L’uomo si era fermato vicino l’uscita . La tosse era diventata un ansito prolungato e penoso , sembrava il raglio di un asino.

Giunsero , finalmente, l’ufficiale in seconda ed il medico di bordo .

Sempre tenendosi la gola,l’uomo ritornò verso il bancone , poi tornò indietro , e di nuovo verso il bancone ; pareva un ballerino che stesse provando un nuovo passo di danza.

- -Signore, per piacere, si lasci aiutare – disse il medico di bordo.

Il rivolo di una sostanza grigiastra emerse dai bermuda e cominciò a colare lungo la parte posteriore della coscia.

- -Che puzza ! – la voce proveniva dall’ingresso.

Improvvisamente Santinato stramazzò sul pavimento.

Il medico , prontamente, fu su di lui .

- -Un attacco cardiaco! Qualcuno vada in Infermeria . Ho bisogno dell’adrenalina e dello stetoscopio, presto! –

Le mani esperte comprimevano il petto dell’uomo .

Ritmicamente , uno, due, uno due,…. Poi il medico lasciò cadere le braccia e scosse la testa.

- E’ morto – disse.

******

L’automobile era pronta sulla banchina vicino al primo bigo di forza della darsena ; la salma era già stata collocata nella parte posteriore del veicolo.

Paula , sul ponte della nave, vide arrivare il comandante.

- -Signora, l’aereo per Milano partirà fra due ore , dovrà solo firmare l’autorizzazione per il trasbordo, a tutto il resto penserà la nostra ambasciata; le porgo le più sentite condoglianze anche a nome di tutto l’equipaggio –

Enrico si avvicinò

- -Paula… -

- -Ti prego, devo andare –

- -Ma quando ci rivedremo ? –

- -Non lo so –

- -Dammi almeno un recapito telefonico –

- -No ! –

- -Perché? voglio aiutarti, ti amo, Paula -

Paula si tolse gli occhiali scuri, aprì la borsa , prese un biglietto e glielo porse.

- Se proprio mi vuoi aiutare , appena torni devi metterti in contatto con questa persona–

Perplesso guardò il foglietto piegato , ma non lo aprì .

- -Io voglio rivederti –

Paula si portò le mani sulle tempie

- -Smettila… -

- -ti senti in colpa per Giancarlo ? –

- -Enrico , io non ti ho detto nulla di me , ma tu fai finta di non capire che ho dei problemi, dei gravi problemi –

- -Ti cercherò : Anagrafe, 412 ….-

- Ascoltami, dopo il funerale partirò … -

La interruppe

- -Io voglio rivederti… ci diamo un appuntamento sul Parasio ? –

Gli occhi le luccicarono

- -Paula ! –

- -Ti prego, non rendere tutto più difficile –

- -Ma ci rivedremo? –

- -Non lo so, ma tu non cercarmi e mettiti in contatto con questa persona .

- -Non ci capisco nulla –

- -Devi avere fiducia in me; sei l’unica persona in grado di aiutarmi, di questo sono sicura.

Incurante del fatto che metà degli ufficiali erano sul ponte di comando, gli accarezzò la guancia , poi si voltò e discese la scaletta.

Il primo gruppo di escursionisti era già pronto, in attesa dell’autobus che li avrebbe condotti sul Partenone.

La vettura nera si allontanò. Enrico rivolse la sua attenzione al foglietto di carta quadrettata che teneva in mano; lo aprì e lesse

M. Prof. Richard Siri

2 Rue Smolett , n.9

Nice

Seguiva un numero telefonico .

XI

Lo sguardo dell’aquila spaziava dal monte al mare; i fragori provenienti dalla piazzaforte erano segni evidenti che tutto stava andando come previsto.

Sorrise.

Una nuvola di polvere salì dalla piazza dei pini; il cavaliere si portò vicino all’aquila di gran carriera.

- -Comandante, gli inglesi si arrendono –

- -Quanti i soldati di Sua maestà ? –

- -Sono in rotta…….

- -Quanti, rispondete per Dio ! –

- -Circa quattrocento, tutti piemontesi-

Guardò verso la rada dell’Ulivo, non gli sfuggì un piccolo movimento tra le ginestre.

- -Berrier, portate quei due pezzi laggiù- comandò indicando il luogo.

- -I proiettili sono arroventati , Comandante

- -Non fa nulla, usate le giubbe.

I pezzi di artiglieria furono spostati con rapidità impressionante, mentre alcuni prigionieri piemontesi risalivano i Bardellini costretti a sospingere i loro obici.

- -Berrier !

- -Comandante

- -Se non sbaglio facevate parte della batteria dei sanculotti a Tolone

- -Sissignore, io stesso ho proiettato dieci palle rosse

- -Rammentate cosa dissi allora ?

- -Diceste “abbiamo sturato il vino” .. credo

- -Già , e questa vittoria sarà un toccasana per la gotta di Dumerbion

Qualcosa si mosse dietro l’ulivo.

- -fuoco ! – ordinò Berrier

Filippo fu sbalzato lontano, si ritrovò sull’orlo del precipizio; sentiva un forte odore di bruciato ma non si accorse di avere perso una gamba.

Tutto cominciò a turbinare attorno a lui ed una forte nausea lo assalì ; poi fu il buio, ma i suoi occhi sorridevano ancora al cielo terso ed altissimo.

Elvira, sbalordita,scrutava quel piccolo uomo dai lunghi capelli corvini che si stava avvicinando.

Un refolo .

Lui chiuse gli occhi… Emilie ..quelle lunghe passeggiate, a Nizza nel parco della villa di Laurenti; Emilie … fresca, giovane, profumata.

Elvira cercò di fuggire , ma incespicò sul corpo di Filippo.

Nessun lamento, nessuna resistenza ma solo stupore quando gli artigli dell’aquila le lacerarono la veste e si conficcarono nei suoi seni ..

******

Il fusto rovinò per terra ed un sugo denso, vischioso , nero come la pece si sparse sull’acciottolato.

- Nescio! Nescio! Non sei buono a far nulla , ma il babbeo sono io che mi fido ancora di te-





Giordano restò a bocca aperta , mentre l’uomo continuava ad inveire contro di lui; improvvisamente gli tolse dalla mano lo straccio bisunto.

- -Non sei buono a raccogliere l’olio sporco, non sei buono … vattene via-

- -Signor riparatore, voi mi conoscete , io sono un camallo , i lavori di fino non fanno per me –

- -Sei un imbroglione, l’altra volta mi hai fatto credere che sapevi lavare le sanse –

Il riparatore corrucciò la fronte , si avvicinò a Giordano e annusò la sua bocca.

- -ma tu sei ciucco come una signa ! e puzzi di guasto. Non sarai mica malato, vero? ci manca solo una pestilenza ..

- -Vi prego, signor mio, io sono sano

- -E quello che vedremo, intanto ti porto alla casetta

- -Ma mi arresteranno-

Il soldato si avvicinò repentinamente

- -Che succede , qui ? –

- -Questo ubriacone sta disturbando il lavoro, lo conosco da molto tempo, mi implora sempre di dargli qualche lavoretto. Sapete com’è . il mio cuore e tenero .. ma è un disastro , voglio che se ne vada.

- -Hai sentito villano? Vattene via –

- -Eccellenza, ho una figlia da crescere e sono vedovo, vi prego diteglielo voi : io sono un camallo , sono forte..

- -Ti ho detto di andartene –

- -Ma voi , che provenite dalla Serenissima sapete bene che per un forte …

- -Io sono francese .. se non te ne vai subito ti metto in catene -

- -Ma parlate italiano , mi capite dunque-

- -Vattene , ti ho detto-

Il soldato puntò il moschetto contro il ventre di Giordano.

- -Vi prego , eccellenza –

Giordano toccò la baionetta , poi la strinse.

- -togli immediatamente quella manaccia, idiota –

Il colpo partì all’improvviso. Giordano si guardò il ventre : la macchia rossa si stava allargando.

Il francese strabuzzò gli occhi , tentò di impedire che Giordano stramazzasse sull’acciottolato. Ma fu inutile.

- -Lo avete visto tutti – disse il francese – è stato un incidente –

Giordano tentò di risollevarsi, guardò sbigottito la mano intrisa di sangue

- -Candida – sospirò.

XI

All’una e quarantasei del ventotto luglio 2002 , il dottor Lenti , in servizio notturno all’osservatorio meteorologico di Imperia , si svegliò d’improvviso e cominciò a sfregarsi brutalmente il braccio sinistro.

“ maledette zanzare” pensò “ non mi hanno lasciato in pace un minuto.” Sbadigliò lungamente, poi si avvicinò al sismografo.

Stava succedendo qualcosa: il rotolo di carta andava su è giù.

“ La molla sta assorbendo movimenti tellurici “ constatò , mentre il pennino scriveva le onde in arrivo.

Ventuno secondi.

- Sono tutte onde P con accenno di S, nulla di preoccupante, sarà un 2,53 della Richter-

Considerò ad alta voce.

Circa un’ora dopo , il terrazzino del tiro al piattello ubicato sugli scogli delle ratteghe fu investito e sommerso da un maroso anomalo che andò ad infrangersi nella parte centrale della “ “passeggiata degli innamorati”.

Il mare tornò calmo e liscio come l’olio alcuni secondi dopo, ma due pescatori , alle prime luci dell’alba, notarono strani detriti sulla battigia a est della foce.

*****

Il dottor Gianni De Caro fissò ,come inebetito , i numeri luminosi della radiosveglia posta sulla cassettiera di fronte al letto.

Fino a poco tempo prima , la radiosveglia si trovava sul comodino, ma , alle sette ed un minuto, l’inno di Mameli era regolarmente e bruscamente interrotto dal suo pugno .

Dopo quattro giorni consecutivi di ritardo in ufficio, decise che era venuto il momento di trovare una collocazione più consona alla funzione di quella dannata violentatrice della sacra attività onirica.

L’orologio segnava le cinque e quarantasei… ed il telefono squillava.

Chi diavolo poteva essere a quell’ora? Non era un soggetto ansioso, non riusciva a concepire che una chiamata all’alba potesse essere foriera di chissà quali sciagure.

Pensava piuttosto ad una grana improvvisa, forse in relazione alla manifestazione delle vele d’epoca che sarebbe iniziata a settembre.

Certo che se avesse aperto lo studio di ingegneria ,come reclamava la sua laurea , invece di diventare il responsabile dei servizi culturali del Comune, probabilmente nessuno avrebbe osato disturbarlo a quell’ora infame.

Ma tant’è, valeva la pena di fare qualche sacrificio per amore della ricerca.

Il rilevatore di chiamate non evidenziava alcun numero.

- -Pronto ? –

- -Gianni…

- -Chi parla, per favore ?

- -Sono Tullio Berardi

- -Assessore, ma lo sai che ore sono? –

- -Scusami , ma credo che la notizia abbia una certa importanza; questa notte c’è stata una piccola scossa di terremoto….

- -E allora? Dobbiamo evacuare ? – lo interruppe ironico De Caro

- -Lasciami finire, ti ricordi di Bettinelli , l’ex tesoriere del “ Circolo Parasio “? sai lui è in possesso di un paio di chiavi dell’appartamento con la stanza di Napoleone, a palazzo Lavagna.

- -Si… lo conosco , ma l’appartamento non è di proprietà di quella coppia di olandesi?

- -Certo , ma attualmente si trovano in America Latina ; a quanto pare i tulipani sono molto amici del Bettinelli , tanto da lasciargli le chiavi dell’appartamento. Ebbene, lui abita proprio all’angolo di via Fioretti … sai, è anziano e non riesce a dormire più di tre ore per notte,per cui ha sentito benissimo la scossa.

- -Scusa , puoi venire al dunque, per favore ? –

- -Insomma, ha creduto di sentire dei rumori che provenivano dal palazzo, così si è alzato, ha preso le chiavi ed è andato lì, per accertarsi che l’appartamento non avesse subito danni, ma nella stanza di Napoleone ha notato una profonda crepa sulla parete del lato nord.

- -Non capisco cosa centriamo noi, che avverta i proprietari.

- -Non è questo il problema, dice che attraverso la crepa si intravede qualcosa.

- -Come qualcosa.. sotto l’intonaco intendi?

- -Si

- -Un affresco ?

- -Non ne ho idea . Mi faresti il favore di controllare personalmente ? Bettinelli ti aspetta alle nove.

- -D’accordo, ma per quale motivo si è rivolto proprio a te?

- -Beh, è un mio elettore..

- -Capisco, ma bisogna pur sempre avvertire i proprietari

- -Lo faremo in seguito…

De Caro spense il cordless; scrutò attraverso le tendine: una giovane donna velata stava percorrendo via Carlo Botta.

Si domandò se il privilegio di essere il più autorevole autore e cultore di storia locale potesse metterlo al riparo da una eventuale denuncia per violazione di domicilio.

D’altro canto, la sua interessante attività non lo aveva preservato da momenti di autentica noia.Era suo il merito della scoperta degli affreschi sulla piazza dove era ubicato l’antico Duomo di Porto Maurizio; tuttavia una volta confessò all’amica più intima che, in quell’occasione, avrebbe preferito che dalla parete fosse comparso un elfo, o che una nuvola di colore azzurro avesse materializzato la miniatura vivente di un dio domestico.

Confidenze che si possono fare solo ad una donna in momenti particolari.

Gli capitava, a volte, di avere nostalgia per un gruppo di ipotetici mocciosi d’altri tempi che, per avventura, scoprono un criceto nel cortile o ,addirittura, provare gelosia per la intensa ed inutile vitalità che hanno solo i bambini e gli adolescenti.

Il fatto era che si sentiva molto stanco.

Dopo la doccia decise che avrebbe fatto colazione al bar.

Nello studio, aprì il primo cassetto della scrivania posto sotto al computer e prese un piccolo scalpello ; ne osservò lungamente la punta : era ancora in buono stato.

Da una busta di plastica prese due paia di guanti da chirurgo ed una bottiglietta contenente una soluzione liquida a base di bicarbonato, conservò il tutto nella cartella di pelle nera ed uscì .

Mentre percorreva via Strafforello, si ricordò che doveva avvertire la segretaria del suo Ufficio, ma aveva il cellulare scarico.

Fece spallucce ed entrò al Bar del Duomo.

- -Sono qua, dottoore! –

La cantilena portorina del vecchio Bettinelli lo mise di buon umore.

- -Come va, Giuseppe ? –

- -Sono pieno di dolori…con questo caldo umido .. e in più la pastiglia che prendo mi provoca acidità di stomaco, lame di coltello ! –

- -Perché non prova un altro tipo di analgesico ?

- -E mi.. tra u marsu e a muffa ! –

Nell’androne del palazzo si avvertiva un forte odore di aglio e basilico.

- -Rinetta ha già fatto il pesto per la pasta fresca –

- -Le trofie ?

- -Nooo … quella è roba genovese , Rinetta fa sempre gli “ strappa e caccia là “ –

Bettinelli prese un mazzo di chiavi dalla tasca dei pantaloni, poi si rivolse a De Caro

- -Ha sentito il terremoto questa notte ? –

- -Francamente , no –

L’anziano uomo guardò Gianni in silenzio per qualche secondo . Sembrava che avesse lo sguardo smarrito, poi si voltò ed inserì la chiave nella serratura della prima porta a destra , al pianterreno.

- -Adesso le mostro, dottore, è proprio una cosa strana –

Entrarono nell’ampio soggiorno , inondato dalla luce di quel mattino di luglio. Non aveva certo un aspetto sinistro.

De caro zigzagò tra due poltroncine di pelle evitando l’impianto stereo; diede un’occhiata distratta agli affreschi del Carrega sul soffitto.

- -Ecco, guardi qua –

Una crepa “ a strappo “ si allungava trasversalmente come una serpe dalla parte medio alta della parete sino al pavimento.

Proprio ad altezza d’uomo, davanti agli occhi di Gianni, in mezzo alla crepa si poteva osservare un rigonfiamento dell’intonaco , sembrava un grosso uovo .

In quel punto la crepa si allargava ulteriormente e lasciava intravedere, ad una certa profondità , “ qualcosa” di colore rosso rubino.

Da una diversa angolazione il colore si attenuava per assumere un aspetto quasi carnicino.

De Caro aprì la cartella ed estrasse lo scalpellino; delicatamente lo introdusse nel punto dove si poteva scorgere “ la cosa”.

- -Non si tratta di un affresco o altro dipinto che sia . E’ qualcosa che è incastonato nella parete – disse – come in una nicchia, un’edicola …roba del genere –

Gianni introdusse di nuovo lo scalpellino per valutare la profondità, potevano essere circa sei centimetri.

Si accorse che un laterizio si stava smovendo;spinse lateralmente con lo scalpellino.

Lo scampolo di parete cedette Improvvisamente .

Gianni saltò all’indietro per evitare i calcinacci.

Quando la nuvola di polvere fu rarefatta, si accorse che nel muro era stato scavato un piccolo abitacolo.

- -E’ proprio una nicchia , come pensavo –

Sullo sfondo, applicato alla piccola parete, c’era un oggetto raffigurante un rapace : le ali spiegate ed il becco girato verso destra .

Sotto le zampe , posto a semicerchio , v’era un ramoscello che l’animale artigliava; in basso a destra , sovrapposto alle foglie del ramoscello, era rappresentata una corona d’alloro.

- -E’ un’aquila .. un simbolo imperiale –

- -E’ di Napoleone! – intervenne Bettinelli tutto eccitato-

De Caro sorrise benevolmente .

- -Dubito molto che , all’epoca, un semplice comandante d’artiglieria avesse già in mente un proprio programma imperiale –

- -A nu l’ho capiu ninte ! –

- -Voglio dire che Napoleone non c’entra niente, non era ancora Imperatore quando sostò da queste parti, e poi , con ogni probabilità questa e una ..

Si interruppe : Osservò con attenzione l’oggetto; sembrava incollato alla parete.

Notò che il fondo assumeva un aspetto circolare, di circa dieci centimetri di diametro.

Aprì la cartella e prese i guanti, li infilò mentre continuava ad osservare l’oggetto.

Le mani esperte lisciarono l’aquila con estrema delicatezza.

La consistenza sembrava dura , ma , al tempo stesso, Gianni era convinto che se avesse esercitato una piccola pressione si sarebbe frantumata.

Poteva esser corallo o …….

Socchiuse le labbra …incredulo.

- -Non è possibile ! –

- -Che cosa c’è ?

- -E’ sardonica … un cammeo di sardonica !

- -Cos’è sardonica, dottore?

De Caro non rispose, continuava a fissare quella piccola cavità della parete come ammaliato.

D’improvviso si volse e afferrò Bettinelli per un braccio

- -Ascolti, quando tornano i proprietari ? –

- -Per adesso non se ne parla , forse dopo Natale –

- -Bene . Ora andiamo via , ma qui dentro non deve entrare nessuno, capito? neppure il Presidente della Repubblica –

Bettinelli era perplesso.

- -Va bene, ma non sarà meglio avvertire almeno il presidente del circolo ?-

- -Lasci fare a me, l’importante è che nessuno entri qui dentro –

- -E l’assessore ? –

- -Ci penserò io -

De Caro rincasò quasi subito ; si lasciò cadere sul divano : era disorientato

Scosse la testa; no, non era possibile. “ Certo ” cercò di persuadersi “ quell’affare è una patacca e presto lo appureremo”.

Si grattò il mento, poi prese l’agenda telefonica posta sulla credenza , nel corridoio.

Compose il numero di un cellulare

- -Si ? –

- -Liliana ? sono Gianni –

- -Gianni chi? –

- -Gianni De Caro , da Imperia –

- -Gianni ! che sorpresa ! sono secoli che non ti sento. Sono venuta a Imperia il mese scorso ma mi hanno detto che tu eri a Ferrara per un corso di aggiornamento.

- -E’ vero, come te la passi?

- -Magnificamente , Siena è stupenda ; sai, stiamo lavorando sul retro della Maestà di Duccio , poi dovremo verificare lo stato del tabernacolo della Basilica di San Domenico: è un’ esperienza elettrizzante.

- -Lo credo bene, ascolta se ben ricordo qualche anno fa tu avevi un contratto a termine, a Vienna –

- -Si, con il Kunsthistorisches Museum

- -Non mi avevi detto che eri nell’equipe del prof. Lhemann e che ti eri interessata al recupero di un cammeo di sardonica ? –

- -Si, è l’unico che c’è . Se ben ricordo si era scheggiata la montatura , che è di epoca successiva, credo del sedicesimo secolo . Ma perché mi chiedi questo ? –

- -Hai notizie di altri esemplari ? magari rubati , diciamo, nei secoli scorsi ?

- -Oddio , no ! non mi risulta, poi …. Ma lo sai che è molto strana la tua domanda ? –

- -Non fa nulla , scusami . Ci sentiamo –

- -Arrivederci , appena torno a Imperia ti telefono –

De Caro si sentiva confuso; era tutto così incredibile : un cammeo di conchiglia sardonica del primo secolo avanti Cristo ,raffigurante il simbolo delle legioni di Roma, era nascosto nella parete di un locale in un palazzo d’epoca… sul Parasio.

Tutto questo non aveva senso.

-“ E’ paccottiglia , non può essere altrimenti ..e lo sapremo presto.”