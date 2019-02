OVUNQUE: quando la musica Promuove il Territorio

Tartare musicali in libreria in pescheria in salumeria.

#Ovunque è una web serie dedicata alla musica suonata, in luoghi dove solitamente la musica non si suona, come in libreria o tra i surgelati, o in mezzo ai banchi della frutta e verdura. Alcuni musicisti presenteranno i loro lavori discografici, o la loro musica originale. Unica regola del concerto che la musica deve essere completamente acustica e non filtrata suonata dal vivo, no basi, no microfoni, no volumi invadenti, permettendo così di sentire anche il suono del luogo dove viene registrata.



Nasce da oggi #Ovunque il nuovo format di promozione musicale e territoriale, da una collaborazione con “Sanremo News” del gruppo “More News” e “Utopia Music”. #Ovunque vuole essere una sfida per i cantautori, interpreti, musicisti, per trovare un nuovo luogo alla musica, e una fruizione diversa.

“L’idea nasce da una decontestualizzazione dell’elemento musicale, ovvero portare la musica dove solitamente, la musica non c’è, oppure portarla dove è posta in secondo piano , potandola ad un piano di attenzione superiore” ci racconta la nascita dell’idea Christian Gullone ideatore del Format.



“Con Utopia music e Sanremonews, e molti altri , amici del settore musicale, abbiamo pensato di sfidarvi, e di invitarvi a provare ad immaginare un contesto nel quale la musica, solitamente non potete incontrarla, questo permette due cose, di far conoscere la vostra musica, rigorosamente suonata dal vivo e acustica, si anche se siete un gruppo “METAL” perché no, e permette di promuovere il vostro territorio di provenienza.



QUINDI COSA ASPETTATE? Richiedete il bando e il modulo di iscrizione a lla mail ovunque2019@gmail.it in palio un premio speciale per voi, e un ‘opportunità incredibile anche per la vostra location!



Nelle prossime giornate scopriremo sempre qualcosa , di più , su premi e partner del contest, e del format. Nella serie pilota, in cui ci avvarremmo della collaborazione dei ragazzi di “SAGITTA “ video production, e di Valentina Di Donna ,la testimonial della serie. Scopriremo alcune proposte musicali di valore, e delle location, davvero particolari.



Appuntamento a Mercoledì con la prima puntata Girata con i “MOSTLY HARMLESS” in una versione superacustica del brano “L’amore è un motorino” che potrete votare nella nostra pagina Facebook. https://www.facebook.com/ovunque2019 , scoprite con noi quale sarà la prima location ad ospitare il video.

“ora gustatevi il nostro primo spot”