Imperia: un lettore lamenta problemi alla raccolta differenziata in regione Bussi

segnalazione del nostro lettore Pierfrancesco Cassini che lamenta problemi nella raccolta differenziata in regione Bussi.

Premesso che credo nella raccolta differenziata, effettuata da sempre ovvero da quando sono stati installati i contenitori nel quartiere Primavera ex Ferriere ove ho abitato sino al 2007, con la presente sono purtroppo a comunicarvi che in regione Bussi 3/5 (Imperia) ove abito il servizio di porta a porta (vetro) alle ore 20,30 ora in cui ho ritirato il mastello (vetro) per esporre quello della plastica, non era stato effettuato.

Spero che piano piano il servizio, dopo un primo periodo di rodaggio, vada a regime.

Vorrei però suggerire che per dare un incentivo agli utenti sarebbe opportuno che la ditta/dipendenti sveltissero il servizio di porta a porta senza tralasciare alcun utente oltre ad effettuare una maggiore pulizia delle isole ecologiche (poi ex) in quanto come tutti sanno non sono un bel biglietto da visita. Considerati i costi che il Comune già sostiene per il porta a porta, la ditta dovrebbe consentire più straordinari per la pulizia delle isole in quanto anche se dal 4 febbraio verranno tolti i cassonetti, sicuramente ci vorranno vari giorni e se le ex isole non vengono pulite i poco cittadini ma zozzoni molto continueranno come al solito.