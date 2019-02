Taggia si prepara ai Festeggiamenti di San Benedetto: ecco la mappa di cascate e falò per il 9 febbraio (Foto e Video)

A Taggia è tutto pronto per San Benedetto edizione 2019, in programma sabato 9 febbraio. Come vuole la tradizione, il centro storico della cittadina sarà illuminato dal fuoco dei grandi falò che la comunità tabiese allestisce fin dal mattino. Il clou dello spettacolo prenderà il via a partire dalle 21, con lo show itinerante che porterà il visitatore alla scoperta dell'anima di Taggia.



Quattro le soste dove ci saranno le cascate, create con dei bamboo, giochi pirotecnici dal forte impatto visivo ed emozionale. Quest'anno il comitato organizzatore ha scelto: il Pantan (ore 21), piazza Cavour (ore 21.30), piazza Trinità (ore 22) ed infine dal Convento dei Domenicani (ore 23).



Fitta anche la mappa dei falò che saranno allestiti. Seguendo il percorso 'ideale' tracciato dagli organizzatori si troveranno in: via Soleri (Pantan), piazza Cavour, piazza Reghezza, tra via Littardi e piazza Adelaide di Susa, via Spagnoli ed in via Bastioni dal Convento dei Domenicani. Non saranno gli unici punti. Infatti, altre pire saranno costruite anche in: piazza Farini, via Ruffini, via Roma, via San Dalmazzo, via Santa Lucia.



La mappa dettagliata per seguire al meglio San Benedetto si trova sul sito dell'organizzazione a questo LINK.



Anche per l'edizione di quest'anno il Comune si è interessato ad applicare un piano sicurezza. Un tavolo di lavoro avviato già da alcune settimane e che ha visto il coinvolgimento del sindaco Mario Conio, dell'assessore Espedito Longobardi, del comandante della Polizia Locale, Enrico Borgoglio e naturalmente dai membri del gruppo 'Fuochi Storici San Benedetto', rappresentato dal presidente Piero Olivieri, Andrea Fagioli e Stefano Rossi. Sono stati loro i principali interlocutori con Prefettura e Questura nel confronto necessario a controllare che la manifestazione si possa svolgere in totale sicurezza.



I furgari ci saranno ma saranno artifici pirotecnici, bamboo, autorizzati e realizzati da tecnici professionisti. Non saranno ammessi invece i furgari fatti in casa come accadeva in passato. Infatti con il passare del tempo sono stati posti diversi interrogativi su rischi e pericoli insiti tanto nella preparazione quanto nell'accensione di queste 'fontane' preparate a mano dalla popolazione tabiese da generazioni.



Rispetto alla passata edizione, per il 2019, l'organizzazione ha rinunciato ad una piazza per ospitare le cascate mentre è rimasto invariato il numero di falò così come la passione e la voglia dei tanti tabiesi che ogni anno si impegnano nella costruzione di queste pire. Per scoprire qualcosa di questo momento vi rimandiamo ad uno speciale girato l'anno scorso nel centro storico durante la preparazione.





C'è grande attesa per l'appuntamento di sabato 9 febbraio. Anche quest'anno l'amministrazione ha scelto di puntare sulla sicurezza, questo per far si che l'evento sia sempre più rivolto alle famiglie e si lasci alle spalle connotazioni negative del passato.

Il Sindaco di Taggia, Mario Conio, è entusiasta per l'edizione 2019 che vedrà anche i 'furgari' in versione 'sicurezza': “Finalmente ci siamo e, quest’anno ci aspettiamo di consolidare il successo dello scorso anno. Avremo una Taggia messa a festa, dove i falò faranno da parte predominante ed avremo bellissimi spettacoli con i ‘furgari’. Non ci saranno però più quelli artigianali, ma avremo uno spettacolo pirotecnico, codificato, regolamentato ed in piena sicurezza. Un modo per vedere lo splendido centro storico in veste diversa, romantica ed affascinante. Attendiamo quindi i nostri amici turisti, che vorranno visitarci per vedere Taggia in veste particolare ed unica a livello nazionale”.

“Insieme sia con il Prefetto che con il questore abbiamo raggiunto delle linee guida che hanno dato dei profili di sicurezza notevoli. La Festa di San Benedetto aveva raggiunto dei livelli di negatività in passato. - ha sottolineato l'assessore Longobardi - L'anno scorso c'è stato un salto di qualità grazie all'implementazione dei dispositivi di sicurezza. E' stata una festa per le famiglie e non un rave party. E' stato un successo e quest'anno non verranno meno i parametri di sicurezza visti. Le forze dell'ordine effettueranno controlli e nel caso sequestri se verranno trovati materiali non conformi. Quest'anno è stato avallato il nostro programma perchè hanno visto da parte dell'amministrazione l'impegno sulle linee guida dell'anno passato”.



La polizia locale sarà presente con sei agenti e si occuperà della chiusura strade che avverrà dalle 18 oltre ai naturali controlli a scopo preventivo. Insieme a loro ci sarà anche la Protezione Civile e non mancheranno i Carabinieri. Lo spettacolo sarà visibile da dietro alle transenne a debita distanza di sicurezza. I vigili svolgeranno controlli, sia prima che durante l'evento affinché la manifestazione si svolga senza problemi.