Imperia: terminato il primo giorno di porta a porta, vertice in comune tra il sindaco Scajola e la Teknoservice

Via alla raccolta differenziata porta a porta su Imperia. Disagi per il nuovo servizio ma queste prime ore si chiudono con un bilancio positivo per l'amministrazione comunale. Oggi in Municipio l'incontro tra il sindaco Claudio Scajola ed i vertici di Teknoservice per fare il punto su queste prime ore.



Al termine del confronto l'amministrazione comunale ha commentato: "Ha preso il via regolarmente e si sta avviando in maniera graduale il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti a Imperia. Di fatto, in questi primi giorni, ci sarà una convivenza tra il vecchio sistema stradale e il porta a porta, che ha comportato nella giornata odierna un lavoro su doppio turno, per il quale il ritiro dei mastelli in alcuni punti della città è avvenuto con tempistiche più lunghe rispetto a quelle previste a regime".