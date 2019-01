AAA cercasi artigiani per Montalto: il Comune pubblica manifestazione di interesse per 5 botteghe nel centro storico

A Montalto, nel comune di Montalto Carpasio, l'amministrazione comunale di Mariano Bianchi punta sul rilancio del centro storico in una chiave turistica. Nelle ultime settimane è stato predisposto un bando per manifestazione d'interesse per l'affidamento delle cinque botteghe comunali site tra i carruggi del caratteristico borgo.



Il documento è stato pubblicato ieri e si rivolge al mondo dell'artigianato. L'obiettivo è di portare nuove attività in questo paesino, mettendo a disposizione dei locali a canone calmierato con la richiesta di avere delle attività che rimangano aperte anche durante le festività e possano incuriosire ed attrarre ulteriormente i turisti.



Sebbene in questi spazi offerti possa esserci bisogno di qualche lavoro di restauro, il Comune è intenzionato ad andare incontro a chi si proporrà. Tanto che per invogliare le persone a partecipare al bando, il primo anno di contratto sarà gratuito. Il canone degli anni successivi sarà concordato tra l'ente ed il partecipante, tra i 50 ed i 150 euro, in base alla grandezza dei locali, ai lavori necessari ed all'attività che verrà attivata.



Pochi i requisiti richiesti per presentare domanda. Basterà non essere in possesso di immobili nel centro storico che possano svolgere analoga funzione a quella delle botteghe. In più, requisito fondamentale bisogna appartenere ad una delle categorie di artigiani riconosciute dalla legge regionale 36/97. In altre parole saranno bene accetti alcuni mestieri non così usuali, come i restauratori di legno, cuoio, metalli, tessitura, ceramica, vetro, pietra ma anche artisti, incisori, costruttori di strumenti musicali, fotografi artistici ed artigiani in genere.



Si tratta soprattutto di lavori che richiedono ingegno, manualità e tanta passione in settori che stanno via via sparendo dalle città per trovare una seconda giovinezza proprio nei paesini. In questo caso sono spesso i giovani che scelgono di percorrere queste vie lavorative alternative magari prendendo in mano l'eredità artigianale lasciata da nonni e vecchi avi.



La dichiarazione di interesse andrà presentata entro i prossimi 15 giorni. I locali non sono molti ed in caso di più domande per lo stesso spazio, varrà la data di presentazione della richiesta. Inoltre, va precisato che si tratta di una manifestazione di interesse e pertanto, il Comune non sarà in alcun modo obbligato alla effettiva assegnazione dei locali.



”Si tratta delle vecchie botteghe prese dal Comune diverso tempo fa – racconta il sindaco Mariano Bianchi – Attraverso questa iniziativa vogliamo vedere se c'è qualche artigiano interessato ad investire su Montalto. Ci piacerebbe riuscire a dare nuova vita al centro storico e per farlo abbiamo deciso di mettere a disposizione questi locali non utilizzati. Valuteremo le offerte che speriamo siano numerose. E' nostra intenzione agevolare questi artigiani per quanto possibile. Vogliamo che aprano quanto prima. Sono sicuro che aiuteranno il paese e saranno di interesse per i turisti che ogni anno vengono in visita a Montalto e nella Valle Argentina”.