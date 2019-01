Sanremo2019: la delusione di Amedeo Grisi "Con rammarico anche quest'anno non sarò al Festival"

Nei giorni scorsi aveva più volte detto di voler salire sul palco del Teatro Ariston in occasione del Festival di Sanremo. Ora arriva la ‘sentenza’. E’ lo stesso Amedeo Grisi ad annunciarlo, non senza un velo polemico.

“Con grande rammarico e delusione – ha detto Grisi - anche quest'anno non sarò al Festival di Sanremo, non per causa mia perché quello che temevo di più era ritrovare la mia voce. E la mia voce come per miracolo è tornata... ma non per un Festival di Sanremo. Non voglio recriminare ma dico quello penso: la televisione e la musica hanno bisogno di più verità... e di meno finzioni! E ricordo a chi ha deciso di non farmi più andare.. che non sono Amedeo Grisi malato di Sla, ma Amedeo Grisi cantante cantautore musicista malato di Sla. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me e che credono ancora in me. E che mi hanno sostenuto fino a oggi. Una promessa: sentirete ancora la mia voce”.