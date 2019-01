Sanremo: Comune, sindacati e categorie firmano l'accordo quadro per il rilancio sociale, economico e produttivo. Biancheri: “Infrastrutture, viabilità e grandi opere per creare più lavoro” (Video)

Comune e sindacati si stringono la mano nel nome del rilancio sociale, economico e produttivo. Questo pomeriggio, alla presenza delle sigle sindacali CGIL Imperia, CISL Imperia Savona, UIL Liguria e le associazioni Confindustria Imperia, Confcommercio Imperia, Confesercenti Imperia, CNA Imperia, Confartigianato Imperia, Confederazione Italiani Agricoltori, Coldiretti Imperia, Confagricoltura, Legacoop e Confcooperative Imperia Sanremo è stato firmato il documento che stila le priorità nel campo delle attività produttive per i prossimi anni. Tutte le parti in causa si sono date appuntamento nella sala Giunta di Palazzo Bellevue per la sigla del documento che traccia le linee produttive, professionali e occupazioni della Sanremo del futuro.

“Oggi non è un passaggio automatico, è un lavoro iniziato circa due anni fa grazie a un forte impulso di associazione e sindacati - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri al momento della firma - senza il vostro impulso non saremmo mai arrivati a questo risultato, oggi siamo qui con un obiettivo comune, quando giriamo in città i cittadini ci manifestano molte richieste ma la prima attenzione che viene chiesta è quella del lavoro, è un problema globale ma anche della nostra città. Siamo qui a firmare per un rilancio delle nostre infrastrutture, della viabilità, delle grandi opere ma con l'obiettivo di creare più posti di lavoro. Siamo qui per dare il nostro contributo e anche i sindacati e le associazioni devono affiancare l'amministrazione per questi progetti. Abbiamo avuto 5 anni difficili ma sono felice di dire che le grandi opere stanno partendo con il Mercato Annonario, il Palasport, via Matteotti, l'auditorium Alfano, abbiamo portato a termine i nostri impegni e oggi mi fa piacere condividerle con voi e vedere alcune di queste opere all'interno del documento. Oggi è una giornata positiva”.

“Grazie alle associazioni e ai sindacati per la collaborazione, abbiamo anche creato dei tavoli 'collaterali' con tematiche specifiche e ci sembrava urgente trattare anche il comparto delle costruzioni - ha aggiunto l'assessore alle Attività Produttive Barbara Biale - da questo punto di vista è importante anche tutta la parte legata alle infrastrutture del territorio la cui assenza crea problematiche economiche. Su tutte la prosecuzione dell'Aurelia Bis che renderebbe più appetibile il nostro territorio. Tutto questo ci ha anche portati a votare in consiglio comunale il regolamento per la semplificazione degli appalti, è un modo di lavorare proficuo e costruttivo”.

“Sono felice di essere a questo tavolo avendo avuto trascorsi sindacali - ha dichiarato il consigliere comunale Mario Robaldo - tracciare questa strada che si sta facendo anche parallelamente con altri Comuni è fondamentale. Fino a quando il Casinò portava alti introiti Sanremo aveva un po' la 'puzza sotto il naso', ora non può essere così, è un segnale di apertura verso gli altri lavorando anche con altri sindaci. Se si dice che l'unione fa la forza penso che sia un inizio e possa partire una svolta per il nostro territorio, non solo per Sanremo ma per la provincia. E può essere un esempio anche per la politica, a livello territoriale l'ideologia conta poco, quando si parla di progetti importanti come l'Aurelia Bis serve lavorare tutti per andare nella stessa direzione”.

Al termine della riunione è stata annunciata anche la possibilità di incontrare l'assessore Gianni Berrino per discutere del raddoppio della ferrovia. Il tutto per poi arrivare a un incontro con il Ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli.

Ecco il testo del documento siglato oggi in Comune

Premesso:

che a partire dall'anno 2017 le Organizzazioni Sindacali Territoriali, attraverso la predisposizione e la promozione di una propria "piattaforma unitaria per lo sviluppo economico e produttivo del territorio imperiese", hanno voluto avviare un confronto tra Parti Sociali, Associazioni Datoriali ed Amministrazioni Locali finalizzato all'individuazione ed alla realizzazione di iniziative atte a favorire il rilancio economico della provincia; che in occasione di riunioni collettive, ma soprattutto nell'ambito di incontri dedicati con le singole Amministrazioni Locali, è stato possibile verificare le criticità dei singoli territori nonché individuare potenzialità su cui costruire occasioni di sviluppo economico e sociale; che il Comune di Sanremo, individuando nelle proposte sindacali punti di convergenza, ha manifestato la propria disponibilità a concordare ambiti di intervento ed azioni comuni per rilanciare e sostenere l'economia locale con conseguenti benefici occupazionali e sociali; che il Comune di Sanremo, nell'ambito del proprio programma di attività, ha già individuato interventi da realizzare nel prossimo biennio che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente accordo;