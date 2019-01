Taggia: problema con il posteggio di Vallone Santa Lucia, lettrice chiede spiegazioni all'amministrazione comunale

La lettrice Ambra interviene per segnalare i disagi patiti in Vallone Santa Lucia, nel centro storico di Taggia.



"Scrivo questa mail per informarvi di cosa sta avvenendo nel centro storico di Taggia, più precisamente nel Vallone Santa Lucia. Come probabilmente saprete vivere in quel posto non è comodo, i disagi non si contano... è scomodo per arrivarci, problematico per i parcheggi, faticoso inerpicarsi fra i carruggi. Oggi sono stati eliminati almeno una cinquantina di posti auto! Sicuramente il pretesto sarà la sicurezza ma come si fa a mettere le famiglie in un disagio simile? Come faremo? Mi chiedo come mai il sindaco non abbia parlato delle sue intenzioni in campagna elettorale! Perchè, poco più in là, nella piazza del Convento, meta di turisti e villeggianti non si interviene nello stesso modo con macchine in divieto di sosta a tutte le ore del giorno e della notte".