Verso le elezioni: questa sera al point di Sergio Tommasini si è parlato di infrastrutture, urbanistica e balneari (Foto e Video)

Infrastrutture, urbanistica e balneari: sono stati questi i temi al centro dell’incontro odierno organizzato al point di Sergio Tommasini in piazza Colombo a Sanremo.

Il candidato sindaco del centro destra unito ha incontrato la cittadinanza esprimendo alcune riflessioni condivise con l’assessore regionale Marco Scajola, ospite del secondo appuntamento di “Una domenica per Sanremo”.

Sergio Tommasini ha così commentato l’incontro di oggi: “Innanzi tutto ringrazio la Regione, che gestisce 234 comuni ed 1,5 milioni di abitanti, ma ha sempre grande senso delle istituzioni e vicinanza a tutti i Comuni. Oggi parliamo di infrastrutture, urbanistica e balneari. Abbiamo raggiunto la proroga di 15 anni, ma c’è ancora lavoro da fare per eliminare totalmente la Bolkestein. Staremo vicino ai balneari e dobbiamo dare una risposta sul piano dell’erosione. Stiamo facendo un grande lavoro di programmazione con ingegneri ed architetti, proprio su questo tema”.

L’Assessore Marco Scajola ha parlato del lavoro fatto in Regione in questi 3 anni e di quanto si deve ancora fare: “In questi 3 anni di Amministrazione regionale abbiamo cercato di alleggerire il peso normativo, soprattutto in campo urbanistico ed edilizio, che hanno reso difficile la vita delle imprese, dei comuni e dei singoli cittadini. Come il ‘Piano casa’, la riforma della Legge sui sottotetti e quella urbanistica. Tutte norme modificate in favore dei cittadini. Ma parliamo anche degli ultimi atti per le imprese balneari: c’è stato un provvedimento importante con l’estensione di 15 anni delle concessioni. La situazione è positiva, ma servono altri passaggi per mettere in sicurezza e chiarezza sull’applicazione della norma. Abbiamo fatto dei suggerimenti al Governo, sempre in ottica di collaborazione e di attenzione al territorio. Questo perché è un tema delicato, che non solo coinvolge chi ha una concessione demaniale, ma tocca tanti altri settori che rischiano di andare in crisi. Dobbiamo lavorare compatti per andare avanti in questa direzione”.