Il 10 febbraio, l'attore sanremese Enzo Mazzullo ritorna all'Antigone di Roma

Enzo Mazzullo ritorna all’Antigone di Roma. Reduce del premio come 'Miglior Interprete' nel contesto della rassegna 'se ridi viene meglio', l’attore sanremese andrà all’attacco del Premio Settimia Spizzichino e gli anni rubati, dove è stato collocato in finale con 'L’Uomo Perfetto' e che lo vedrà in scena domenica 10 febbraio alle ore 21.00, sempre al Teatro Antigone di Roma. Enzo Mazzullo, pur radicato nell’estremo ponente ligure, da anni ormai, esporta la sua arte in siti oltre Liguria.



“In 35 anni di attività teatrale e cinematografica - ci dice Mazzullo -, i risultati migliori li ho ottenuti lavorando seriamente a tutto ciò che preparo. Continuamente, sperimento vari metodi di applicazione recitativa, ultimamente, essendomi specializzato, applico fortemente la Bio-Meccanica alla parola, cercando di adeguare la mimica necessaria ma, sempre studiata e preparata, non condivido l’improvvisazione se non per ragioni estreme di recupero". Attualmente, l’attore è impegnato anche in tv con due serie televisive, L’insediamento di Pino e Reset. Quotidianamente in teatro e collaborazione con la compagnia 'A tutti Quelli' di Albisola, che vedrà il debutto in estate. Per ciò che riguarda la sua città: "Ho smesso da tempo di essere polemico verso la mia zona, per ciò che riguarda la mia arte, ho capito finalmente che posso applicarla ovunque, anche qui dalle mie parti, non sto in attesa di concessione di spazi, quando mi necessita, li creo “