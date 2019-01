Taggia: quanto costa tumulare il caro estinto? Il Comune pubblica bando per la possibile costruzione di nuovi loculi

Quanto costa far tumulare i defunti a Taggia? Una domanda che in questi giorni molti residenti e non, potrebbero essersi posti, dopo l’apertura del Comune alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali.



Da diverso tempo è nota la criticità del camposanto tabiese, in termini di ‘posti disponibili’. Così, il 22 gennaio è stato pubblicato un bando per manifestazione di interesse ( ALLEGATO ALL'ARTICOLO E CONSULTABILE A QUESTO LINK) finalizzato a conoscere quante persone potrebbero essere interessate a garantire un posto per il caro estinto. L’idea dell’amministrazione comunale è di arrivare alla costruzione di ben 188 loculi nuovi, senza portico, suddivisi in due blocchi e disposti su 4 file, ma solo se ci sarà una risposta adeguata che giustifichi la spesa.



Allora, quanto costa un loculo nel cimitero di Taggia? Ad ottobre 2018 le tariffe sono leggermente aumentate, per circa 200 - 300 euro in più.



Loculo prima fila

- tariffa residenti 2.800 euro;

- tariffa non residenti 3640 euro



Loculo seconda fila

- tariffa residenti 3350 euro;

- tariffa non residenti 4355 euro;



Loculo terza fila

- tariffa residenti 3100 euro;

- tariffa non residenti 4030 euro



Loculo quarta fila

- tariffa residenti 2600 euro;

- tariffa non residenti 3380 euro



Loculo quinta fila (Anche se non previsti nella nuova costruzione)

- tariffa residenti 2550 euro;

- tariffa non residenti 3315 euro



Le cifre sono da intendersi per una convenzione su 50 anni. Il Comune prevede il pagamento di un acconto pari al 50% alla stipula del documento di convenzione ed il restante saldo al momento della consegna del manufatto, in base alla fila scelta.

Il bando sarà attivo per 45 giorni, quindi a partire dal 22 gennaio 2019. La manifestazione di interesse potrà essere inviata in più modi:



- a mezzo servizio postale ordinario in busta chiusa recante la dicitura “Manifestazione di interesse per la realizzazione di nuovi loculi”,

- a mezzo PEC all’indirizzo comune.taggia.im@certificamail.it.

- a mezzo e-mail semplice all'indirizzo statocivile@comune.taggia.im.it

- oppure può essere recapitata direttamente all'ufficio Protocollo. L’orario di apertura dell’Ufficio Protocollo è il seguente: tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì e giovedì anche al pomeriggio dalle 15,30 alle 17,00.



Un'ultima considerazione, non c’è molto tempo per riuscire ad entrare nella graduatoria. Non vorremmo essere irrispettosi ma in questo caso, i posti stanno finendo. Sono già numerose le domande presentate in Comune e l'unico criterio per aggiudicarsi un loculo sarà in base all’ordine cronologico. Bisognerà aspettare febbraio per capire se il Comune procederà alla costruzione dei nuovi 188 loculi.