Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da venerdì 25 a domenica 27 gennaio in Riviera e Côte d'Azur

VENERDI’ 25 GENNAIO

SANREMO



15.30. Visita guidata del Cimitero Monumentale della Foce, istituito nel 1839 lo storico cimitero è ricco di tombe di illustri personaggi di ogni nazionalità, e di opere d'arte di noti scultori. A cura di ‘Liguria da Scoprire’ (5 euro). Ritrovo davanti all'ingresso del Cimitero, info 338 1375423

16.30. Per l’Unitrè, e in occasione della Giornata della Memoria, il Prof. Gustavo Ottolenghi presenta il libro ‘La signora dell’inferno’. Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue



16.30. Il Dottor Giovanni Battista Conrieri, medico e scrittore, tratta il tema inedito ‘Tracce celtiche della Liguria di ponente’. Evento a cura della S.I.DE.F. (Società Italiana dei Francesisti), Sezione di Sanremo. Biblioteca Civica ‘F. Corradi’, Via Carli 2

20.00-02.00. ‘Desigual Friday’ (serata latino a 360°): Dinner Music (h 20) + Latino 360° (h 23) + Dance, Happy Music e Dj Tex. Victory Morgana Bay, corso Trento Trieste 16

21.00. Serata di indagini con Sherlock Holmes: l’associazione Caruggi & Dragons propone un nuovo caso a tutti gli aspiranti detective. Bar Chimicand, Via Lamarmora 38 (più info)

IMPERIA

18.00. L’associazione Polis incontra il Sindaco Claudio Scajola su un resoconto dei primi sette mesi di amministrazione e su una visione complessiva del mutamento della politica nazionale e internazionale. Biblioteca Civica, piazza De Amicis (più info)

VENTIMIGLIA

15.00-18.30. ‘Pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico’. Belvedere Resentello, ingresso libero, fino al 27 gennaio (tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle 18.30 escluso al martedì)

VALLECROSIA

10.00. Commemorazione del Giorno della Memoria presso la stele dell'ex Campo di Concentramento di Via S. Rocco

20.45. Proiezione film ‘Tornerà la Primavera’ in occasione del settantaseìesimo anniversario della Ritirata di Russia. Sala Polivalente comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



21.30. ‘Musica Maestri - Musica classicamente leggere ma non troppo’: spettacolo con il maestro Armando Corsi e la cantante Paola Melato con accompagnamento musicale a cura del maestro Claudio Rossi. Presenta Awana Gana. Chiesa Anglicana (10 euro)



ARMA TAGGIA



17.00. Lettura del racconto illustrato ‘Mog la gatta distratta’ con a disposizione colori e disegni per continuare a giocare con l'immaginazione. Evento rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Libreria ‘Aria d'Inchiostro’ presso La Riviera Shopville, info 344 0204231



SANTO STEFANO AL MARE



21.00. Corso gratuito sul tema del compostaggio domestico a cura del Comune in collaborazione con il Centro di Formazione ‘G. Pastore’ di Imperia e Amaie Energia e Servizi srl. Sala Polivalente in Lungomare C. Colombo 76

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

21.00. Per la stagione teatrale de ‘L'Arte Nutriente’ dell’associazione ‘Articolazioni Teatro’, ‘Del Piacere del Tempo libero – Ovvero: scherzo in un atto sulla relazione tra tempo libero e tempo lavorativo’ di e con Crisrtina Castigliola (10 euro, ridotto 5 euro). Teatro Salvini, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)

FRANCIA

MONACO

9.11-16.49. 87e Rallye Automobile Monte-Carlo. Luoghi vari, fino al 27 gennaio (il programma a questo link)

20.00. 43° Festival International du Cirque de Monte-Carlo: Show dei vincitori. Chapiteau de Fontvieille, Avenue des Ligures, fino al 27 gennaio (tutti i dettagli a questo link)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...



SABATO 26 GENNAIO

SANREMO

12.00. ‘Inverno in Regata’: 3a tappa del 35° Campionato Invernale West Liguria 2018/2019 (gare veliche). Spazio acqueo antistante la città, anche domani (più info)



16.30. ‘Medicina Ayurvedica & Sahaja Yoga’: incontro interattivo a cura della Dottoressa Sujata Keniale Tommasi, laureata presso l'Università di Kolapur, India in Medicina Ayurvedica e Chirurgia. Palazzo Roverizio, info 328 2638575

20.00. ‘SeaDuction - Every Saturday Night’: dinner music (h 20) + Party (dale h 23.30) con Djs Guests Rotation Andreino Voice, Stefano Riva Dj. Morgana Bay, info e prenotazioni 335 52 29 385 (più info)

IMPERIA



15.30. ‘Le alluvioni in Liguria nell'era del cambiamento climatico’: conferenza del fisico e meteorologo Andrea Corigliano. Museo dell’Olivo, via Garessio 11, ingresso libero



21.00. Per il ‘Teatro del Mare’, ‘Strapazzami di coccole’: spettacolo di Daniele Raco dal titolo ‘A.C.A.B. All Comedians are Bastard’ (15 euro). Auditorium del Museo Navale di Imperia in via Scarincio 7, anche domani, info 339 5753743

21.15. Serata jazz con i ‘Wine and roses trio’: Chantalle Allomello voce, Mauro Demoro contrabbasso e Piero Mareri tastiere. Teatro dell'Attrito, info 329 4955513



21.30. Seconda tappa della nona edizione del LUDOmundialito con AZUL, gioco di Michael Kiesling edito in Italia da Ghenos Games. Centro Aggregativo Giovanile Il Puerto, via Matteotti 31, di fronte alla pensilina di Porto Maurizio (più info)

VENTIMIGLIA



9.00-17.00. Mercatino brocante: circa 50 bancarelle propongono porcellane artistiche, oggetti da collezione, vecchie argenterie, fantasiosi bijoux, piccolo antiquariato. Gardini pubblici (ogni 2° e 4° sabato del mese)



10.00. Convegno dal titolo ‘Clarence Bicknell e Thomas Hanbury: due grandi vittoriani in Riviera’ + proiezione del cortometraggio ‘Le Meraviglie di Clarence Bicknell’ di Remy Masseglia (18 minuti, in italiano). Sala dei Camini di Villa Hanbury, ingresso libero

15.00-18.30. ‘Pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico’. Belvedere Resentello, ingresso libero, fino al 27 gennaio (tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle 18.30 escluso al martedì)



16.00. La Fondazione Casartelli - Perraro di Ventimiglia presenta il bando per i contributi alle associazioni per le iniziative e i progetti da realizzare nel 2019. Biblioteca Civica in Piazza Bassi 1 (info)



BORDIGHERA



16.30. In occasione della Giornata della Memoria, mostra di testi attinenti la memoria dell'Olocausto + conferenza dello scrittore Paolo Veziano ‘Per non dimenticare - Lettere dal confine: senza aiuto siamo spacciati. Ebrei stranieri nella Riviera di Ponente 1938-1940, alla luce di nuovi ritrovamenti’ + Interventi musicali con Simona Betti (danze) e Shalom Aleijem (canti tradizionali). Special Guest la cantante Paola Melato. Biblioteca Civica Internazionale



17.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, Ettore De Franco interviene su ‘Musicisti vittime della persecuzione razziale: Leone Sinigaglia, Anita Lasker-Wallfisch, Georg Solti. Documenti Interviste Brani musicali’. Sede di Cittadinanzattiva-Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, ingresso libero

ARMA TAGGIA

8.30-13.30. Corso di BLSD (Basic Life Support – Defibrillation) aperto a tutti i cittadini. Sede della Croce Verde Arma Taggia in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



10.30. Lettura del racconto illustrato ‘Mog la gatta distratta’ con a disposizione colori e disegni per continuare a giocare con l'immaginazione. Evento rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni. Libreria ‘Aria d'Inchiostro’ presso La Riviera Shopville, info 344 0204231



16.30. Incontro con la scrittrice sanremese Melania D'alessandro con presentazione del suo ultimo libro ‘Pelle di Foca’. Libreria ‘Aria d'Inchiostro’ presso La Riviera Shopville, info 344 0204231



SAN LORENZO AL MARE

9.30-12.30. Seminario gratuito sul tema ‘Lo sviluppo dei processi cognitivi attraverso la pratica sportiva’ relatori il prof. Caludio Priarone, il prof. Angelo Gadina e la psicologa dott.ssa Katya Iannucci. A cura del Comitato territoriale UISP di Imperia in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport CONI Liguria. Teatro Samuel Becket in via Vignasse 1, info 0183 299188

21.00. Per la stagione teatrale de ‘L'Arte Nutriente’ dell’associazione ‘Articolazioni Teatro’, ‘Del Piacere del Tempo libero – Ovvero: scherzo in un atto sulla relazione tra tempo libero e tempo lavorativo’ di e con Crisrtina Castigliola (10 euro, ridotto 5 euro). Teatro dell'Albero, via Vignasse 1, info e prenotazioni 346 3748586 (più info)



FRANCIA

MONACO

8.48-14.08. 87e Rallye Automobile Monte-Carlo. Luoghi vari, fino al 27 gennaio (il programma a questo link)

14.30 & 20.00. 43° Festival International du Cirque de Monte-Carlo: Show dei vincitori. Chapiteau de Fontvieille, Avenue des Ligures, fino al 27 gennaio (tutti i dettagli a questo link)

20.00. 43° Festival International du Cirque de Monte-Carlo. Chapiteau de Fontvieille, Avenue des Ligures, fino al 27 gennaio (tutti i dettagli a questo link)





DOMENICA 27 GENNAIO

SANREMO



10.30. ‘La Città è un bene comune?’: assemblea pubblica a cura di Rifondazione Comunista, Sanremo Insieme, Sinistra Italiana sulla gestione del territorio e sviluppo sostenibile, spazi sociali e culturali, ambiente e il sistema attuale di raccolta dei rifiuti. Federazione Operaia, via Corradi 47, partecipazione libera



11.00. Per la ‘Giornata della Memoria’, posa di un mazzo di fiori fregiato dal Tricolore alla lapide in corso Mombello in ricordo degli IMI internati nei lager nazisti. Presente il Gonfalone civico con agenti in alta uniforme. Giardini di corso Mombello



12.00. ‘Inverno in Regata’: 3a tappa del 35° Campionato Invernale West Liguria 2018/2019 (gare veliche). Spazio acqueo antistante la città (più info)

IMPERIA

7.30-19.00. CMP Urban Trail: corsa podistica (Long 31 km competitiva, Short sempre competitiva da 13,5 km, Easy con lo stesso percorso della Short ma con più tranquillità, Fun gara goliardica. Partenza e arrivo da Calata Cuneo (i dettagli a questo link)



16.00. ‘Regurdandu...’: spettacolo di emozioni, sorrisi e ‘quadretti’ di Antonio Ericario interpretati da Alessandro Manera, Annalina Brizio e Massimo Belmonte della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’. A cura del Circolo Parasio. Oratorio di San Pietro al Parasio

17.00. Per la rassegna itinerante ‘Cervo in blu… d’inchiostro’, Paola Mastrocola, vincitrice Premio Campiello 2004, Premio Calvino e finalista Premio Strega 2001, presenta il suo ultimo libro ‘Leone’ (ed. Einaudi). Dialoga con l’autrice il Dirigente Scolastico prof. Paolo Auricchia. Museo Navale di Imperia

21.15. In occasione del Giorno della Memoria, spettacolo dal titolo ‘Cognome e Nome, Pertini Sandro’ di e con Antonio Carletti e Mirco Bonomi. Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37 (più info)

VENTIMIGLIA



9.00. Escursione ad anello in val Roja con la guida di Ponentexperience Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo a Ventimiglia, info 391 1042608



15.00-18.30. ‘Pista di pattinaggio su ghiaccio ecologico’. Belvedere Resentello, ingresso libero, fino al 27 gennaio (tutti i pomeriggi dalle ore 15.30 alle 18.30 escluso al martedì)

BORDIGHERA

17.00. In occasione della Giornata della Memoria, Liber Theatrum presenta lo spettacol ‘Italiani brava gente’. Regia di Diego Marangon. Palazzo del Parco, ingresso libero



17.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, ‘Lo sterminio nazista degli zingari’: Documentario Immagini Testimonianze dal DVD 'A forza di essere vento' un omaggio a De André degli anarchici della rivista ‘A’. Sede di Cittadinanzattiva-Unione Culturale Democratica, via al Mercato 8, ingresso libero



ARMA TAGGIA



19.00. Per il ‘Giorno della Memoria’, gruppo di lettura in cui ognuno può portare una propria lettura che abbia come tema l'Olocausto. Libreria ‘Aria d'Inchiostro’ presso La Riviera Shopville, info 344 0204231

SAN LORENZO AL MARE

16.00. Per la rassegna ‘A teatro per merenda con mamma e papà’ (4a edizione), spettacolo ‘The Bubbles Rock Show’ a cura di Billy Bolla e del Maestro LeMat (6 euro). Sala Beckett del Teatro dell’Albero, Via Vignasse 1

DIANO MARINA

15.30. Benedizione dell'Arca di Noè 2019: S. Messa e a seguire tradizionale benedizione degli animali. Chiesa Parrocchiale di San Giacomo in frazione di Diano Calderina



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

8.00-19.00. Mercatino del biologico e dell'antiquariato . Piazza Mauro e Piazza Garibaldi

15.00. Visita guidata a tema: Dolceacqua terra dei Doria, tra storia ed enogastronomia. Al termine, degustazione del rinomato Rossese presso l’Enoteca Regionale della Liguria (10 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 0184 229507 (più info)



MONTGROSSO PIAN LATTE



9.00. Escursione alla ricerca della neve sulle Alpi Liguri cpn percorso: Case Fascei – Malga Pian Latte – Monte Monega (10 euro). Ritrovo a Montgrosso Pian Latte per compattamento gruppo e successivo trasferimento a Case Fascei, info 338 3045512



FRANCIA

CANNES



16.00. Break the Floor International (13a edizione). gara tra i nuovi talenti dell'élite della danza hip-hop internazionale. Palais des Festivals et des Congrès, Grand Auditorium (più info)

MONACO

8.20-12.18. 87e Rallye Automobile Monte-Carlo. Luoghi vari, fino al 27 gennaio (il programma a questo link)

10.30. 43° Festival International du Cirque de Monte-Carlo: spettacolo di 2 ore a prezzi ridotti. Chapiteau de Fontvieille, Avenue des Ligures (tutti i dettagli a questo link)

14.30 & 19.00. 43° Festival International du Cirque de Monte-Carlo: Show dei vincitori. Chapiteau de Fontvieille, Avenue des Ligures (tutti i dettagli a questo link)

15.00. 43° Festival International du Cirque de Monte-Carlo (spettacolo di selezione). Chapiteau de Fontvieille, Avenue des Ligures, fino al 27 gennaio (tutti i dettagli a questo link)



16.00. Concerto d’organo di Giulio Mercati, Organista titolare della Basilica San Vincenzo in prato di Milano. Musiche di: Scarlatti, Buxtehude, Mendelssohn, Bach. Eglise Sainte-Dévote, ingresso libero, info +377 98 988303

Sanremo News non si assume responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate