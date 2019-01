L'appello del Vescovo Borghetti sui migranti: "Dare sempre priorità alla vita"

"Non è semplice coinvolgere i giovani, ma ci sono molti gruppi giovani con il rinnovo dell'ufficio pastorale giovanile e stanno facendo un buon lavoro. Era un momento di stanca che c'è un po' a tutti i livelli. I giovani ci sono e alcuni sono desiderosi di un contatto, mancano le folli giovanili. Dobbiamo farci una domanda su questo tema anche perché non riguarda solo come facciamo a riportare i giovani in chiesa che è un tema vecchio, ma ci troviamo di fronte ad un discorso epocale. Dobbiamo aiutare i giovani ad essere meno indifferenti e individualisti. È un problema di tipo generazionale che coinvolge tutti gli ambiti e a me spaventa molto questo. Il problema è una crisi di adesione ad ogni tipo di fede c'è un edonismo spicciolo ed è questo che fa paura. In questo contesto naturalmente è importante utilizzare ogni mezzo per arrivare al cuore dei giovani".