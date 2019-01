La chiesa Russa Ortodossa di Sanremo rivendica l'indipendenza da Costantinopoli “Siamo pronti a barricare le porte” (Video)

Tocca anche Sanremo lo scisma che la Chiesa Russa sta vivendo in tutta Europa anche a seguito del conflitto ucraino. E la presa di posizione del rettore sanremese Denis Baykov è chiara: “È un comportamento vergognoso, siamo pronti a barricare le porte”. Ma da che cosa ha origine tutto questo?

La vicenda è a dir poco complessa e va a toccare i punti cardine dell'organizzazione ecclesiastica russa si scala europea. La parrocchia di Sanremo, indipendente, ha sempre fatto riferimento all'Arcivescovado per le chiese russe in Europa Occidentale, che dal 1924 è riconosciuto dalla legge francese con sede a Parigi, a sua volta dipendente dalla Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia e Malta (metropolia greca) di Costantinopoli. Ma quest'ultima, di recente, ha manifestato il proprio potere politico scegliendo di disconoscere l'Arcivescovado di Parigi e dichiarando di voler prendere direttamente il controllo delle parrocchie, tra le quali anche quella di Sanremo. Appetibile, dicono dalla chiesa russa matuziana, perché l'unica, insieme a Firenze, ad avere immobili di proprietà.

Ed ecco che a novembre è arrivata a Sanremo la lettera della discordia, la missiva con la quale la Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia e Malta annunciava la propria presa di controllo. Da Sanremo oggi arriva un secco "no" per voce del parroco Denis Baykov il quale vuole rimandare alla decisione dei fedeli la scelta su quale Chiesa seguire dopo lo scisma.

“Il Consiglio parrocchiale della Chiesa Russa Ortodossa in Sanremo esprime il proprio completo dissaccordo e protesta contro le decisioni e pretese irregolari secondo il diritto canonico nonché le norme del diritto civile italiano prese dalla "Sacra Arcidiocesi Ortodossa in Italia e Malta" - si legge in una nota della parrocchia matuziana - questa ha inviato al nostro parroco russo alcune lettere per comunicare che in seguito alla decisione irrevocabile del Santo Sinodo del Patriarcato di Costantinopoli del 27 novembre 2018 di ritirare il Decreto che conferiva al nostro Arcivescovado di Parigi la qualità di Esarcato pretende il subentro automatico sia amministrativo che canonico nella nostra parrocchia/Ente da tale data”.