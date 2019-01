CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, mercoledì 23 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo, al cinema Centrale di Imperia e all'Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- GLASS – ore 16.30 - 19.00 - 21.30 – di M. Night Shyamalan - con Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson - Drammatico/Fantascienza - "Sequel del film ‘Unbreakable’ dello stesso M. Night Shyamalan, vede David Dunn all'inseguimento dell'identità sovrumana di Crumb, ovvero la Bestia, in un susseguirsi di incontri sempre più pericolosi, mentre Price, ‘l'Uomo di Vetro’, emerge dall'ombra, in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- MARIA REGINA DI SCOZIA – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Josie Rourke - con Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce – Biografico/Drammatico/Storico - "La turbolenta esistenza della carismatica Maria Stuarda. Regina di Francia a 16 anni e vedova a soli 18, Maria non cede alle pressioni di chi vorrebbe per lei un nuovo matrimonio e torna in Scozia, sua terra natale, per rivendicare il diritto legittimo al trono. Scozia e Inghilterra, però, sono sotto il dominio della potente Elisabetta I. Le due giovani regine si osservano, ognuna con un misto di timore e di ammirazione nei confronti della ‘sorella’. Rivali in politica e in amore, e reggenti in un mondo dominato dagli uomini, le due donne dovranno decidere come giocarsi la partita che contrappone matrimonio e indipendenza. Fermamente decisa a governare e non a essere una semplice figura di rappresentanza, Maria rivendica per sé il trono d'Inghilterra, minacciando la sovranità di Elisabetta. Tradimenti, ribellioni e cospirazioni scuotono entrambe le corti, mettendo a repentaglio i troni e cambiando il corso della storia…”

Voto della critica: ***

Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 15.00 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***

- AQUAMAN – ore 16.55 - 19.20 - 21.45 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- VAN GOGH - AT ETERNITY’S GATE – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Julian Schnabel - con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner – Biografico/Drammatico - "Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Centrale (tel. 0184 597822)

- L’AGENZIA DEI BUGIARDI – ore 16.00 - 17.40 - 19.30 - 21.30 – di Volfango De Biasi - con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris – Commedia - "Il seducente Fred, l'esperto di tecnologia Diego e l'apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è ‘Meglio una bella bugia che una brutta verità’. Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l'alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

- NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Massimiliano Bruno - con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli – Commedia - "Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un ‘Tour Criminale’ di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L'idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta...sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all'epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell'incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- VAN GOGH - AT ETERNITY’S GATE – ore 21.00 – di Julian Schnabel - con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner – Biografico/Drammatico - "Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- L’AGENZIA DEI BUGIARDI – ore 16.00 - 21.00 – di Volfango De Biasi - con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris – Commedia - "Il seducente Fred, l'esperto di tecnologia Diego e l'apprendista narcolettico Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è ‘Meglio una bella bugia che una brutta verità’. Fred si innamora di Clio, paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred scopre che il padre di Clio, Alberto, è un suo cliente, che si è rivolto all'agenzia per nascondere alla moglie Irene una scappatella con la sua giovane amante Cinzia. Accidentalmente, per una distrazione di Alberto, si ritroveranno in vacanza tutti insieme: Carla, Clio, Alberto e Cinzia in una situazione esplosiva. Cosa si inventeranno questa volta Fred e i suoi per creare l'alibi perfetto e sfuggire ancora una volta alla verità?…”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- VAN GOGH - AT ETERNITY’S GATE – ore 21.00 – di Julian Schnabel - con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner – Biografico/Drammatico - "Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- GLASS – ore 21.00 – di M. Night Shyamalan - con Anya Taylor-Joy, James McAvoy, Bruce Willis, Samuel L. Jackson, Sarah Paulson - Drammatico/Fantascienza - "Sequel del film ‘Unbreakable’ dello stesso M. Night Shyamalan, vede David Dunn all'inseguimento dell'identità sovrumana di Crumb, ovvero la Bestia, in un susseguirsi di incontri sempre più pericolosi, mentre Price, ‘l'Uomo di Vetro’, emerge dall'ombra, in possesso di segreti decisivi per entrambi gli uomini…”

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – ore 21.00 – di Massimiliano Bruno - con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli – Commedia - "Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un ‘Tour Criminale’ di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L'idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta...sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all'epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell'incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure…”

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Chiuso



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it