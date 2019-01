Gioielli da regalare: come fare la scelta giusta?

I gioielli sono l’idea regalo più gettonata. Se è vero che i regali mettono sempre in difficoltà perché non si sa mai cosa scegliere, soprattutto se parliamo di gente che non frequentiamo tutti i giorni, un gioiello non guasta mai. I bijoux sono apprezzati dai più grandi e dai più piccini, non passano mai di moda, possono essere usati in occasioni diverse e non perdono il proprio valore. Per scegliere il regalo più giusto per i propri amici o per i propri cari bisogna considerare sia lo stile di chi lo riceverà, l’abitudine a portare o meno il gioiello e l’occasione per la quale sarà destinato.

Partiamo dallo stile e dall’abitudine di indossare dei gioielli: qual è lo stile della persona che riceverà il regalo? Ha uno stile sportivo o elegante? Porta gioielli classici o dalla linea innovativa? Preferisce un bracciale “da tutti i giorni” o per un’occasione? Ama gli orecchini o non ha i buchi? Indossa gioielli tutti i giorni? Una volta chiariti i dubbi, si deve ragionare sul motivo che ci spinge a fare un regalo: è un compleanno? Una laurea? Un matrimonio? Un nuovo lavoro o un viaggio e si vuole augurare buona fortuna? Qualunque sia il motivo, i gioielli da regalare non bastano mai!

Personalizzare occasioni: i gioielli Nomination

Un gioiello in regalo è un’idea che non risulta mai banale, ma scegliere può non rivelarsi semplice. Nomination da sempre pensa a una linea che assecondi ogni esigenza, anche di chi non è abituato a parlare attraverso i gioielli. Come scegliere i giusti gioielli da regalare? Le idee sono tante e diverse e sono pensate sia per l’uomo che per la donna. Un bracciale componibile per augurare buon compleanno, con la possibilità di personalizzare i Link e incidere un simbolo o un messaggio per i vostri figli, nipoti, amici, ma anche fidanzato/a. Siete invitati a un battesimo e non sapete cosa regalare al figlio della vostra collega o del vicino? Le pietre natali con il segno zodiacale o il mese sapranno rispondere alla vostra esigenza di regali innovativi, ma che non stancano mai. Festeggiate il primo anniversario di fidanzamento o di matrimonio con il vostro Lui/la vostra Lei? Cosa c’è di più romantico di un’incisione su un ciondolo o un bracciale da comporre e ricomporre a ogni occasione? La possibilità di un gioiello da incidere si rivela essere una carta vincente anche per un regalo al maschile. Cosa ne direste di personalizzare un ciondolo o un Link con il segno zodiacale, la data di nascita o la squadra del cuore? Con Nomination le occasioni non finiscono mai. Rendetele uniche con gioielli da regalare e personalizzare ogni giorno!