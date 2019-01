Taggia: Villa Boselli polo culturale? Laura Cane "Perché no. Nel 2019 investimenti per biblioteca e nuove esposizioni"

Per il 2019 il Comune di Taggia punta ad attuare diversi interventi per valorizzare la biblioteca civica e Villa Boselli che la ospita. La presidente del consiglio comunale, con delega alla cultura, Laura Cane, da tempo si sta adoperando per delineare la strategia d’intervento finalizzata a migliorare spazi ed i servizi dove oggi sono ospitati svariate centinaia di volumi.



Ora i tempi sembrano maturi e questo potrebbe essere l’anno della svolta per un luogo molto amato da tabiesi e turisti. Le prime indiscrezioni sulle intenzioni verso la biblioteca confermano che questa, almeno per il momento, non sia destinata a spostarsi dall’attuale collocazione. “La nostra biblioteca si trova in un punto strategico, nel cuore di Arma di Taggia ed oggi è gestita direttamente dal Comune. - conferma la presidente Cane - i cittadini la apprezzano e riceviamo costantemente molte donazioni di libri”.