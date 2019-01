Taggia: alla piccola Stella il primo 'pacchetto nascita' regalo dell'amministrazione comunale e di tre ditte del territorio

La piccola Stella è la prima fortunata tabiese ad aver ricevuto in regalo il ‘pacchetto nascita’ messo a disposizione dal Comune di Taggia. L’iniziativa è stata seguita in questi mesi dall’assessore Maurizio Negroni di concerto con le dipendenti Roberta Borioli ed Alice Rinaldi ed il dirigente Alberto Arvasi.



L'APPROFONDIMENTO CON L'ASSESSORE MAURIZIO NEGRONI





Tre ditte del territorio hanno colto l’opportunità offerta dal comune tabiese rispondendo alla chiamata e mettendo a disposizione dei prodotti utili per le coppie di neo genitori. Hanno partecipato: la Parafarmacia Gherzi di via Blengino, la Farmacia Revelli di via Queirolo e Tigotà di via del Piano. Ognuno di loro ha realizzato un singolo pacchetto contenente creme, salviette, buoni commerciali e tutto il necessaire per prendersi cura delicatamente del neonato. Per ogni nuovo nato ci sarà un pacchetto fornito da una delle tre ditte e sarà premura del Comune consegnare il dono.Il plauso ai ‘Pacchetti Nascita’ è arrivato anche dal sindaco di Taggia, Mario Conio che stamani ha presenziato alla consegna, portando il suo saluto ai genitori della bimba appena nata, dei parenti presenti e delle ditte che hanno aderito all’iniziativa. Il primo cittadino ha evidenziato come queste attività siano importanti per il Comune e per le tante famiglie che vivono in questo borgo.Consegnare questi regali è gesto positivo che porta l’amministrazione a contatto diretto con i cittadini in un momento di grande gioia. Più pacchetti nascita saranno consegnati più vorrà dire che ci saranno nuovi nati a Taggia. Un messaggio di vicinanza altrettanto importante colto da queste aziende sponsorizzatrici che hanno accolto subito di buon grado il progetto del Comune e si sono messe a disposizione con prodotti naturali e di alta qualità.L’iniziativa proseguirà per tutto il 2019 ed entra a far parte di un piano di attività connesse, sostenute dal Comune e rivolte alle famiglie ed ai bambini. Un concetto sottolineato a più riprese dall’assessore Negroni che ha ricordato anche le altre opportunità offerte ai genitori come: i parcheggi rosa, bimbo a bordo ed a breve la riapertura del centro ricreativo per bambini, l’Albero Magico. Dopo la parentesi di via Genova, dalla prossima settimana questo spazio per i più piccoli riaprirà nelle scuole tabiesi.