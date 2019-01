Sanremo: restyling di porto vecchio, il Comune ha scelto il progetto della ‘Porto di Sanremo’ di Unogas e Azimut (Foto e Video)

Il nodo è sciolto. Il Comune di Sanremo ha scelto il progetto vincente per l’ambizioso progetto di riqualificazione (o vera e propria rivoluzione) di porto vecchio.

Dopo tutte le procedure necessarie dal punto di vista tecnico e amministrativo è stato scelta la proposta della ‘Porto di Sanremo srl’ dell’imprenditore Walter Lagorio con la ‘Cantieri di Aregai’ insieme alla ‘Marina di Varazze’ che fa capo a Paolo Vitelli del gruppo Azimut.

Si tratta di un progetto importante e rivoluzionario con un investimento che potrebbe aggirarsi intorno ai 42 milioni di euro 20 dei quali per opere pubbliche che non prevedono reddito per il produttore. Ambiziose anche le opere a terra con una nuova via Nino Bixio sotterranea e posti auto in più. Tutti i dettagli del progetto cliccando QUI.

La scelta è stata resa nota questa mattina a seguito della riunione di Giunta convocata appositamente per ufficializzare la decisione.

“È un giorno importante per la città, negli ultimi due anni ci sono stati passaggi determinanti - ha dichiarato il sindaco Alberto Biancheri - ci dicono che facciamo tutto negli ultimi cinque mesi, ma nella vita amministrativa i percorsi sono lunghi. Siamo partiti anni fa con la messa in sicurezza del San Francesco, abbiamo fatto dei lavori con i cantieri navali e questi due interventi sulla zona ‘rossa’ del porto sono stati importanti e hanno aperto alla prospettiva dei privati per poter intervenire e fare dei progetti per il porto. Questa amministrazione ha iniziato un percorso con diversi aspetti che dovevano essere portati a termine. Ricordo che il crematorio di Valle Armea è stato il primo project financing come lo è oggi il porto. I tempi sono lunghi e fino all’anno scorso la situazione degli uffici comunali era tragica. Quello del porto vecchio è un progetto nato ad agosto del 2017 con la presentazione della prima proposta e poi ci siamo dovuti attrezzare per avere i pareri e abbiamo anche aperto un confronto con gli operatori del porto per avere le loro idee e osservazioni. Un percorso importante ma che volevamo portare a termine nel nostro mandato. Oggi non scegliamo il promotore, ma il progetto che l’amministrazione preferisce. Sono tutti progetti interessanti e faccio un ringraziamento a tutti, ma la nostra scelta ricade su una visione di città che abbiamo fatto nostra. Una visione che parte da lontano con ‘Pigna Mare’, va nella Pigna e arriva al porto. In questa visione abbiamo cercato di capire quale fosse il progetto migliore. Questo è un primo passo, il progetto deve rientrare in un’ottica di rifacimento di tutto il waterfront fino alla vecchia stazione. Per la scelta del progetto di ‘Porto Sanremo’ abbiamo pensato che il sottopasso e la struttura del porto in sé dà una visione di ampio respiro fino a piazza Bresca. Ma ci sono delle cose che vanno riviste, come la viabilità con il sottopasso e dobbiamo rivedere l'uscita su via Roma. Noi vogliamo anche tutelare le associazioni sportive della zona che vanno salvaguardate e chiederemo che rimangano in capo al Comune e non ai privati, avranno sempre un rapporto con noi. La stessa cosa vale per piazzale Vesco. Anche sull'ormeggio vicino ai baretti chiederemo che non siano sistemate imbarcazioni che blocchino la visuale sul mare. Ho sentito parlare di lobby di privati, io penso che si possano fare delle scelte con i privati e se non mi sentissi libero di fare le nostre scelte responsabili non sarei qui”.

