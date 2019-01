Taggia: troppo freddo in aula alle ex Caserme Revelli, una classe di 17 studenti lascia l'Istituto

Temperature troppo rigide alle ex Caserme Revelli di Taggia e così una classe dell’Istituto Colombo ha deciso di abbandonare la scuola. I 17 alunni della Quinta, sezione A, del corso di Amministrazione finanza e marketing questa mattina hanno preferito tornare a casa per via del troppo freddo trovato all’interno dell’aula dove sarebbero dovuti rimanere fino alle 13.30.



La situazione è nota all’interno dell’edificio e non è la prima volta che gli studenti si lamentano per questo problema dovuto in parte agli infissi. Secondo i ragazzi il problema sarebbe causato anche dalle poche ore di accensione dell’impianto di riscaldamento non sufficienti a garantire temperature adeguate ed al completo spegnimento nel weekend.



Nel corso della settimana scorsa c’era già stato un po’ di malumore tanto che gli alunni avevano deciso di dotarsi di un termometro per vedere quale fosse la reale temperatura all’interno della classe. Stamani di fronte ai 16 gradi percepiti gli studenti hanno preso la decisione di abbandonare l’aula ed infine di andare via dalla scuola. Il problema è stato trattato all’interno di un documento portato all’attenzione della dirigenza scolastica dell’istituto la cui manutenzione ed anche l’accensione del riscaldamento compete alla Provincia.



Ai ragazzi è stata offerta la possibilità di avere una piccola stufetta elettrica per aumentare la temperatura della classe. Il gesto, sebbene sia stato accolto positivamente, non ha fermato la protesta per la giornata odierna.



Sull’accaduto abbiamo contattato la dirigente scolastica, la dott.ssa Anna Rita Zappulla che ha commentato così: “Abbiamo già contattato la Provincia e va detto che era già venuta la settimana scorsa per la manutenzione su Sanremo ed in questa settimana c’è stato detto che avrebbero provveduto ad effettuare i lavori anche su Taggia. Il sabato e la domenica non essendoci scuola chiudono il riscaldamento per risparmiare ma al lunedì con giornate più rigide c’è più freddo. Abbiamo già avuto la rassicurazione che adesso terranno acceso il riscaldamento per alcune ore anche di domenica”.