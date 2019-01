Processo Breakfast: Il destino processuale di Claudio Scajola potrebbe dividersi da quello di Chiara Rizzo

Udienza tecnica, ma comunque con alcuni colpi di scena da parte dell’Antimafia reggina quella da poco conclusasi all’aula bunker di Reggio Calabria dove si è celebrato il processo “Breakfast”. Alla sbarra c’è l’ex ministro dell’Interno e dello Sviluppo economico e attuale sindaco di Imperia, Claudio Scajola insieme a Martino Politi, Mariagrazia Fiordelisi e a Chiara Rizzo, ex moglie di Amadeo Matacena, attualmente latitante a Dubai dopo aver rimediato una condanna definitiva a tre anni di carcere per concorso esterno in associazione mafiosa.



Il destino processuale di Scajola potrebbe, però diversi da quello della Rizzo che oggi tramite il proprio legale, Candido Bonaventura, ha avanzato al Tribunale reggino, presieduto da Natina Pratticò, la richiesta di “rito abbreviato condizionato” alla luce delle nuove contestazioni mosse, durante l’udienza scorsa, dal procuratore aggiunto Giuseppe Lombardo, titolare dell’inchiesta. Ai due imputati, Rizzo e Scajola, l’accusa aveva contestato non solo di aver agevolato la criminalità organizzata per il tentativo di mantenere la latitanza di Matacena, ma anche di aver agevolato un’associazione segreta collegata alla ‘ndrangheta da un 'rapporto di interrelazione biunivoca, destinata ad estendere le potenzialità operative del sodalizio mafioso in campo nazionale ed internazionale'. Il tutto con lo scopo di sostenere 'la perdurante latitanza del Matacena, già condannato in via definitiva quale concorrente esterno della ‘ndrangheta reggina, per il rilevantissimo ruolo politico ed imprenditoriale svolto a favore della predetta nell’ambito di una più vasta operazione avente ad oggetto anche la programmata ed in parte eseguita latitanza all’esterno di Marcello Dell’Utri'.



Una nuova accusa che ha portato oggi il difensore della Rizzo a chiedere l’ammissione “al rito abbreviato condizionato” perché essa rappresenta 'fatto nuovo' che fanno leva su alcune circostanze che dovrebbero essere 'doverosamente oggetto di diversa inchiesta da parte della Dda reggina e che sarebbe dovuto transitare attraverso un’udienza preliminare'. L’avvocato ha già anticipato che occorre quindi eventualmente acquisire tutti gli atti in possesso del Collegio e alcuni documenti che risulterebbero utili al fine di una difesa dalla nuova accusa.



Non sono mancate poi, gli interventi dei difensori dei legali di Claudio Scajola, gli avvocati Elisabetta Busuito e Patrizia Morello le quali hanno argomentato circa l’ “indeterminatezza” della modifica del capo di imputazione ed inoltre, sempre in riferimento alla nuova contestazione dell’aggravante, che il 'pubblico ministero si è limitato ad una indicazione assolutamente generica' e che ci si trova di fronte ad un 'netto scollamento fra la modifica dell’imputazione, così come prospettata dal pm, e gli esiti dell’istruttoria dibattimentale'. In chiusura di intervento i legali Busuito e Morello hanno sottolineato, giurisprudenza alla mano come non ci sia stato il rispetto del 'principio del contraddittorio fra le parti, per le modalità con cui la modifica del capo d’imputazione è avvenuta'.



Alla richiesta avanzata dall’avvocato della Rizzo il procuratore Lombardo si è opposto e nel contempo ha formulato alcune richieste istruttorie. L’accusa ha ribadito la necessità di far testimoniare durante il processo il collaboratore di giustizia Cosimo Virgiglio, un imprenditore legato alla cosca Molè di Gioia Tauro ma, anche un soggetto inserito in contesti masso-mafiosi. Virgiglio, seppur non nei 180 giorni (ossia quelli previsti dalla legge e che disciplinano le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia con gli inquirenti) come riferito dallo stesso pm, aveva “tirato in ballo” in questi contesti, l’ex ministro Scajola. Negli atti dell’indagine il collaboratore aveva affermato che “la ‘ndrangheta tramite Scajola voleva arrivare a Impregilo (l’azienda impegnata nella realizzazione di dighe e impianti idroelettrici, opere idrauliche, ferrovie e metropolitane, aeroporti e autostrade, e anche nel famoso progetto del “ponte sullo Stretto”). Questa richiesta di testimonianza era già stata formulata dall’accusa nei mesi scorsi e il Tribunale non aveva ammesso l’audizione di Virgilio.



Scajola nel contempo aveva dichiarato 'di non aver mai conosciuto Virgilio e che questi non avrebbe potuto riferire alcunché sul suo conto perché non lo aveva mai né visto né incontrato'. Adesso l’antimafia insiste e richiede nel contempo l’escussione in aula di altre due collaboratori di giustizia ossia Pasquale Nucera, esponente di rilievo della cosca Iamonte attiva a Melito Porto Salvo, comune dell’area grecanica della provincia reggina, e il “pentito” Giuseppe Lombardo, ritenuto uno dei killer più spietati della ‘ndrangheta prima di scegliere di collaborare con gli inquirenti. Su tutte queste richieste formulate dal procuratore aggiunto il Tribunale dello Stretto deciderà durante la prossima udienza fissata per lunedì 28 gennaio.