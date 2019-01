CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 14 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- AQUAMAN – ore 15.45 - 18.30 - 21.30 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- BENVENUTI A MARWEN – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Robert Zemeckis - con Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger, Merritt Wever, Janelle Monáe, Eiza González – Biografico - "Mark Hogancamp dopo aver subito una violenta aggressione da parte di cinque uomini rimane nove giorni in coma e quaranta in ospedale. I danni cerebrali subiti gli fanno perdere la memoria, ma Hogancamp inizia a costruire un'enorme città in miniatura ricreandola come se fosse all'epoca della seconda Guerra Mondiale e popolandola con varie versioni di se stesso, dei suoi conoscenti, amici, delle donne che ha amato e perfino dei suoi assalitori, iniziando così a vivere in quella sorta di mondo fantastico. Basato su di una storia vera…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 15.30 - 17.30 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***

- ATTENTI AL GORILLA – ore 19.45 - 21.45 – di Luca Miniero - con Frank Matano, Cristiana Capotondi, Pasquale Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo – Commedia - "Come ci si sente se all'improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo, un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile... provare per credere…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- VAN GOGH - AT ETERNITY’S GATE – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Julian Schnabel - con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner – Biografico/Drammatico - "Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Chiuso



Centrale (tel. 0184 597822)

- NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Massimiliano Bruno - con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli – Commedia - "Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un ‘Tour Criminale’ di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L'idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta...sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all'epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell'incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

- UN PROFILO PER DUE (in lingua francese) – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Stéphane Robelin - con Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphanie Crayencour, Stéphane Bissot – Commedia/Romantico - "L'ottantenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per questo sua figlia decide di regalargli un computer, nella speranza di stimolare la sua curiosità e - perché no? - di permettergli di conoscere nuove persone. Grazie agli insegnamenti del trentenne Alex, Pierre impara a navigare e presto si imbatte in un sito di appuntamenti online. Utilizzando l'identità di Alex, Pierre conosce Flora63, un'affascinante giovane donna, e se ne innamora. Anche la giovane rimane affascinata dallo spirito romantico dei suoi messaggi e gli chiede un appuntamento. Intrigato da questa nuova avventura, Pierre deve a questo punto convincere Alex ad andare all'incontro al suo posto…”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA CASA SUL MARE (Cineforum) – ore 16.15 - 20.15 - 22.30 – di Robert Guédiguian - con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier – Commedia/Drammatico - "In una pittoresca villa affacciata sul mare di Marsiglia tre fratelli si ritrovano attorno all'anziano padre: Angela fa l'attrice e si è trasferita a Parigi, Joseph è un aspirante scrittore innamorato di una ragazza che ha la metà dei suoi anni, e Armand, l'unico a vivere ancora in paese, gestisce il piccolo ristorante di famiglia. Il tempo passato insieme è l'occasione per fare un bilancio, tra ideali ed emozioni, aspirazioni e nostalgie. Finché un arrivo imprevisto, dal mare, porterà scompiglio nelle vite di tutti…”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

Chiuso



