Il 16 gennaio ad Imperia gli appuntamenti per la formazione sulla Privacy, si parte con il GDPR

Tornano a Imperia (mercoledì 16 gennaio dalle 15.00 alle 19.00, in via G. De Sonnaz 27) gli appuntamenti per la formazione sulla Privacy, con i corsi per professionisti e imprese proposti da Veris Servizi tramite la sua business unit privacyandsecurity.eu. Quattro ore di corso di formazione GDPR dedicato a titolari, dirigenti e dipendenti che devono ancora adeguarsi al nuovo Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali n° 2016/679/UE, entrato in vigore il 25 maggio 2018 o che vogliono conoscere le novità introdotte dalla Legge 101/18 di armonizzazione tra il GDPR e la Legislazione italiana.



Essere compliant rispetto al GDPR è obbligatorio per tutte le aziende e le organizzazioni che effettuano trattamento di dati personali (dipendenti, clienti, fornitori, ecc.) e ha un impatto enorme sulla gestione organizzativa.Il programma del corso prevede la trattazione dei seguenti argomenti: quadro normativo, definizioni e attori in gioco, diritti degli interessati, realizzazione di un'informativa e gestione del consenso, obblighi e adempimenti per le aziende (registri dei trattamenti, analisi del rischio, ecc.), regime sanzionatorio e focus su legge di armonizzazione tra il GDPR e la legislazione italiana. Verrà inoltre affrontato un caso di studio per analizzare nella pratica le nozioni apprese, al termine del quale i partecipanti elaboreranno un questionario per la verifica dell'apprendimento. I docenti del corso saranno Carlo Venditto, ingegnere elettronico con esperienza pluriennale nell'ambito della consulenza direzionale in ambito IT e sicurezza delle informazioni e Riccardo Lora, consulente in ambito sicurezza, protezione dei dati personali e Privacy Officer.



"A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione al corso con l'indicazione delle ore, del programma e dell'eventuale superamento della verifica. Il costo di partecipazione è di 69,00 €. Per informazioni e prenotazione (obbligatoria) chiamare il numero 0184 8930898, oppure seguire il link http://bit.ly/2EhOTPM. Il corso è organizzato da privacyandsecurity.eu, business unit di Veris Servizi srl, azienda con sede a Imperia che fornisce consulenza e strumenti sofisticati per l’adeguamento di Enti e Imprese alle normative e alle nuove sfide del mercato globale. Con una esperienza ventennale consolidata nel campo dell’IT e della protezione degli asset informativi, dispone di competenze trasversali specializzate che consentono un approccio globale alle soluzioni" - spiegano gli organizzatori.