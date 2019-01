Aumentare le dimensioni del seno: ecco perché e come fare

Non tutte, ma molte donne non sono soddisfatte delle dimensioni del proprio seno. La moda oggi impone delle misure abbastanza notevoli in proposito. Anche se chi è dotato naturalmente delle stesse spesso ha da lamentarsi, esattamente come chi invece ha un decolté che si avvicina pericolosamente al piatto. Tuttavia è più frequente la situazione di chi vorrebbe aumentare la dimensione del proprio seno. Per moda o per gusto strettamente personale. Tralasciando le implicazioni di carattere etico e soggettivo, vi suggeriamo alcuni modi per poter aumentare le dimensioni di questo distintivo femminile.

Il ruolo dell'alimentazione nell'aumento del seno

Ad alcuni sembrerà una stupidaggine, ma secondo quanto riportato dal sito senupitalia.com anche l'alimentazione gioca un ruolo importante in relazione ad un potenziale aumento del seno. Avete mai sentito parlare di fitoestrogeni? Ebbene proprio questi, cioè estrogeni presenti in alcuni alimenti, potranno diventare ottimi alleati nella battaglia per la conquista di qualche taglia in più per il vostro seno. Tra le migliori fonti alimentari di fitoestrogeni possiamo sicuramente citare frutta, semi di girasole, pollo, uova, semi di sesamo e semi di lino. Importante poi incrementare, nella propria alimentazione, la presenza di grassi sani. Via libera quindi al consumo di olio di oliva, avocado, noci e pesce. Importante inoltre tenere sotto controllo il giusto apporto di vitamine e minerali, che in caso di carenze potrebbero compromettere i livelli ormonali. In particolare occhio alla vitamina A che rigenera le cellule, alla vitamina C che ripristina il collagene aumentando i tessuti di sostegno compresi quelli del seno, ma senza dimenticare la vitamina B6 e la vitamina E che svolgono il loro ruolo fondamentale.

I rimedi naturali per aumentare il seno

Per aumentare il seno si potranno utilizzare i massaggi tonificanti, prestando però particolare attenzione visto che si tratta di un punto particolarmente delicato del corpo femminile. È un rimedio naturale che richiede pazienza e costanza. Sarà infatti necessario procedere con un massaggio quotidiano di almeno mezz'ora al giorno. In un mese potreste ritrovarvi con una taglia in più. Questo accade perché il massaggio, anche quando viene effettuato sul decolté, aumenta il flusso sanguigno oltre che i fitoestrogeni. Viene anche stimolata la produzione di prolattina, che possiamo considerare come un vero e proprio ormone dell'ingrandimento. Sarà inoltre possibile procedere all'uso di specifiche creme, che promettono di aumentare le dimensioni del seno e che vadano a coadiuvare la funzione del massaggio. Non pensiate poi che non sia ancora attuale il trucco che le ragazze utilizzavano già nei lontani anni 80. Potrete quindi prendere le famose spalline, tanto di moda all'epoca, e inserirle per imbottire il reggiseno. Da non escludere poi soluzioni maggiormente posticce, con l'utilizzazione di altri oggetti come ad esempio fazzoletti.

La via definitiva: la chirurgia estetica

Se le avete provate tutte e non siete soddisfatte, oppure se non avete la pazienza necessaria per poter sperimentare i metodi naturali prima esposti, c'è sempre la possibilità della mastoplastica additiva. Si tratta comunque di un intervento di carattere chirurgico, con tutti i rischi che possono essere connessi. Compreso il rischio di non essere soddisfatte del risultato ad intervento ultimato. Per non parlare poi di possibili effetti negativi peggiori. Se deciderete di optare per questa tipologia di scelta, il consiglio fondamentale che vi raccomandiamo caldamente di seguire, è quello di rivolgervi a professionisti specializzati e degni di fiducia che non si limitino soltanto a valutare l'intervento dal punto di vista medico e pratico, ma che effettuino preventivamente anche una valutazione di tipo psicologico e di opportunità dell'intervento. Ciò considerando il vostro caso concreto per valutare se sia opportuno procedere o meno.