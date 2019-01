CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 13 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 4 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- AQUAMAN – ore 15.45 - 18.30 - 21.30 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- BENVENUTI A MARWEN – ore 16.15 - 19.15 - 21.30 – di Robert Zemeckis - con Steve Carell, Leslie Mann, Diane Kruger, Merritt Wever, Janelle Monáe, Eiza González – Biografico - "Mark Hogancamp dopo aver subito una violenta aggressione da parte di cinque uomini rimane nove giorni in coma e quaranta in ospedale. I danni cerebrali subiti gli fanno perdere la memoria, ma Hogancamp inizia a costruire un'enorme città in miniatura ricreandola come se fosse all'epoca della seconda Guerra Mondiale e popolandola con varie versioni di se stesso, dei suoi conoscenti, amici, delle donne che ha amato e perfino dei suoi assalitori, iniziando così a vivere in quella sorta di mondo fantastico. Basato su di una storia vera…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE – ore 21.30 – di Michele Soavi - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano – Commedia - "Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia... Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

- VAN GOGH - AT ETERNITY’S GATE – ore 16.30 - 19.30 - 21.30 – di Julian Schnabel - con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner – Biografico/Drammatico - "Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- ATTENTI AL GORILLA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Luca Miniero - con Frank Matano, Cristiana Capotondi, Pasquale Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo – Commedia - "Come ci si sente se all'improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo, un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile... provare per credere…”

Voto della critica: **



Centrale (tel. 0184 597822)

- NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Massimiliano Bruno - con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli – Commedia - "Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un ‘Tour Criminale’ di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L'idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta...sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all'epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell'incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- MOSCHETTIERI DEL RE – ore 15.30 - 17.30 – 19.30 – di Giovanni Veronesi - con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy – Commedia - "I leggendari spadaccini, D’Artagnan, Athos, Aramis e Porthos oggi sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Un po' attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, vengono richiamati all'avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino con la sua cospiratrice Milady…”

Voto della critica: **

- CITY OF LIES – ore 21.30 – di Brad Furman - con Johnny Depp, Forest Whitaker, Toby Huss, Dayton Callie, Neil Brown Jr., Louis Herthum – Thriller/Biografico/Drammatico - "Russell Poole è un ex detective che ha dedicato la sua vita al caso, mai risolto, degli omicidi delle due star del rap Tupac Shakur e The Notorious B.I.G. Vent'anni dopo, Poole riceve la visita di un reporter che a sua volta legò a quel caso il suo unico momento di notorietà. I due iniziano a condurre insieme una nuova indagine, decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles. Tratto da una storia vera…”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- VICE – L'UOMO NELL'OMBRA – ore 21.00 – di Adam McKay - con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler Perry, Alison Pill – Biografico/Drammatico - "Un incredibile biopic su Dick Cheney, uno dei più potenti e controversi uomini politici americani, vicepresidente degli Stati Uniti al fianco di George W. Bush, e responsabile delle decisioni politiche che hanno cambiato per sempre la storia contemporanea…”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- AQUAMAN – ore 15.45 - 18.15 - 20.45 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ATTENTI AL GORILLA – ore 16.00 - 17.45 - 19.15 - 21.00 – di Luca Miniero - con Frank Matano, Cristiana Capotondi, Pasquale Petrolo, Francesco Scianna, Diana Del Bufalo – Commedia - "Come ci si sente se all'improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo, un avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l'amore di sua moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile... provare per credere…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – ore 16.00 - 18.15 - 21.00 – di Massimiliano Bruno - con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli – Commedia - "Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un ‘Tour Criminale’ di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L'idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta...sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all'epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell'incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure…”

Voto della critica: ***



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- VAN GOGH - AT ETERNITY’S GATE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Julian Schnabel - con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner – Biografico/Drammatico - "Gli ultimi, tormentati anni di Vincent Van Gogh. Dal burrascoso rapporto con Gauguin nel 1988 fino al colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. Un periodo frenetico e molto produttivo che ha portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell'arte e che continuano ad incantare il mondo intero…”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- AQUAMAN – ore 18.30 - 21.00 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- OLD MAN & THE GUN – ore 16.00 - 19.45 - 21.00 – di David Lowery - con Robert Redford, Casey Affleck, Danny Glover, Tika Sumpter, Isiah Whitlock jr – Thriller - "Ispirato alla storia vera di Forrest Tucker, un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. Negli anni del suo crepuscolo, dalla sua temeraria fuga dalla prigione di San Quentin a settant'anni, fino a una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò le autorità e impressionò il pubblico. Coinvolti in maniere diverse nella sua fuga, ci sono l'acuto e inflessibile investigatore John Hunt, che gli dà implacabilmente la caccia ma è allo stesso tempo affascinato dall'impegno non violento profuso da Forrest nel suo mestiere, e una donna, Jewel, che ama Forrest nonostante la professione che l'uomo si è scelto…”

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ***

- NON CI RESTA CHE IL CRIMINE – ore 19.15 - 21.15 – di Massimiliano Bruno - con Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli – Commedia - "Roma, 2018. Tre amici di lungo corso, con scarsi mezzi ma un indomabile talento creativo, decidono di organizzare un ‘Tour Criminale’ di Roma alla scoperta dei luoghi che furono teatro delle gesta della Banda della Magliana. L'idea, ne sono convinti, sarà una miniera di soldi. Abiti d'epoca, jeans a zampa, giubbotti di pelle, stivaletti e Ray-Ban specchiati, ed è fatta...sono pronti per lanciarsi nella nuova impresa. Se non fosse che, per un imprevedibile scherzo del destino, vengono catapultati negli anni Ottanta nei giorni dei gloriosi Mondiali di Spagna e si ritrovano faccia a faccia con alcuni membri della Banda che all'epoca gestiva le scommesse clandestine sul calcio. Per non parlare dell'incontro con una vulcanica e dirompente ballerina che rischia di scombinare ancora di più le carte. Per i tre amici potrebbe rivelarsi una ghiotta occasione di riscatto oppure…”

Voto della critica: ***



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- THE WIFE - VIVERE NELL’OMBRA – ore 17.30 - di Björn Runge - con Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Annie Starke – Drammatico - "Dietro ogni grande uomo, c'è sempre una grande donna. Joan Castleman è una donna estremamente intelligente e ancora molto bella, la perfetta moglie devota. Quarant'anni passati a sacrificare il suo talento, i suoi sogni e le sue ambizioni per incoraggiare e sostenere la carriera letteraria del carismatico marito Joe, sopportando e giustificando con pazienza le sue numerose scappatelle. Un tacito patto su cui è stato basato il loro matrimonio fatto di compromessi che la sola Joan deve sopportare. Ma dopo tanti anni ha finalmente raggiunto il punto di rottura. Alla vigilia del Premio Nobel, conferito a Joe per la sua apprezzata produzione letteraria, Joan si trova a confrontarsi con il più grande sacrificio della sua vita…”

Voto della critica: ***





Legenda - Giudizi della critica film in da 1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.cinematografo.it