In occasione del Festival di Sanremo 2019, presentazione libro 'I Grandi della Televisione'

E' stato pubblicato su tutti i book store del mondo, il libro "I Grandi della Televisione" scritto da Natale Maroglio e Antonio Cospito (entrambi braidesi) dedicato a Maurizio Costanzo, Corrado Mantoni, Mike Bongiorno, e Pippo Baudo.



Gli autori del libro come succede ormai da due anni, presenteranno l'opera alla Stampa in occasione del "Festival di Sanremo 2019". Infatti, nel 2017 hanno presentato il libro su "Maria De Filippi" e nel 2018 su "Michele Hunziker". Entrambi i libri hanno scalato le classifiche dei book store, ed ogni ricavato è stato devoluto in beneficenza.



Intervista esclusiva all'autore Antonio Cospito, dehoniano orante, disabile, e direttore di Area Stampa 360.



Come mai questi nomi?

Perché, tutti e quattro sono stati al Festival di Sanremo e le loro carriere artistiche sono legate tra loro.



Cosa ci dobbiamo aspettare?

Il libro sarà un tributo a Maurizio Costanzo, Corrado Mantoni, Pippo Baudo, e Mike Bongiorno, con tante curiosità su di loro che non sono mai emerse.



Ma il libro quando uscirà?

Il libro è già disponibile su tutti i book store, ma la versione cartacea sarà presentata in occasione del Festival di Sanremo 2019.



Il ricavato sarà devoluto in beneficenza?

Si come tutte le opere che scriviamo, anche per questa i ricavati saranno devoluti in beneficenza. In questo caso saranno versati all'elimosineria Apostolica del Vaticano, per le opere di carità del Santo Padre Papa Francesco.



Come mai Sanremo?

Perché il Festival di Sanremo mi ha sempre portato fortuna, e quest'anno per me sarà l'anno della rinascita specie dopo varie disavventure, e problemi di salute.



Progetti futuri?

Riportare in Televisione il programma musicale "Super Talent Sout", realizzare una canzone per l'estate, pubblicare nuovi libri, e seguire l'ufficio stampa di vari artisti in tour.