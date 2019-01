Premi nazionali artistici letterari “Marilianum- Città di Marigliano”

XV PREMIO NAZIONALE ARTISTICO E LETTERARIO "MARILIANUM – CITTÁ DI MARIGLIANO" Intitolato a VIOLA ESPOSITO. Il Concorso si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione A: Poesia in lingua Sezione B: Poesia in vernacolo

Sezione C: Narrativa Sezione D: arte grafica REGOLAMENTO

Sezione A: una o due opere (max 36 versi) in 6 copie, tema libero, di cui una con dati personali, recapiti telefonici ed e-mail;

Sezione B: come sopra, con traduzione,

Sezione C un solo racconto (max 5 cartelle) in 6 copie, tema libero, di cui una con dati personali, recapiti telefonici ed e-mail;

Sezione D: foto di un dipinto, un disegno o una fotografia (a colori o in bianco e nero) in doppia copia: una solo col titolo e l’altra con i dati personali. Quota di partecipazione € 10,00 per ma sezione più 5 per ogni altra sezione. Il pagamento anticipato può essere in contanti con gli elaborati (sotto la propria responsabilità) o effettuato sull’IBAN IT32 H 05034 40020 000000008314 intestato all’Ass. Artistico-Culturale MARILIANUM, oppure ricaricando la Postepay N. 4023 6009 4369 9613 intestata a Vincenzo Cerasuolo, c.f. CRSVCN47B17F839Z.

Tutti gli elaborati devono pervenire entro il 25 gennaio 2019, alla Segreteria del PREMIO “MARILIANUM” c/o VINCENZO CERASUOLO, Corso Umberto I n. 259, 80034 Marigliano (NA), corredati dall’autorizzazione al trattamento dei dati personali o via e-mail a: segreteriamarilianum516@gmail.com. I lavori verranno esaminati da una Commissione di esperti, il cui giudizio è insindacabile. La Cerimonia di premiazione avrà luogo in Marigliano il 13 aprile 2019. Tutti i partecipanti saranno avvertiti.

I premi consisteranno in trofei e opere in ceramica, conferimenti speciali personalizzati, diplomi in pergamena. NOTA: I primi 3 premi devono essere ritirati personalmente o con delega scritta, pena la perdita degli stessi. Gli altri premi possono essere anche spediti dietro invio anticipato delle spese postali.

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI MARIGLIANO Per eventuali informazioni telefonare ore serali alla Segreteria del Premio: Vincenzo Cerasuolo 329 7473209, Giovanna Giaquinto 3382778096, M. Rosaria Nappa 338 3142102

