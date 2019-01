L'oroscopo di Corinne: le previsioni per la settimana dal 10 al 17 gennaio

Ariete: soltanto mettendo alle strette un soggetto irresoluto ne capirete la vera natura, scoprendo dei lati caratteriali atti a non aggradarvi! Oltretutto non credete troppo alle smancerie di chi, tra una mezza verità e una mezza bugia, vi tiene sul filo del rasoio e prima di muovere passi importanti riflettete, vagliate pro e contro, ascoltate il sesto senso e il parere di chi, avendo maggior esperienza, vi guiderà verso una stradina sicura. Progetto atto ad andare in porto.



Toro: quanti dilemmi affollano la mente: l’essenziale però sarà attenersi alla realtà senza tingere tutto di nero nel contesto di visioni pessimistiche ben lungi dalle effettive prospettive che vi attendono sul fronte lavorativo o privato. Domenica allettante se trascorsa fuori dalle solite mura. Disturbi stagionali o psicosomatici. Rimandi o disguidi in un programma. Rivalità o invidie da stanare. Imprevisti tra giovedì e martedì. Forme influenzali.



Gemelli: istintivi ed immediati non manderete a dire le cose pigliando prese di posizione drastiche nei confronti di contesti o persone indisponenti. In casa e in amore siate meno polemici perché solo col dialogo e la dolcezza scoverete la ricetta di una serena complicità. Indefiniti malesseri, stress o acciacchi prettamente invernali. Finanziariamente apprestatevi ad un viavai di uscite ed entrate. Pettegolezzo a cui non dar adito. Scaramucce tra accoppiati.



Cancro: diverse faccende subiranno dei rallentamenti: non sarà infatti possibile procedere come prestabilito causa impedimenti sbucanti dal nulla. La quadratura del bellicoso Marte, abbinata all’opposizione di Saturno, origina incognite di varia origine e natura, curiose improvvisate, contatti con personaggi fascinosi ma misteriosi, rischio di beccare una contravvenzione, malesseri stagionali, sbuffi intermittenti. Ciononostante qualcosina vi rallegrerà. Invito gradito.



Leone: il cielo della settimana dispensa guizzi di confusione, timori infondati, novità in famiglia o sul lavoro, soste forzate e spese da sostenere ma, grazie agli auspici del pacioso Giove, potreste sentir bussare la fortuna alla porta: perché non accoglierla mettendo al Lotto numeri ricavati dai dati di nascita di un congiunto o da quelli delle persone con cui avete trascorso l’Epifania? Un neo è costituito da condizioni fisiche non propriamente ottimali o da un cruccio domestico.



Vergine: un gran fermento aleggerà nell’aria impedendo di vivere pacificamente tanti saranno gli impegni a cui adempiere. Se covate segreti desideri o attendete la circostanza giusta per pigliarvi una rivincita o allargare il cerchio di azione datevi una smossa e non aspettate passivamente che sia il fato a disporre per voi… Fattibili dei combini con un’amicona e una domenica fermentata. Vulnerabilità ad infiammazioni, raffreddori, cervicali o imbarazzi intestinali.



Bilancia: le stelle illumineranno la strada degli insicuri, di chi deve compiere scelte, optare per drastiche risoluzioni, ribaltare situazioni opprimenti od aggiungere colori sgargianti al quadro della quotidianità. Sfruttate al massimo le vostre capacità perché mai come ora necessitate di muovere passi incisivi per il futuro. Probabili incavolature motivate dalla superbia, insensibilità o tirchieria altrui. Simpatiche, allettanti novelle conoscenze. Weekend all’insegna dell’imprevedibilità.



Scorpione: barare con i sentimenti può esser pericoloso in una fase astrologicamente delicata: siate dunque sinceri con voi stessi, ammettendo limiti e desideri, successi e sconfitte… Una fetta di destino sta per mutare e tentare di migliorarne la qualità è il compito più grosso che vi spetta. Crucci per un parente e malintesi da chiarire sul nascere. Fastidi connessi ad un mezzo meccanico, elettrico od elettronico. Occhio ai furti e ai furbi! Sabato incasinato. Infreddature.



Sagittario: qualcuno deluderà, qualcun altro diletterà ma nell’insieme ve la caverete egregiamente a patto di non seguitare a riporre fiducia in chi cambia umore e bandiera a seconda delle lune del momento… Un tipo impensierirà oppure bisticcerete per una questione dove si continua a darvi torto e mai ragione… Scintille e faville tra innamorati. Missiva inaspettata o ritrovi con una allegra brigata. Approfittate dei saldi per fare acquisti convenienti. Amici da contattare.



Capricorno: settimana pungente e movimentata per gli appartenenti al I decano i quali, assorbendo l’influsso di un Marte avverso, si troveranno alle prese con chi poco dà ma ha un fracco di pretese… Dinanzi ad una provocazione o ad una richiesta temporeggiate: la precipitazione risulterebbe una pessima consigliera. Salvaguardatevi da sbalzi di temperatura, laringiti, tosse, influenze o recidive. Beghe col partner o corrucci per un’amica o conoscente. Occhio alle truffe!



Acquario: per qualche nativo è giunta l’ora di voltar pagina, guardare all’avvenire in maniera diversa, scordare esperienze negative, riempire con nuove storie ed emozioni i capitoli che si stanno per aprire sul grande libro dell’anno corrente. Un congiunto potrebbe motivare preoccupazioni mentre un sollazzo, incontro od intrallazzo ringalluzzirà. Scatti di collera di cui in seguito vi pentirete. Emicranie, naso colante, mal di gola o articolazioni scricchiolanti.



Pesci: apprestatevi non solo ad una settimana ma ad un intero mesetto movimentato al punto di non rinvenire un attimino per rilassarvi … La beata Venere regalerà guizzi di ilarità ma simultaneamente la quadratura di Giove minerà lievemente le finanze: siate dunque accorti nello spendere in previsione di spesine e spesone da sostenere prossimamente. Se abitualmente trattate con un Gemelli, Leone, Acquario o Scorpione sappiate che vi sorprenderà. Fiacca serale o mattutina.



I sogni son come le stelle: irraggiungibili ma capaci di illuminare il buio della notte e della vita.