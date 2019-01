Vuoi proteggere la casa dai ladri? Il nebbiogeno è la soluzione di difesa migliore

Se sei alla ricerca di un impianto per la sicurezza della tua abitazione che sia molto efficace e che quando rilevi la presenza di intrusi li metta in fuga, la Serini Consulting – Aesse Impianti, ti propone l'antifurto nebbiogeno. Si tratta di una soluzione all'avanguardia contro i furti e le rapine che garantisce in modo sicuro la protezione dei propri beni. Un ladro di solito quando compie un'effrazione e fa scattare l'allarme, ha dai 10 ai 45 minuti di tempo a disposizione per portare via oggetti di valore, denaro e molto altro, prima che arrivino le forze dell'ordine. Il nebbiogeno rappresenta la soluzione perfetta per impedire al ladro di sfruttare questo intervallo di tempo, infatti è in grado di saturare un locale di nebbia in pochi secondi, limitando la visibilità e costringendolo alla fuga. Fino ad oggi i nebbiogeni erano stati utilizzati con successo all’interno dei grandi negozi, magazzini e locali industriali, ma grazie a Serini Consulting potranno anche essere installati all'interno della tua abitazione. Il nebbiogeno non è solo una barriera fisica per il ladro quando si introduce nelle nostre case, ma rappresenta anche una efficace difesa quando siamo presenti. Infatti, il malintenzionato non conoscendo l’interno dell’abitazione, verrà ostacolato dal nebbiogeno in modo insormontabile e invece per gli occupanti, che ben conoscono gli ambienti di casa, la nebbia diventerà una garanzia di incolumità e consentirà di chiamare le forze dell’ordine ed attendere il loro arrivo.

La Serini Consulting – Aesse Impianti è partner di Protect, l'azienda leader nella produzione degli antifurti nebbiogeni. Un nebbiogeno PROTECT è il solo antifurto che non si limita a scongiurare un’intrusione: la respinge in tua assenza.

