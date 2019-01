Imperia: aggiornate le tariffe del campo di atletica, l'assessore Vassallo “Garantiamo la promozione dello sport in città”

Nel dettaglio: per le società sportive imperiesi di qualsiasi disciplina la tariffa è di 400 euro all'anno o di 200 euro per sei mesi, mentre per le società non imperiesi è rispettivamente di 600 e 300 euro. La tariffa per il singolo atleta imperiese tesserato fuori dal Capoluogo è invece di 50 euro all'anno. Per usufruire dell'impianto il cittadino imperiese maggiorenne ha una tariffa di 60 euro all'anno, che scende a 30 in caso di minorenne. L'ingresso turistico per 30 giorni consecutivi ammonta infine a 20 euro.