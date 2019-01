Mondo di poesie: "Vischio: trasparenza parassita" di Roberto Fiumara

Vischio: trasparenza parassita



Suadente e pericolosa trasparenza. Piccole perle trasparenti che assorbono ogni linfa vitale, prosciugano le forze di piante vigorose senza cura di questa loro capacità distruttiva. Irriverente, con esili gambi debolmente verdi, flessibili, all’apparenza esili. Emerge tra i rami spogli, quando la natura ritira il proprio esercito di foglie leggere, nel silenzio del giorno freddo.



Asporta vitalità, per creare nuova vita, per un nuovo respiro che illumina. Entra in possesso della passione senza chiedere permesso, se ne impossessa in modo prepotente, solo per il proprio bagliore. Atipico nel suo essere, impossibile che germogli in un semplice terreno, come una “creatura diversa”. Inavvicinabile per gli uomini, solo creature alate possono nutrirsene rimanendone immuni. Una crescita lenta e costante che prende il sopravvento, parassita del cuore pulsante dietro la ruvida corteccia che nulla può, non riesce ad opporsi, e forse non vuole. Parassita visibile in modo indisturbato tra i rami spogli. L’imponenza piegata alla semplicità ammaliante. Rami delicati, quasi timorosi di ogni movimento, come struttura di un corpo delicato.



Come piccole gocce filtrano la debole luce solare, e ne imprigionano il calore in attesa della lunga notte quando brillando cercheranno di rendere terrestre la luce stellare. Vischio.



Non è sorridendo che si cambia il mondo… Ma intanto si può iniziare a cambiare la nostra percezione di ciò che ci circonda.