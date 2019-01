CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, domenica 6 gennaio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo, alla Sala 2 del cinema Imperia di Oneglia, al Politeama di Diano Marina e all'Olimpia di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- AQUAMAN (3D) – ore 15.45 - 18.30 - 21.30 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **

Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 21.30 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale - "Un racconto realisto ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 e di Freddie Mercury, celebre leader della band inglese…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Michele Soavi - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano – Commedia - "Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia... Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia programmazione

- IL RITORNO DI MARY POPPINS – ore 15.30 - 18.00 - di Rob Marshall - con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters – Musical/Sentimentale - "La storia si svolge a Londra, durante la Grande Depressione, e vede il ritorno di Jane e Michael Banks, ormai cresciuti e che, insieme ai tre figli di Michael, dopo aver subito una perdita ricevono la visita di Mary Poppins. Con l'aiuto dei suoi poteri magici e del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia…”

Voto della critica: ***

- SUSPIRIA – ore 20.30 – di Luca Guadagnino - con Dakota Johnson, Tilda Swinton, Mia Goth, Lutz Ebersdorf, Jessica Buy – Horror/Thriller - "Una brillante e ambiziosa ballerina americana si reca in Europa per frequentare una scuola prestigiosa. Dopo il brutale assassinio di un compagno di studi e altre morti cruenti che mandano in frantumi la quiete del campus, la ragazza capisce che l'accademia probabilmente non è che la facciata di una minacciosa organizzazione…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

Doppia programmazione

- SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO – ore 15.30 - 17.30 – di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman - con Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Liev Schreiber – Animazione/Avventura - "Le vicende del teenager di Brookyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera…”

Voto della critica: ****

- IL RITORNO DI MARY POPPINS – ore 21.00 - di Rob Marshall - con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters – Musical/Sentimentale - "La storia si svolge a Londra, durante la Grande Depressione, e vede il ritorno di Jane e Michael Banks, ormai cresciuti e che, insieme ai tre figli di Michael, dopo aver subito una perdita ricevono la visita di Mary Poppins. Con l'aiuto dei suoi poteri magici e del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia…”

Voto della critica: ***

Centrale (tel. 0184 597822)

- MOSCHETTIERI DEL RE – ore 15.30 – 17.30 – 19.30 – 21.30 – di Giovanni Veronesi - con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy – Commedia - "I leggendari spadaccini, D’Artagnan, Athos, Aramis e Porthos oggi sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Un po' attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, vengono richiamati all'avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino con la sua cospiratrice Milady…”

Voto della critica: **



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- BUMBLEBEE – ore 16.00 – di Travis Knight - con Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., John Ortiz, Jason Drucker – Azione/Avventura/Fantascienza - "È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie, alla soglia dei 18 anni ed è alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo…”

Voto della critica: ***

- AMICI COME PRIMA – ore 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Christian De Sica - con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Francesco Bruni (I) – Commedia - "Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla e al figlio Matteo, che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?…”

Voto della critica: **



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- AQUAMAN – ore 15.45 - 18.30 - 21.15 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 15.45 - 18.00 - 20.45 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Doppia Programmazione

- AMICI COME PRIMA – ore 16.00 - 18.00 – di Christian De Sica - con Massimo Boldi, Christian De Sica, Regina Orioli, Maurizio Casagrande, Francesco Bruni (I) – Commedia - "Cesare è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. Con l'arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana, figlia di Massimo Colombo, storico proprietario dell'hotel, licenzia per primo proprio il direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico Marco si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce un'intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla e al figlio Matteo, che continuano a crederlo direttore dell'hotel. Per quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità?…”

Voto della critica: **

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE – ore 21.00 – di Michele Soavi - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano – Commedia - "Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia... Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?…”

Voto della critica: **



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Doppia programmazione

- IL RITORNO DI MARY POPPINS – ore 15.45 – di Rob Marshall - con Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer, Julie Walters – Musical/Sentimentale - "La storia si svolge a Londra, durante la Grande Depressione, e vede il ritorno di Jane e Michael Banks, ormai cresciuti e che, insieme ai tre figli di Michael, dopo aver subito una perdita ricevono la visita di Mary Poppins. Con l'aiuto dei suoi poteri magici e del suo amico Jack, Mary aiuterà la famiglia a ritrovare la gioia di vivere e il senso della meraviglia…”

Voto della critica: ***

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE – ore 18.15 - 21.00 – di Michele Soavi - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano – Commedia - "Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia... Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?…”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- LA BEFANA VIEN DI NOTTE – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Michele Soavi - con Paola Cortellesi, Stefano Fresi, Odette Adado, Jasper Gonzales Cabal, Diego Delpiano – Commedia - "Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e giovane di giorno, di notte si trasforma nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso dell'Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di vent'anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l'infanzia... Sei compagni di classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a salvare la Befana?…”

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO – ore 16.00 – di Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman - con Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld, Mahershala Ali, Liev Schreiber – Animazione/Avventura - "Le vicende del teenager di Brookyn Miles Morales e delle infinite possibilità del Ragno-Verso, dove più di una persona può indossare la maschera…”

Voto della critica: ****

- AQUAMAN – ore 18.30 - 21.00 – di James Wan - con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II – Azione/Fantascienza/Avventura - "Il giovane Arthur Curry scopre di essere in realtà Orin, erede al regno sottomarino di Atlantide: oltre a prendere il commando del suo popolo come Governatore di Atlantide, sarà chiamato a proteggere l'intero globo, sia sulla terra che nel mare…”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Doppia Programmazione

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 16.00 - 18.30 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***

- MOSCHETTIERI DEL RE – ore 21.00 – di Giovanni Veronesi - con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy – Commedia - "I leggendari spadaccini, D’Artagnan, Athos, Aramis e Porthos oggi sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Un po' attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, vengono richiamati all'avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino con la sua cospiratrice Milady…”

Voto della critica: **

VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

Doppia Programmazione

- RALPH SPACCA INTERNET – ore 16.30 - 19.15 – di Rich Moore, Phil Johnston - con le voci di Serena Rossi, Nicoletta Romanoff, Mélusine Ruspoli, Serena Autieri, Fabio Rovazzi – Animazione/Avventura - "Le avventure di Ralph continuano nello spazio dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a cercare un pezzo di ricambio per riparare il videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi costumi, mondi e personaggi, come l'algoritmo alla moda Yesss e la squadra delle principesse Disney…”

Voto della critica: ***

- MOSCHETTIERI DEL RE – ore 21.15 – di Giovanni Veronesi - con Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Sergio Rubini, Rocco Papaleo, Margherita Buy – Commedia - "I leggendari spadaccini, D’Artagnan, Athos, Aramis e Porthos oggi sono un allevatore di bestiame sgrammaticato, un castellano lussurioso, un frate indebitato e un locandiere ubriacone, che per amor patrio saranno di nuovo moschettieri. Un po' attempati, cinici e disillusi, ma sempre abilissimi con spade e moschetti, vengono richiamati all'avventura dopo oltre vent’anni dalla Regina Anna per salvare la Francia dalle trame ordite a corte dal perfido Cardinale Mazzarino con la sua cospiratrice Milady…”

Voto della critica: **



DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- NON CI RESTA CHE VINCERE – ore 17.30 – di Javier Fesser - con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández, Jesús Lago, José de Luna – Commedia/Sportivo - "Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a svolgere un lavoro socialmente utile. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili…”

Voto della critica: ***





