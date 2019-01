Arma di Taggia: due ali di folla con i bimbi in festa per salutare l'arrivo della "Befana vien dal mare", grande successo per l'edizione 2019 (FOTO)

La Befana vien dal Mare di Arma di Taggia chiude il calendario delle manifestazioni invernali stilato dal comune di Taggia. Anche questa seconda edizione dell'evento folkloristico viene archiviata con un bilancio più che positivo.



La befana è arrivata a bordo di un tipico gozzo ligure, simbolo della tradizione marinara che caratterizza la ridente cittadina. La vecchina, beniamina di grandi e piccini è stata scortata in una simbolica parata, insieme ai tre Re Magi ed a Topolino. Il corteo è andato dal lungomare fino in piazza Tiziano Chierotti, dove era stata allestito un piccolo villaggio per ospitare la befana.



Intorno al gruppo c'erano due ali di folla con tantissime famiglie che hanno scelto il lungomare armese per trascorrere un grande giorno di festa. La manifestazione si è svolta in maniera impeccabile grazie ad Arma Pesca, organizzatrice dell'evento, in collaborazione anche con le altre realtà locali come la Cumpagnia Armasca, il CIV di via Queirolo e la Running Free.



Tanti soggetti per un obiettivo comune: regalare spensieratezza e serenità per un lungo pomeriggio, all'insegna di dolci e leccornie ma anche con tanti altri momenti collaterali. Infatti i bimbi si sono potuti divertire anche con i numerosi laboratori creativi messi a disposizione, i combattimenti medievali, le macchinine su pista e molto altro ancora. Per gli adulti invece c'erano la cioccolata calda ed il panettone messo a disposizione dalla Protezione Civile e le numerose bancarelle allestite in via Queirolo.

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall'assessore alle manifestazioni Barbara Dumarte che ha ringraziato gli organizzatori che si sono spesi a lungo in questi mesi per regalare a tutta Arma questo scenario da favola. Appuntamento archiviato ed arrivederci all'edizione del prossimo anno. Intanto i numerosi membri delle associazioni armesi coinvolte guardano già ai tanti prossimi appuntamenti che li vedranno fianco a fianco.