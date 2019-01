Arma di Taggia: alle 15 in piazza Tiziano Chierotti appuntamento con "La Befana vien dal mare"

Oggi, sabato 5 gennaio, appuntamento dalle 14, in piazza Tiziano Chierotti con 'La Befana vien dal mare'. Si tratta della seconda edizione dell'iniziativa organizzata l'anno scorso da Arma Pesca e dal patron Graziano Farina.



Un evento per le famiglie realizzato con la partecipazione di tanti volontari. L'evento clou del pomeriggio sarà l'arrivo della Befana. Alle 15.30 la beniamina di grandi e piccini farà il suo ingresso a bordo di una barca trainata a mano sul lungomare. A precederla ci saranno i Re Magi che distribuiranno le caramelle per tutti i bambini. L'allegro corteo vedrà la partecipazione anche di Topolino in qualità di mascotte e di altri figuranti con ulteriori sorprese. Confermata anche la presenza della Protezione Civile che distribuirà cioccolata calda, vin brulè e fette di panettone.



Oltre alla simpatica vecchina non mancheranno tanti altri momenti dedicati al gusto ed al divertimento. "Sarà un pomeriggio ricco - racconta Graziano Farina parlando dell'imminente appuntamento - Ci saranno attrazioni per i bambini con la presenza dei ragazzi del Cavallino Racing con piste per macchinine elettriche ed un simulatore di guida Formula1. Lo spettacolo sarà garantito anche grazie ai ragazzi che simuleranno dei veri e propri combattimenti medioevali. Avremo anche i laboratori per bambini con una proposta all'insegna della musica ma anche della creatività. Infatti i piccoli partecipanti potranno disegnare e colorare varie befane, assemblare delle calze di carta tutte colorate, fare puzzle e partecipare ad una dolcissima lotteria con l'estrazione di caramelle, giocattoli. e calze a sorpresa che da ritirare nei negozi del CIV di via Queirolo. Loro saranno anche nostro partner mettendo a disposizione il trucca bimbi e lo zucchero filato".



"Ci tengo a ringraziare il sindaco di Taggia, Mario Conio per aver autorizzato la manifestazione e l'assessore Barbara Dumarte. Un grazie va anche ai tanti commercianti del lungomare e di via Blengino, alla Cumpagnia Armasca ed alla Running Free ed a tutti i sostenitori della festa. - ha concluso Farina, il patron dell'evento - Ognuno di loro ha creduto in questa seconda edizione, contribuendo alla realizzazione di un pomeriggio di festa per tutte le famiglie del territorio. Vi aspettiamo".